Puig reclama "respeto y apoyo institucional" a la AVL y ofrece su ayuda "allá donde sea útil"
Puig se ha reunido este miércoles con la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, en la sede de la Acadèmia
El embajador de España ante la OCDE y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamado "respeto y apoyo institucional" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua y ha ofrecido a la presidenta de la entidad, Verònica Cantó, su ayuda "allá donde sea útil".
Puig se ha reunido este miércoles con Cantó en la sede de la AVL, donde ha señalado que la institución normativa representa "una historia de éxito gracias al acuerdo de la sociedad valenciana ahora hace un cuarto de siglo".
"Merece respeto"
Dicho esto, y en el contexto político actual, ante los recortes impuestos por el Consell a la AVL fruto del pacto de Vox con el PP para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat de 2025, Ximo Puig ha asegurado que la Acadèmia Valenciana de la Llengua "merece respeto y apoyo institucional" y ha ofrecido a Verònica Cantó su ayuda "allá donde sea útil" para promocionar el valenciano.
Por su parte, la AVL, en un mensaje en sus redes sociales, ha señalado que el 'expresident' de la Generalitat y embajador de España ante la OCDE se ha reunido con Cantó "para conocer la situación de la institución", así como que ha "expresado su apoyo a la AVL y ha destacado su labor como un éxito de los valencianos que hay que preservar".
Tras el apoyo de la Diputación
La visita llega después de los recortes presupuestarios del Consell, que dejaron las arcas de la Acadèmia con apenas 50.000 euros para gastos, y de la decisión de la Diputación de València de aportar 200.000 euros para sufragar actividades. Fue a iniciativa de las áreas que lidera Ens Uneix en la Diputación, si bien el presidente Mompó reiteraba este martes que seguirá colaborando con la AVL porque tiene "principios" y Vox amenazaba con retirar su apoyo al equipo de gobierno.
