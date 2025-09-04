Un camión arrolla a varios operarios en la pista de Silla y obliga a cortar la autovía de madrugada

Noche complicada en la Pista de Silla. Un camión que circulaba en sentido Alicante arrolló anoche a varios operarios que estaban trabajando en las tereas de reconstrucción de la nueva medianera de la autovía tras la dana del pasado 29-O. Tal como ha confirmado el Centro de Control de Tráfico, sobre las 1:05 de la madrugada, y por causas que todavía se desconocen, el camión perdió el control e invadió los dos carriles que en ese momento estaban cerrados (el izquierdo y el central). Fue en ese momento, cuando el vehículo arrolló a varios trabajadores y cruzó la mediana hasta acabar invadiendo los carriles en sentido Valencia.

El accidente obligó a cortar durante más de una hora la autovía en sentido València y a derivar todo el tráficos por el corredor de Alcàsser. El accidente se registró en el kilómetro 6 de la V-31 en el término municipal de Beniparrell. No fue hsata las 2:15 cuando se consiguió reabrir un carril de la V-31 en sentido València.

Pese a la gravedad del impacto, fuentes consultadas por este periódico aseguran que no se han registrado víctimas mortales y que los heridos fueron trasladados de urgencia a varios hospitales de València.