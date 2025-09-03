Mazón y Camps 'pelean' por abrir el curso político del PPCV
La pugna entre Carlos Mazón y Paco Camps ya está en marcha. De momento es más bien subterránea y por asuntos menores a la presidencia del PPCV, pero el líder del partido y el aspirante a relevarle empiezan a intercambiarse algún que otro dardo a través de los medios.
Este lunes, en su vuelta a la actividad pública, Mazón tuvo que responder de nuevo sobre los movimientos orgánicos de Camps, que este viernes arranca una nueva gira para reclamar un congreso autonómico al que se presentaría. El jefe del Consell insistió en su "respeto" hacia la figura del expresident, pero preguntado por ese acto de Camps en Alicante hizo hincapié en que "el curso político del PPCV arranca el día 12 de septiembre en Benidorm".
Un mensaje a navegantes que parece que fue captado por Camps, quien en la convocatoria para ese encuentro, remitida este miércoles, parece replicar de forma sibilina a la afirmación de Mazón al asegurar que en su acto, él y Sonia Castedo "se dirigirán a los militantes y afiliados del PPCV iniciando así el curso político".
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas
- Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados
- Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal
- Mazón anuncia 350 millones más en ayudas 'automáticas' para afectados por la dana
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- La jueza de la dana denuncia en un auto que un abogado grabó a su marido y su hija menor de edad en la sala de vistas
- Recuperadas cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà de Xivert
- Cortan un carril de la A-7 en Bétera por un accidente en plena operación retorno