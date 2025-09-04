El sindicato mayoritario de bomberos forestales denuncia "presiones" de la Generalitat desde la dana

La Sección Sindical de CGT Bomberos Forestales ha expresado este jueves su condena "rotunda" a la instalación de una cámara oculta hallada en la base donde opera la unidad de Buñol de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, ubicada en Yàtova. Esta unidad fue precisamente la que se desplegó el 29 de octubre, día de la dana, para vigilar el caudal del barranco del Poyo y que fue retirada poco después por la Generalitat.

CGT, el sindicato mayoritario de los bomberos forestales, considera que lo sucedido es "un ataque flagrante al derecho a la intimidad de los trabajadores y trabajadoras, así como una grave vulneración de los derechos laborales". "La colocación de una cámara sin conocimiento ni consentimiento supone una acción delictiva que atenta directamente contra la derecho fundamental al honor, la intimidad y la propia imagen, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores", ha apuntado el sindicato en un comunicado.

"Presiones" desde la dana

En el comunicado, CGT denuncia que la colocación de la cámara oculta se "enmarca en un contexto de presión y difamación hacia los compañeros y compañeras", como "represalia directa" por sus declaraciones públicas en relación con la retirada del punto de vigilancia del Barranco del Poyo durante el día de la dana.

Bomberos forestales trabajan quitando fango en Algemesí. / Levante-EMV

Según asegura la organización sindical, "desde aquel momento", los profesionales "han estado señalados y cuestionados varias veces, sin el espaldarazo institucional de la empresa SGISE ni de sus responsables políticos", a quienes acusan de haber "abandonando a sus bomberos forestales ante un caso tanto grave judicialmente, sintiéndose desamparados al tener que justificarse enseñando sus tickets de compra en vez de ser la empresa quien responda".

También denunciarán

El sindicato exige "explicaciones inmediatas" a los responsables de SGISE y al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, así como la "depuración de todas las responsabilidades derivadas de esta acción inadmisible" y avanza que sus servicios jurídicos denunciarán "este ataque frontal a los derechos fundamentales" de los Bomberos Forestales de en la Comunitat Valenciana.

"Desde CGT no toleraremos ninguna vulneración de los derechos laborales ni ninguna acción que ponga en riesgo la integridad y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de este servicio público", asegura el sindicato en el comunicado.