Rovira llama a la tranquilidad y descarta retrasos en la vuelta al cole en barracones: "Como mucho de 1 o 2 días"

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha hecho una llamada a la tranquilidad para las familias cuyos hijos volverán al cole en barracones tras la dana. Ha descartado retrasos en los 8 centros escolares que han pasado a aulas prefabricadas, aunque sí que asegura que hay dos localidades donde se trabaja a contrarreloj y, en caso de no empezar las clases a tiempo "se tardará uno o dos días más".

Lo ha hecho en una visita a las obras del Ceip Malilla, en València, junto a la alcaldesa María José Català. Así, Rovira ha querido disipar las dudas que estos días planeaban sobre la comunida educativa en localidades como Alfafar, Massanassa, Catarroja, Algemesí o Utiel. Docentes y familias criticaban la lentitud de las obras y aseguraban que, a este ritmo, no iban a llegar a tiempo para la vuelta a las aulas este 8 de septiembre, un curso escolar marcado enormemente por las consecuencias de la dana, hace más de 10 meses.

"Como familia estaría nervioso si me dijeran que la vuelta al cole se retrasa un mes, pero les puedo decir que todo llegará a tiempo y, en caso de no ser así, tardará como máximo uno o dos días. Nada de qué preocuparse", explicó Rovira.

El conseller Rovira junto a la alcaldesa de València María José Català en su visita al Ceip Malilla. / Levante-EMV

La realidad es que muchas localidades viven aún en la incógnita de no saber si este día 8 los escolares podrán volver a las aulas como de costumbre. Massanassa o Utiel, por ejemplo, no tienen una confirmación oficial del ayuntamiento de que será así, cuando quedan menos de 5 días para la vuelta al cole. Rovira espera que este jueves, en la rueda de prensa de inicio de curso escolar, puedan confirmárselo oficialmente a los padres y madres de estos 8 centros trasladados a barracones.

Sin luz, comedor o puertas

La realidad es que los trabajos de colocación de los barracones no han sido todo lo rápidos que docentes y familias hubieran querido, y en muchos casos van a acabar con muy poco tiempo de antelación respecto al inicio de curso. En otros, los docentes lamentan de que comenzarán a dar clase en aulas y centros que no son aptos para ello.

"Muchos barracones no tienen ni puerta. No tenemos luz, agua ni internet, y el patio parece un campo de batalla. Es imposible que las aulas estén listas este lunes para la vuelta al cole". Esta es la situación del Ceip Orba de Alfafar a pocos días del inicio del curso escolar 2025-26 contada por una docente. De hecho, a día 2 de septiembre ni los propios profesores podían entrar al centro y tuvieron que realizar el claustro en una sala cedida por el ayuntamiento.

A seis días de iniciar el curso, la fotografía de los 8 centros levantados en barracones tras la dana es muy similar: obras muy atrasadas e incógnitas que hacen que ninguna de las ampas tenga claro al 100 % si sus hijos e hijas van a pasar por la puerta de las aulas el primer día de colegio. O si lo harán en condiciones dignas.

Promesa del president

El president de la Generalitat convocó el pasado 2 de junio una rueda de prensa junto al conseller de Educación José Antonio Rovira para sacar pecho de la reconstrucción educativa tras la dana. Más allá de las cifras, el anuncio que quedó es que todos los estudiantes afectados por la riada volverían a sus municipios el primer día de curso escolar. Esto implica también a los 4.000 estudiantes que debían alojarse en barracones.

Tres meses después, parece que ese anuncio está lejos de cumplirse, con protestas de las familias que no veían avanzar las obras y que a días de empezar el curso aún siguen con la incertidumbre de no saber si sus hijos e hijas irán a clase.

En total, la riada dejó 8 centros que tendrán que reconstruirse

Ceip Orba de Alfafar

Ceip Carme Miquel de Algemesí

Ceip Blasco Ibáñez de Alginet

IES Berenguer Dalmau de Catarroja

Ceip Lluis Vives de Massanassa

Ausiàs March de Massanassa

IES Alameda de Utiel

Ceip Horta de Paiporta (lo gestiona el ayuntamiento)

Cinco de los centros se reconstruirán en la misma parcela, aunque con medidas preventivas siguiendo los criterios del Plan Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat (Patricova). Un ejemplo es el IES Alameda de Utiel, pegado al río magro y con una pasarela que pasa por encima. El IES está destrozado por los daños de la planta baja, pero la primera planta está casi intacta. El conseller ha explicado que este centro se va a reconstruir pero que se tratará de hacer la primera planta diáfana para que el agua pueda correr y no afecte ni a las aulas ni a la estructura.

Además, en los planes de reconstrucción se proyectas vías de evacuación hacia las azoteas o que las edificaciones se orienten hacia el sentido del agua. También se recomienda que las plantas bajas puedan estar diáfanas (como en el caso del Alameda) y que puedan servir como patios o de lugar de almacenaje.