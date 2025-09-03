Alerta en Valencia por altas temperaturas: Vuelve el tórrido verano
La Aemet activa la preemergencia por temperaturas que en algunos puntos rozarán los 40 ºC a la sombra
El verano continúa en Valencia y buena prueba de ello es la nueva alerta activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ya ha advertido que en las próximas horas las altas temperaturas volverán a estar presentes en casi toda la provincia hasta el punto de situar el termómetro cerca de los 40 ºC a la sombra en algunos puntos del territorio.
La alerta amarilla por calor afectará a todo el litoral de Valencia y al interior sur, aunque los valores térmicos más elevados se darán, sobre todo, en las áreas prelitorales. Así lo indica la Aemet, que apunta a temperaturas de más de 38 grados en el interior y superiores a los 36 en la costa. De hecho, en ubicaciones de la Ribera Alta, muy expuesta a las altas temperaturas, se espera que el termómetro roce los 40 ºC, como en Carcaixent o el Marquesat, al igual que en puntos de la Costera, como en Xàtiva.
Cuándo hará más calor
Lo peor se dará, como suele ser habitual, en las horas centrales de la jornada de mañana, jueves 4 de septiembre. En concreto, la alerta por calor se activará a la una de la tarde y se extinguirá a las ocho de la noche, aunque esto no significa que a partir de ese momento las altas temperaturas remitan. Todo lo contrario: desde las 20.00 horas el mercurio bajará pero se disparará la sensación térmica, por lo que se sentirá aún más calor que el que realmente haga.
En la ciudad de València, también afectada por la alerta amarilla, se esperan valores de más de 32 ºC a la sombra que se sentirán como si fueran más altos tanto a primera hora de la tarde como a última, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología.
En Xàtiva y Carcaixent la sensación térmica no se disparará tanto, aunque en la localidad de la Ribera Alta no refrescará algo realmente hasta pasadas las diez de la noche, puesto que a las 21.00 horas se esperan 29 grados pero se notarán como si fuesen al menos 33.
Al día siguiente, viernes 5 de septiembre, la situación cambiará mucho, ya que se esperan probables lluvias y una bajada de las temperaturas en prácticamente toda la provincia: un auténtico respiro después de un verano largo que, además, ha sido el más tórrido desde que hay registros en la Comunitat Valenciana, segú desveló este fin de semana la Aemet.
