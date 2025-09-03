“Si vols una memòria d’elefant, amb anous lleva’t la fam”. Es un consejo razonable y fácil de recordar, y es una de las frases que, desde esta semana, pueden leerse en las paredes de las Urgencias pediátricas del Hospital General. Se trata de una iniciativa de la Diputación de València para promocionar el valenciano, toda una declaración de intenciones cuando la tensión con Vox ha escalado en los últimos días a raíz del protocolo de 200.000 euros firmado entre la corporación provincial y la Acadèmia Valenciana de la Llengua para que pueda realizar algunas de sus actividades tras el recorte casi total a su presupuesto por parte del Consell. Con ilustraciones de animales o plantas, verduras que se presentan a los niños con lemas como "hola, xiqueta, soc la carabasseta", o recomendaciones de vida sana, las paredes de este servicio hospitalario, que ha visitado el presidente provincial Vicent Mompó, buscan humanizar el espacio a la vez que promocionar la lengua valenciana.

"Hola, xiqueta, soc la carabasseta": Así son los vinilos que promocionan el valenciano en Pediatría del Hospital General / Redacción Levante-EMV

Concretamente, se ha decorado la sala de espera, el pasillo y tres consultas de Urgencias de Pediatría. Las ilustraciones, realizadas por Lirios Bou, van acompañadas de mensajes en valenciano: "Lleva’t l’estrés i no patiràs de res" o "Fruita i verdura, vitamina pura" son algunos ejemplos que ha podido ver en su recorrido Mompó. El presidente de la Diputación a visitado el hospital acompañado de la diputada de Bienestar Social, Imma González, y la responsable del área de Foment i Ús del Valencià de la corporación provincial, Imma Cerdà, para comprobar el resultado del proyecto. “Estamos contentos por cómo ha quedado; por eso hay voluntad de hacerlo en otros centros de salud valencianos, sean pediátricos o no, se lo hemos hecho llegar al conseller de Sanitat y está de acuerdo”, ha avanzado Mompó.

Defensa del valenciano

Mompó ha considerado que “a los niños y niñas que ya hablan valenciano, les genera confianza, y para el resto es una oportunidad de aprendizaje”. Además, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié en el beneficio para los sanitarios: “un lugar de trabajo más agradable, en un contexto más tranquilo y amable, repercute en una mejor atención”.

"Queremos que el valenciano tenga una buena salud y desde la Diputación se trabaja para que así sea", ha destacado Mompó, que ha añadido que, desde que empezaron a gobernar, tuvieron claro "que queríamos hacer una institución útil, alejada del ruido, y reivindicativa, que defendiera lo nuestro”. Por eso, ha señalado la defensa del valenciano como uno de sus principios: “si nosotros no defendemos lo nuestro, ¿quién lo va a hacer?”, se ha preguntado.

Otras campañas de promoción del valenciano

Con esta acción se retoma la colaboración con el Hospital General en este ámbito de promoción de la lengua propia. Anteriormente, ya se ha trabajado en campañas como ‘La benvinguda casa’, la revisión y actualización del directorio del hospital o la instalación de vinilos decorativos a las salas de pediatría, diseñados por el artista Neus Cerdà en 2017.