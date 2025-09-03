Mazón busca la iniciativa ante el aniversario de la dana y moviliza 350 millones más en ayudas

Nuevo curso político y nuevas ayudas para los afectados por la dana del pasado 29 de octubre. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció este martes la inminente movilización de otros 350 millones de euros, de nuevo a cargo de la deuda autonómica, que el Consell destinará a ampliar cuatro de las partidas que ya se han ido aprobando para los damnificados por la riada en estos diez meses. En pleno duelo con el Gobierno por el ritmo de los desembolsos de cada administración, Mazón presumió de haber diseñado un proceso de pago "sin burocracia" que permitirá a la Generalitat ser "más ágil" e ingresar las cantidades en las cuentas corrientes sin que los beneficiarios (que ya lo fueron en anteriores convocatorias) tengan que solicitarlo.

El president aseguró que la medida responde a una demanda de los afectados por la riada y no a una "lucha por el relato político", si bien no faltaron los reproches al Ejecutivo de Pedro Sánchez por dejar "sola" a la Comunitat Valenciana en la recuperación. Ha sido el primer movimiento de calado en este nuevo curso del dirigente popular, que busca la iniciativa política ante un otoño complicado en el que el aniversario de la dana emerge en el horizonte. Podría enfrentar también momentos incómodos en los festejos del 9 d'Octubre, cuando se antoja complicado que mantenga las actuales distancias que marca con la calle.

Y probablemente no será el último intento de Mazón por cambiar el paso tras sus meses más complicados. El popular parece tener intención de presentar unos nuevos presupuestos que le permitan proyectar esa intención de resistir, cuanto menos, hasta 2027. Y ultima también una reforma del Consell aprovechando la salida de Gan Pampols una vez terminada su labor.

Pago "automático" y exprés

Los 350 millones no se destinarán a crear nuevas subvenciones sino a profundizar en algunas de las ya activadas. En concreto, las de primera necesidad, que se amplían en un 50 %, y las de vehículos siniestrados, las de autonómos sin empleados a cargo y las de trabajadores afectados por un erte, que se duplican. Quienes las solicitaron en su día las volverán a recibir ahora de forma "automática". Es decir, sin tener siquiera que pedirlas, según explicó Mazón. "Vamos a pasar del 'si quieren ayuda, que la pidan' al 'como sabemos que necesitan ayudas, aquí las tienen'", dijo el popular.

El gobierno valenciano, que aprobará los correspondientes decretos en el pleno del Consell de este viernes, prevé comenzar ya este mes con los desembolsos, que se completarán como muy tarde el 15 de octubre, según se comprometió el president. Con estos 350 millones, que corren a cuenta del presupuesto dana de 2025 de la Generalitat y por tanto se convertirán en deuda a futuro, el total movilizado por la administración autonómica para la reconstrucción supera los 1.500 millones de euros.

"Se acabó el infierno burocrático", proclamó Mazón durante el acto, diseñado como una declaración institucional y por tanto, sin preguntas de la prensa. El president hizo hincapié en la metodología diseñada para abonar las nuevas ayudas, destacando que era "imperativo corregir" la carga burocrática de algunas líneas de subvenciones, que llegó a admitir que pueden acabar por desincentivar al solicitante.

Enseres, coches, autónomos y erte

Se refuerzan cuatro partidas, a las que se les añaden estas características de ingreso automático. En cuanto a las ayudas de primera necesidad, que eran de 6.000 euros por persona afectada, se aumentan en un 50 %, por lo que cada daminificado ingresará otros 3.000 euros. En total se destinan 120 millones.

A quienes perdieron el vehículo en la riada, unos 87.000 propietarios, recibirán hasta otros 2.500 euros en función del tipo de coche siniestrado, que variaba en función de la tipología del mismo. Desde los 250 euros por motocicleta a esos 2.500 para coches adaptados, mientras que por la inmensa mayoría de coches se abonan 2.000 euros. El presupuesto de esta partida es de 171 millones.

Igualmente, los autónomos sin empleados percibirán de nuevo otro ingreso de 3.000 euros, con una dotación de 55 millones. Según Mazón, los beneficiarios de este apartado son más de 18.000 personas. Y por último, los trabajadores afectados por un erte consecuencia de la riada ingresarán otros 360 euros, una cantidad a la que "se comprometió el Gobierno pero que todavía no ha pagado", según el jefe del Consell. Se han consignado 4,4 millones para esta última partida.

"Seguimos solos"

Más allá de las cifras, Mazón ha vuelto a cargar contra el Gobierno central, tanto por su lentitud en el pago de las ayudas a su cargo como por la falta de apoyo económicofinanciero a la Generalitat. "No disponemos del Consorcio de Seguros para maquillar los datos, ni de financiación a fondo perdido para afrontar los pagos. La C. Valenciana es la peor financiada y seguimos solos", ha lamentado el president.

Según Mazón, es "inaceptable" que el Gobierno se escude en la baja demanda para justificar el haber pagado "apenas el 30 % de sus ayudas". El Consell, ha añadido el popular, trata con esta nueva fórmula de invertir esa tendencia: "Si sabemos qué ciudadanos cumplen los requisitos, ¿por qué obligarles a realizar trámites? Si sabemos qué coches han ido al desgüace, ¿por qué pedir los datos?", ha dicho Mazón, quien asegura que esta ampliación de las ayudas era una demanda de los afectados

Con todo, y tras negar que estas nuevas ayudas se deban a una "competición" ni a una "lucha por el relato" con Moncloa, Mazón ha pedido "colaboración y lealtad institucional" al Gobierno, lamentando de paso que este siga sin aceptar la puesta en marcha de una comisión mixta para aumentar la cooperación entre administraciones. "Se trata de dar las soluciones reales a los que aún las están esperando. En eso es en lo que debemos competir, mejorar y esforzarnos cada día”, ha concluido Mazón.