Intervención detecta irregularidades en las contrataciones del Ivass

Uso "indebido" y reiterado de la contratación menor, facturas "por servicios no prestados", "falta de control" de la ejecución de los contratos y unos gastos que no figuran en ningún expediente y que se han multiplicado por cuatro al pasar de 186 en 2023 a 718 en 2024. Estas son lagunas de las conclusiones de la auditoría que ha realizado la Intervención General de la Generalitat Valenciana al Instituto Valencia de Servicios Sociales (Ivass) durante el ejercicio 2024. El trabajo analiza las áreas de personal, contratación, encargos a medios propios y convenios y es definitivo tras haber tenido en cuenta la mayoría de alegaciones presentadas por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

En el área de contratación, que se valora como "desfavorable", la auditoría recalca que el "uso indebido y reiterado de la contratación menor" y una "facturación improcedente y falta de revisión de facturas", ya que "se facturan importes superiores a los máximos contractuales y servicios no prestados" lo que "evidencia una falta de control en la ejecución de los contratos". Desde Intervención aseguran que en el Ivass "no se han adoptado otras medidas por parte del órgano de contratación para prevenir el fraude, el favoritismo o la corrupción" y que en determinados expedientes "no se ha aportado documentación que acredite la efectiva prestación de servicios, incumpliendo las cláusulas de los pliegos". Esta incidencia, combinada con conformidades indeterminadas, plantea dudas sobre la correcta ejecución de los contratos y el control de los resultados", recalca el informe.

Sin expediente ni controles

Por ello, en las conclusiones específicas de los gastos sin expediente de contratación, la auditoría recalca que los gastos gestionados sin expediente se han cuadruplicado. "Se ha advertido un elevado número de supuestos por los que la entidad adquiere prestaciones propias de los contratos de servicios y suministros para los que no se ha realizado tramitación de expediente de contratación. Se han certificado 718 gastos durante el ejercicio auditado sin tramitación del oportuno expediente por importe de 1.173.362,11 euros, de los cuales 608 gastos sin expediente corresponden a servicios por un importe total de 998.553,48 euros, mientras que los restantes 110 gastos sin expediente corresponden a suministros por un importe total de 174.808,63 euros", recalca el informe. Otro de los gastos que se ha multiplicado se forma considerable es el de contratos correspondientes a asesoría, auditoría y consultoría. En 2024 el Ivass destinó a tal fin 570.054,48 euros, mientras que en el ejercicio anterior el gasto fue de 14.500 euros.

Entre las recomendaciones que constan en la auditoría respecto a las contrataciones, la Intervención recalca la "elaboración y publicación de un plan de contratación" que contemple las necesidades "previstas, estimaciones de costes y plazos" con el objetivo "de optimizar recursos, fomentar la transparencia y aumentar la concurrencia, así como diseñar un mecanismo de control interno "que limite la utilización de contratos menores a necesidades puntuales y no estructurales".

Además, propone que el Ivass exija "la emisión de resoluciones formales de aprobación del gasto por el órgano de contratación en todos los expedientes" y que se aumente el control de la facturación. Así, el informe desde Intervención proponen "establecer un procedimiento obligatorio de revisión previa de facturas para verificar su conformidad con los contratos" y "rechazar facturas que incluyan importes superiores a los máximos contractuales o servicios no prestados, exigiendo su rectificación y, en su caso, el reintegro de importes indebidos". Es más, para aumentar el control desde Intervención proponen que se designe a un "responsable del contrato en todos los expedientes".

Gómez: "El PP busca la privatización"

Para la coportavoz socialista de Servicios Sociales en Les Corts, Silvia Gómez, lo que pretende el gobierno de Carlos Mazón y del PP en materia de servicios sociales es "privatizar todo lo que pueda". "Después de la aprobación de los presupuestos menos sociales de la historia de la Comunitat Valenciana, en el que se reduce el presupuesto del Ivass en más de 9 millones de euros, nos encontramos en que en el informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana destaca que se han aumentado notablemente los contratos menores sin la tramitación del oportuno expediente( 8 de cada 10). Ante este informe desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de que se ha contratado y con quien sin seguir el procedimiento legalmente establecido", asegura Gómez. Al cierre de esta edición, la Conselleria de Servicios Sociales no había realizado declaraciones al respecto.