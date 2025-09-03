Las dos caras de Compromís frente a la quita de la deuda

La Comunitat Valenciana, y en particular los dos diputados valencianos de Compromís en el Congreso de los Diputados, pueden tener mucho que decir en la aprobación o rechazo final en la cámara de la propuesta de quita de la deuda de las comunidades autónomas que ha aprobado este lunes el Gobierno de España en forma de anteproyecto en el Consejo de Ministros. De hecho, Alberto Ibáñez y Àgueda Micó ya han dicho mucho sobre esta iniciativa, que prevé que el Estado asuma el 19% del total del endeudamiento valenciano. El primero, integrado en Sumar, ha introducido en la agenda del Consejo de Ministros una petición: la de que el Gobierno añada a la quita de la Comunitat Valenciana 7.000 millones de euros más por la factura de la dana. La segunda, en el grupo mixto desde la ruptura el pasado julio, ha convertido esa petición en una exigencia para dar su voto afirmativo a la medida. Todo eso en un momento en que ese voto no sobra: al ser una ley orgánica, se necesitará mayoría absoluta. Las dos caras de Compromís quedan de nuevo a la luz ante una condonación de la deuda que, coinciden ambos diputados, es insuficiente.

El diputado valenciano integrado en Sumar ha planteado esta propuesta de fondo extraordinario para ampliar en 7.000 millones la quita de la deuda a la Comunitat Valenciana. La parte de Sumar en el Gobierno la ha hecho llegar a la parte socialista en forma de alegaciones, que han sido rechazadas esta misma mañana. También este lunes, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha avanzado que transformarán estas peticiones descartadas por su socio de coalición en enmiendas cuando el proyecto de ley se tramite en el Congreso.

Ibáñez lo apoyará incluso sin extras

Este lunes por la mañana, antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ibáñez ha comparecido en rueda de prensa para explicar que, en las alegaciones presentadas por Sumar y rechazadas por los socialistas se requería además condicionar la condonación a que las autonomías eliminen prácticas de “dumping” fiscal. Pero sobre todo esos 7.000 millones adicionales. Ante la negativa del PSOE, Ibáñez ha criticado a Diana Morant, ministra de Ciencia pero también líder del socialismo valenciano, por votar “no” en el Consejo de Ministros y mirar, dice, más a Moncloa, que a la realidad de los valencianos. La parte socialista, explicaba Alberto Ibáñez, alegaba que no quedaba "acreditada por el gobierno valenciano" la cifra de 7.000 millones para paliar gastos de la dana.

Pilar Alegría, María Jesús Montero y Sara Aagesen han participado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca

En esa comparecencia, Ibáñez también ha aclarado dudas sobre cuál será, en caso de que la propuesta no cambie, el sentido de su voto. “Entre 11.200 millones y cero no tengan duda que estaré con los 11.200", ha zanjado el diputado. Cree que es una medida “imprescindible” y una cantidad “insuficiente”.

Micó votará “no” si no se compensa la infrafinanciación

Por su parte, y en una rueda de prensa que ha tenido lugar 45 minutos más tarde, también en el Congreso, Àgueda Micó ha hecho explícita su negativa a la medida si no se introduce una compensación a la infrafinanciación valenciana. En este momento, pues, se inclina por la opción de no apoyar la medida. Su voto a favor depende de que se acepten sus reivindicaciones, como ha indicado en su propia rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha afirmado que va a llevar su propia negociación respecto a la quita de deuda autonómica. Al ser una ley orgánica, se requiere mayoría absoluta (176 votos) para su aprobación. Micó cuenta con ese factor, con la necesidad de apoyos del Gobierno de España.

Además, la diputada del Grupo Mixto ha criticado que el planteamiento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es injusto y sobre todo "muy discrecional". Y para evitar esa arbitrariedad, ha añadido a sus condiciones para dar el apoyo que el cálculo de cuánta cantidad de deuda condonar en cada comunidad autónoma lo haga la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). "Lo que no queremos es que el Estado en su conjunto nos haya quitado a los valencianos 47.000 millones de euros y que ahora nos quieran hacer un regalo de nuestro dinero, del dinero que nos toca”, ha destacado.

Baldoví: “Quita de la deuda, por supuesto”

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha resumido la posición del grupo en las Corts. “Quita de la deuda, por supuesto, es lo que acordó la mesa por la financiación, es decir, todos los actores políticos, sindicales, en definitiva, toda la sociedad valenciana”, ha manifestado.

Eso sí, “otra cosa son los criterios y un gobierno progresista tiene que condonar mucha más deuda a las comunidades autónomas que están más endeudadas de manera ilegítima”, ha concluido. "Tenemos 60.000 millones de deuda, más de 45.000 es ilegítima, por tanto, es un problema que se debe afrontar", ha subrayado.