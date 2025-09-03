Investigadores de la UPV descubren los mecanismos que evitan el colapso de los puentes de celosía ante eventos extremos

Los puentes de celosía de acero, formados por un entramado de barras que resisten el tránsito de vehículos o ferrocarriles, son sistemas muy resilientes, capaces de seguir en pie incluso estando dañados. Gracias a un grupo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad de Vigo (UVigo), se ha podido comprobar por qué no se derrumban cuando alguno de sus elementos se ve afectado ante, por ejemplo, un evento extremo. Un trabajo, publicado hoy en la revista Nature, que aporta nuevas claves para el diseño de puentes más seguros y resilientes, contribuye a mejorar las estrategias de monitorización, evaluación y refuerzo y puede ayudar a definir nuevos requisitos de robustez.

Hasta ahora, no se había determinado el motivo para que los daños iniciales de ciertos elementos de la estructura se propaguen de forma “desproporcionada” en algunos casos, mientras que en otros apenas afecten a su funcionalidad. "Con este trabajo hemos descubierto los seis mecanismos fundamentales que, al combinarse unos con otros, permiten que el puente no colapse ante el fallo de cualquiera de sus elementos", explica José M. Adam, investigador del Instituto ICITECH de la UPV y Coordinador del proyecto Pont3, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, donde se integra el estudio.

Para ello, las y los investigadores han caracterizado cómo se comporta la estructura cuando los distintos elementos que la componen se ven dañados y han logrado definir qué mecanismos secundarios permiten a estas infraestructuras ser más resistentes. Y la clave estaba en la naturaleza. Hace un año ya descubrieron cómo lograr que los edificios no colapsen ante un evento extremo, imitando para ello a las lagartijas. En esta ocasión, al comparar sus conclusiones con las de un artículo publicado por Nature en 2012 sobre la robustez estructural de telarañas, encontraron analogías relevantes. "Demostramos que, al igual que las telarañas son capaces de adaptarse y seguir atrapando presas después de sufrir daños, los puentes de celosía de acero dañados aún pueden ser capaces de resistir cargas incluso mayores a las que soportan en condiciones normales de uso y no derrumbarse”, detalla José M. Adam.

Investigadores de la UPV y la Universidad de Vigo descubren los mecanismos ocultos que evitan que los puentes se derrumben ante eventos catastróficos. / UPV

Un avance en seguridad

Así pues, la investigación supone un gran avance para mejorar la seguridad de estas infraestructuras, tan importantes y extendidas en las redes de transporte. "Conseguiremos que los nuevos puentes, y también los antiguos, puedan estar dotados de más robustez y más resiliencia ante eventos extremos", afirma Juan Camilo Reyes, investigador del ICITECH de la UPV. En la Comunitat Valenciana, comparte Carlos Lázaro, investigador principal del subproyecto de Pont3 y profesor titular del departamento de MMCTE de la UPV, hay unos veinte puentes de esta tipología, y aproximadamente la mitad sigue funcionando, también en la propia red de carreteras. Entre ellos, el viaducto de Ferrandet en la línea de ferrocarril Alicante-Dénia o el viaducto en la A-3 sobre el embalse de Contreras.

Aunque en su mayoría son estructuras envejecidas —muchos fueron construidos a finales del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX para líneas de ferrocarril—, el trabajo ha evidenciado que tienen una capacidad extraordinaria para no derrumbarse. "Es alentador ver cómo sistemas estructurales envejecidos tienen mecanismos que permiten soportar cargas de magnitud significativa incluso cuando un elemento falla", reitera Belén Riveiro, investigadora del Centro de Investigación en Tecnologías, Energía y Procesos Industriales y subproyecto de Pont3 de la UVigo.

El punto de partida de este trabajo publicado en Nature son dos Becas Leonardo que la Fundación BBVA otorgó a Belén Riveiro (en el año 2021) y José M. Adam (en el año 2017). La primera de ellas se centró en la evaluación de puentes existentes y la segunda en el estudio de los mecanismos resistentes de edificios ante fallos locales.