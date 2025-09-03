Condenan a un ultra por instar en redes a "tirar a matar" a los migrantes ilegales en la playa

"Contra el invasor hay que tirar a matar". Así se titulaba el vídeo que M.J.A. colgó en redes sociales y que le ha llevado a una condena de dos años y seis meses de prisión por instar a la violencia con afirmaciones como "ha llegado la hora de utilizar las ametralladoras y los fusiles contra los que se acerquen a nuestras costas intentando entrar"; "Las ametralladoras no están para que se oxiden en los cuarteles"; "Una gente que no es que deba importarnos, es que además nos estorba". La publicación hacía referencia a la noticia que protagonizaron miles de migrantes que el 17 de mayo de 2021 cruzaron la frontera por la playa de El Tarajal, en Ceuta. Un día después de que se produjera esta entrada masiva, M. J. A., un hombre vinculado a formaciones de extrema derecha como Democracia Nacional, colgó en su canal de YouTube este vídeo.

Sin embargo, no fue la única publicación de M.J.A. en redes y con el mismo objetivo. Apenas 15 días después (el 30 de mayo) volvió a incitar a la violencia contra las personas migrantes y publicó otro vídeo bajo el título "En la frontera, menos abrazos y más bombazos", en el que afirmaba que el control y protección de las fronteras debe hacerse a toda costa aunque suponga "la muerte masiva o no masiva de invasores, sean estos civiles o militares".

Tras detectar estos vídeos y otras publicaciones, València Acull formuló una denuncia el 12 de julio de 2021 por delito de odio ante la Fiscalía. Tres años después ha llegado la condena. Además de la pena de cárcel, la Audiencia también le ha impuesto inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; multa de nueve meses con cuota diaria de 6 euros; cinco años y seis meses de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ambiente docente, deportivo y de tiempo libre, y al pago de las costas procesales.

"El acusado colgó distintos vídeos y post en internet comunicando y promoviendo sentimientos de repulsión, intolerancia y discriminación hacia determinados colectivos y personas individuales en tales colectivos integradas y en razón de su pertenencia a los mismos (inmigrantes africanos, y menores no acompañados, con religión islamista que acceden irregularmente a España), instigando la hostilidad y aversión hacia los mismos y sugiriendo la realización de actos violentos contra ellos (matándolos y disparando contra ellos en las fronteras)", refleja la sentencia.

Noticias objetivas

El auto judicial asegura que la defensa del acusado aportó como documentación diversos documentos consistentes en noticias en relación con lo sucedido en la playa del "Tarajal" en Ceuta y los gastos generados por menores inmigrantes no acompañados. Sin embargo, el juez asegura que "son noticias objetivas sobre lo realmente sucedido que no justifican la comunicación de vídeos en Internet promoviendo sentimientos de repulsión, intolerancia y discriminación hacia determinados colectivos de inmigrantes africanos de religión islamista, llegando a sugerir la realización de actos violentos contra ellos".

Es más, la sentencia recalca que "el elemento nuclear del hecho delictivo consiste en la expresión de epítetos, calificativos o expresiones que contienen un mensaje de odio que se transmite de forma genérica". "No hablamos del uso de una red social como simple vehículo para exteriorizar una opinión más o menos hiriente, ofensiva o vejatoria con relación a unos hechos que se hicieron públicos anteriormente (entrada de inmigrantes a través de la playa del Tarajal en Ceuta), pues algunos de los pasajes de las grabaciones reflejan que el mensaje que se difunde, filtrado por el odio, invita a la acción, a la violencia, a la lucha armada contra los inmigrantes irregulares", concluye la resolución judicial.

Desde la Audiencia se informa que la sentencia no es firme, pues está pendiente de resolución del recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo.