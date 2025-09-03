Mazón arremete contra Albares por "renunciar" al valenciano en la UE "y no al catalán"

El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha arremetido con dureza este miércoles contra el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por su "negativa a que Europa reconozca el carácter oficial del valenciano" en las instituciones comunitarias, algo que según el president el Gobierno central sí defiende en el caso del catalán, el gallego y el euskera.

En una entrevista matutina en Onda Cero, Albares ha evitado incluir el valenciano entre los idiomas que el Ejecutivo central está tratando de impulsar en la UE para que sean reconocidos como lenguas oficiales. "Los tres idiomas que hemos solicitado son el catalán, el euskera y el gallego. Esa es la propuesta que desde luego no vamos a retirar nunca", ha señalado el ministro.

Unas declaraciones que Mazón no ha desaprovechado para ampliar el listado de agravios del Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana, y de paso, alimentar el fantasma de los 'Països Catalans', un recurso habitual del que ha echado mano desde su época de candidato a la Generalitat.

"El Gobierno de España acaba de decir claramente que no renuncia al catalán, ni al gallego ni al euskera. Y que, por tanto, sí que renuncia al valenciano. Desde este momento, el Consell, en nombre de toda la sociedad valenciana y en defensa de nuestro Estatut de Autonomía, exige una rectificación inmediata y una petición de disculpas públicas del ministro de Exteriores y de todo el Gobierno de España. De no producirse, exigimos la dimisión o, en su caso, el cese inexorable del ministro Albares", mantiene Mazón.

Asimismo, el president destaca que la C. Valenciana "no es una comunidad de segunda" y que "no pertenecemos a los Països Catalans, no nos falta capacidad de cultura, de historia, de lengua, de tradición y tampoco de españolidad. No lo vamos a consentir", apunta el popular, que llama a la sociedad valenciana a "defender nuestras señas de identidad, nuestra autonomía, nuestra españolidad y nuestra autonomía".

La batalla de la lengua

Hasta ahora ha sido el PP de Alberto Núñez Feijóo quien ha tratado de torpedear los intentos recientes del Gobierno de España en la UE para impulsar las lenguas cooficiales, entre las que no se encuentra el valenciano, en un intento de evitar que Sánchez se anotara un tanto en sus relaciones con Junts, ante quien adquirió este compromiso.

El Consell de Mazón, por su parte, no ha estado hasta el momento en esta batalla de la UE, que sin embargo sí se libra en territorio autonómico.

La Generalitat sí que elevó el tono cuando, al inicio de la legislatura, el Congreso aprobó una modificación de su reglamento para permitir el uso de las lenguas cooficiales, entre las que no se incluyó el valenciano.