Mazón se mantiene al lado de Génova frente a la quita: "De chantajes, nada"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles que la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas aprobada ayer por el Gobierno de España, incluidos los 11.200 millones de quita que le corresponderían a la C. Valenciana, es un "chantaje" y un "menosprecio" a la autonomía. Mazón, que no se separa del argumentario dictado por la dirección nacional del PP, ha recordado que su Consell ya ha venido mostrando su oposición a esta medida "por activa y por pasiva" en el pasado reciente.

De este modo lo ha manifestado el dirigente autonómico, preguntado por los medios cuando iba camino del Palau de la Generalitat desde el Palacio de Fuentehermosa, donde ha asistido, junto a la vicepresidenta primera, Susana Camarero, a la reunión de secretarios y subsecretarios autonómicos.

Un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley orgánica, Mazón no ha dado muestra alguna de que la oferta esté tentando a la Generalitat. Una oferta que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros del pasivo de las autonomías, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. Andalucía y Cataluña serían las más beneficiadas en términos absolutos, seguidas de la Comunitat Valenciana, con 11.210 millones, si bien porcentualmente queda a la cola de las condonaciones.

Al ser preguntado sobre este asunto, el 'president' de la Generalitat ha respondido: "Ya hice valoraciones el lunes". Seguidamente, cuestionado de nuevo sobre si la Comunitat va a rechazar la quita, ha agregado: "Hemos dicho que de chantajes nada, y de menospreciar a la Comunitat, nada. Lo hemos dicho por activa y por pasiva que ya está bien de chantajes".

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ya se pronunció este martes en términos similares al afirmar que la propuesta de condonación parcial de deuda autonómica aprobada por el Gobierno es "inaceptable por el fondo y por la forma", al tiempo que sostuvo que "no beneficia en nada a los valencianos, ya que no permite aumentar el gasto en servicios fundamentales ni el regreso de la Generalitat a los mercados".

Merino aprovechó para denunciar que esta medida "solo allana el camino de (Pedro) Sánchez para aferrarse a la Moncloa" y exigió que cualquier solución al endeudamiento autonómico esté "necesariamente vinculada" a la reforma del sistema de financiación autonómica.

El Consell del PP no es el único en contra de la quita. Al menos, en las condiciones actuales. De los partidos representados en las Corts, sólo el PSPV defiende la condonación. Compromís la ve insuficiente, aunque Iniciativa podría terminar apoyando la oferta actual, mientras Vox la vincula a una "cesión al separatismo catalán" y aprovecha para reivindicar una recentralización del Estado.