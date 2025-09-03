Mazón y Camps 'pelean' por abrir el curso político del PPCV

La pugna entre Carlos Mazón y Paco Camps ya está en marcha. De momento es más bien subterránea y por asuntos menores a la presidencia del PPCV, pero el líder del partido y el aspirante a relevarle empiezan a intercambiarse algún que otro dardo a través de los medios.

Este lunes, en su vuelta a la actividad pública, Mazón tuvo que responder de nuevo sobre los movimientos orgánicos de Camps, que este viernes arranca una nueva gira para reclamar un congreso autonómico al que se presentaría. El jefe del Consell insistió en su "respeto" hacia la figura del expresident, pero preguntado por ese acto de Camps en Alicante hizo hincapié en que "el curso político del PPCV arranca el día 12 de septiembre en Benidorm".

Un mensaje a navegantes que parece que fue captado por Camps, quien en la convocatoria para ese encuentro, remitida este miércoles, parece replicar de forma sibilina a la afirmación de Mazón al asegurar que en su acto, él y Sonia Castedo "se dirigirán a los militantes y afiliados del PPCV iniciando así el curso político".