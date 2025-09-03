La jueza de la dana pide las alertas rojas y los Cecopi de los últimos diez años

La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, titular de la Plaza Número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, ha acordado en una providencia notificada a las partes solicitar a la Generalitat la información sobre "el número de alertas rojas decretadas en los últimos diez años y los Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) convocados tras dichas alertas", para dirigir las diferentes emergencias que se han producido, según una providencia notificada hoy a las partes. La solicitud la realiza a petición de la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en esta causa junto a su número dos y exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La magistrada rechaza requerir los pliegos de condiciones para la adjudicación del SAIH (Sistema automático de información hidrológica) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) porque "no poseen relación con el objeto de la investigación. Al objeto de conocer la información disponible no es preciso acceder a los requisitos de la contratación administrativa del servicio", responde la magistrada a la defensa de Pradas.

En otra providencia la magistrada también da traslado a las partes para que presenten alegaciones e informes sobre la posible prórroga por otros 6 meses del plazo de instrucción de la causa de la dana, que vence el próximo 30 de octubre, un día después del primer aniversario. E igualmente también ha decidido que se designe intérprete de valenciano para las declaraciones testificales previstas los días 10 y 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, debido a que los abogados personados en la causa procedentes de Madrid (de las defensas y algunas acusaciones particulares) no lo entienden, lo que provocó que los valenciano parlantes no pudieran declarar en su lengua materna.

En otra diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia se fijan fechas para la declaración de tres testigos/perjudicados en septiembre relativas a piezas de los 228 fallecidos por la dana, que siguen compareciendo ante la jueza y el fiscal de la causa, que desde este mes lo harán en los juzgados de Catarroja.