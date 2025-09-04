El estado de las aulas en la zona cero de la dana enciende la vuelta al cole

Cuatro días para la vuelta al cole, pero cero certezas. En esta situación se encuentran miles de familias de la zona cero de la dana, que ven cómo sus centros escolares -muchos en barracones- no van a llegar en condiciones dignas al primer día de clase. Aulas prefabricadas sin puertas, ventilación o mobiliario; patios que parecen un campo de batalla, sin gimnasio, comedor escolar o con grietas en los edificios de Infantil.

Son algunas de las muchas quejas que lanzan las familias de Utiel, Alfafar, Massanassa, Catarroja, l'Alcúdia, Algemesí o Alginet, que no se creen la promesa que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, hizo el pasado 2 de junio cuando aseguró que todo el alumnado volvería a las aulas este 8 de septiembre. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, reconoció ayer por primera vez que esto podía suceder: "Tenemos un par de localidades en las que trabajamos a contra reloj y esperamos llegar a tiempo. Si no, se retrasará uno o dos días como mucho", dijo en su visita a las obras del Ceip Malilla.

Sindicatos, profesorado y familias apuntan sus flechas hacia el conseller y le critican por "no cumplir su palabra" con respecto a los plazos que prometió para la vuelta a las aulas. En Massanassa, el ayuntamiento ha ofrecido pabellones y la escuela de adultos por si los barracones no llegan a tiempo, y en Utiel volverán a las aulas gracias a un "plan B" que tenía el director del IES Alameda, pero los barracones tampoco están completamente listos. La sensación es de decepción ante una vuelta a las aulas que imaginaban distinta en más de una decena de centros. Muchos de estos municipios siguen sin una confirmación oficial de si los niños volverán o no a las aulas este lunes. El conseller emplazó ayer a la rueda de prensa de inicio de curso que se celebrará la mañana de este jueves. Allí se espera que dé, por fin, certezas a estos centros escolares afectados por la riada.

Germán Caballero

La contrarreloj de los barracones de Alfafar

La riada afectó a 115 centros escolares en la Comunitat Valenciana. De esos, 8 quedaron completamente destrozados y deben reconstruirse, con lo que la solución de conselleria fue habilitar barracones. Los centros son el Ceip Orba de Alfafar, el Carme Miquel de Algemesí, el Blasco Ibáñez de Alginet, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el Ceip Lluis Vives de Massanassa, la Escuela Infantil Ausias March de Massanassa, el IES Alameda de Utiel y el Ceip Horta de Paiporta (este lo reconstruye el ayuntamiento).

"Muchos barracones no tienen ni puerta. No tenemos luz, agua ni internet, y el patio parece un campo de batalla. Es imposible que las aulas estén listas este lunes para la vuelta al cole". Es la situación del Ceip Orba de Alfafar a pocos días del inicio del curso escolar 2025-26 contada por una docente. De hecho, a 2 de septiembre ni los propios profesores podían entrar al centro y tuvieron que realizar el claustro en una sala cedida por el ayuntamiento. Fuentes del consistorio también reconocen que dudan mucho de que se pueda llegar a abrir a tiempo y que la única alternativa que barajan es retrasar la entrada al colegio una semana.

A esto hay que añadir la complicada situación del barrio de Parque Alcosa de Alfafar, donde se sitúa el colegio. No solo es uno de los lugares más damnificados por la dana, sino también una zona con población especialmente vulnerable, con lo que el colegio juega un papel muchísimo más sensible e importante. Tiene cerca de 3.000 viviendas, un 30 % de paro, un 70 % de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza y problemas importantes de adicciones y de salud mental entre sus vecinos.

Estado de los barracones de Utiel a 5 días del comienzo del curso escolar. / Levante-EMV

Diáspora estudiantil en Utiel

"Diez meses después seguimos igual". El enfado de las familias de Utiel contra el conseller de Educación José Antonio Rovira es palpable cuando, 10 meses después de la riada que destrozó el IES Alameda, la conselleria les ha comunicado que sus hijos e hijas van a seguir igual: trasladados en 6 espacios improvisados por el ayuntamiento y masificando los otros IES y colegios del pueblo. Es más, van a estar así los 3 años que tarde en reconstruirse el instituto.

En estas precarias condiciones es como se prevé la vuelta al cole el próximo martes 9 de septiembre en Utiel. Sin instituto, sin aulas para talleres, sin gimnasio y sin laboratorio. La versión oficial es que van a volver, pero la realidad es que los pocos barracones que sí están puestos para segundo de la ESO no tienen ni puertas, ni luz, ni calefacción, ni mobiliario, ni ventanas. Y quedan menos de 5 días para la vuelta a las aulas.

El caso de Utiel es distinto al resto, pues la dirección del IES rechazó un centro modular en barracones y prefirió estar dispersos en otras aulas pero con barracones de apoyo. Sin embargo, a falta de pocos días para el inicio de las clases, el 90 % de los barracones no se han puesto.

Germán Caballero

Docentes y obreros en Catarroja

En el IES Berenguer Dalmau de Catarroja las profesoras gestionan las matrículas mientras los albañiles trabajan por los pasillos para colocar tubos de ventilación. "Conselleria no ha cumplido con ninguna de sus fechas. Aún me acuerdo cuando nos dijeron que volveríamos a clase en barracones en enero, y luego en Pascua. Quedan días para empezar las clases y no tenemos ordenadores, proyectores, pizarras digitales ni internet. Ni siquiera tenemos luz suficiente para todo el centro. Si el día 8 damos todas las luces se fundirán", explica una profesora del centro. Las familias han hecho varias protestas este verano para tratar de agilizar las obras, pero no lo han conseguido.

El ampa del Berenguer Dalmau de Catarroja lleva protestando contra la Conselleria de Educación desde mucho antes de la riada, ya que el centro, de casi 60 años, estaba en unas condiciones desastrosas y ya apoyado en barracones debido a la masificación de 1.500 estudiantes en un solo IES.

Estado de los barracones en Massanassa. / L-EMV

Los colegios de Massanassa

Los barracones del Ceip Lluis Vives y el Ausias March de Massanassa también preocupan entre las familias, que el pasado lunes emitieron un comunicado para decir que no volverían al colegio el próximo día 8. Sin embargo, la Conselleria de Educación desmintió estas afirmaciones tras visitar las aulas prefabricadas y dice que garantizará la vuelta en esa fecha.

A día de hoy no se sabe a ciencia cierta si los niños y niñas de Massanassa volverán o no a las clases este lunes, y el ayuntamiento ha ofrecido pabellones y la Escuela de Adultos para poder acoger al alumnado los días que sean necesarios para la puesta a punto de las aulas modulares.

Las imágenes de los barracones a medio montar son similares a las que se encuentran en Alfafar, con lo cual las empresas de reconstrucción deberán levantar las aulas prefabricadas en tiempo récord para que todo esté listo en tiempo y forma en una vuelta al cole que, desde luego, no se prevé como la de otros años.

Grieta que afecta a la escuela Infantil de l'Alcudia. / Levante-EMV

Las grietas en l'Alcúdia

A menos de una semana de que comience el curso, la comunidad educativa del colegio Les Comes de l’Alcúdia ha convocado una manifestación el próximo día 9 para protestar por el lamentable estado que presenta el edificio de infantil, que también alberga el gimnasio, pese a que ya han transcurrido diez meses de la dana que arrasó buena parte de la provincia. Una enorme grita en uno de los muros obligó a vallar buena parte del centro, por lo que los 240 alumnos matriculados se ven obligados a volver a las aulas con espacios compartidos y muy limitados. Tanto docentes como familias reclaman una solución que, según explican, sería rápida y económica, pero sigue sin aplicarse.

Si bien es cierto que el colegio «necesita reformas, mejoras y mayor mantenimiento», aseguran, también lo es que el paso de la dana agravó su situación. El principal problema se encuentra en el edificio que utiliza el alumnado más joven, el del ciclo de Infantil. Una enorme grieta amenaza una infraestructura casi centenaria. En la actualidad, permanece vallada, lo que impide el acceso a dicho módulo, al patio correspondiente y también a las pistas de baloncesto y futbito.