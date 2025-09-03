Rescatan una patera frente a Alicante con tres personas a bordo tras dos semanas a la deriva

Tres hombres han sido rescatados en alta mar frente a la costa de Alicante después de permanecer, según su propio relato, alrededor de dos semanas a la deriva. La patera en la que viajaban fue localizada a 31 millas al sureste por un mercante que alertó al Centro de Coordinación de Salvamento, lo que permitió activar una rápida operación de auxilio por parte de Salvamento Marítimo.

La embarcación Salvamar LEO fue la encargada de recoger a los tripulantes y trasladarlos hasta el puerto de Alicante, donde esperaba un dispositivo de la Cruz Roja.

Dos hospitalizados en Alicante

En el muelle, el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) atendió a los tres ocupantes. Dos de ellos presentaban un cuadro de deshidratación, desnutrición y quemaduras de segundo grado, lo que hizo necesaria su derivación al hospital. El tercero tenía síntomas similares, aunque de menor gravedad, por lo que no precisó ingreso.

Según explicaron a los equipos de emergencia, la travesía se inició con ocho personas a bordo. Durante los días que estuvieron a la deriva, varios compañeros murieron en el mar. Esta información está siendo analizada por las autoridades competentes para confirmar las circunstancias en las que se produjo el viaje.

El rescate fue posible gracias a la colaboración entre el mercante que detectó la patera y el operativo coordinado desde Valencia. La rápida intervención permitió poner a salvo a los tres hombres y asegurar su asistencia sanitaria inmediata.

Un fenómeno que se repite en el Mediterráneo

El suceso se suma a otros rescates realizados en el litoral alicantino en las últimas semanas. La precariedad de las embarcaciones, la falta de alimentos y agua potable y la exposición al sol durante largos periodos convierten este tipo de travesías en operaciones de alto riesgo para quienes se embarcan en ellas.

Las investigaciones siguen abiertas para esclarecer todos los detalles y confirmar los testimonios de los rescatados sobre lo ocurrido durante las jornadas en el mar.