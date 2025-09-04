El pleno del Consell pedirá "medidas cautelares" ante el reparto de menores migrantes

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que el pleno del Consell pedirá este viernes "medidas cautelares" ante el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno central, que ha considerado un reparto "político, inhumano y absurdo".

Mazón ha hecho estas declaraciones en La Romana (Alicante), donde ha asistido al acto del corte del primer racimo de Uva Embolsada del Vinalopó, al ser preguntado por los criterios que ha seguido la administración autonómica para enviar cartas a ayuntamientos de la Comunitat en las que se les pregunta sobre los recursos que tienen para atender a estos menores.

"Es un chantaje"

El jefe del Consell ha avanzado que "mañana la vicepresidenta de Servicios Sociales y de esta materia dará cumplida cuenta de toda esta estrategia tan lamentable que el Gobierno de España está llevando con respecto a este asunto, una estrategia que no es estrategia, una estrategia que es un chantaje, una estrategia que hemos recurrido".

"Les adelanto que mañana el pleno del Consell" solicitará "incluso medidas cautelares para este reparto político, inhumano y absurdo que el Gobierno de España quiere hacer con respecto a los menores no acompañados", ha informado.

Camarero alega falta de información

El pasado agosto, el Consell ya anunció que pediría la suspensión cautelar "de cualquier norma que apruebe el Gobierno central" en relación al reparto de menores migrantes no acompañados entre las autonomías. Alegaba falta de información sobre esos traslados. Y criticaba de nuevo la política migratoria del Ejecutivo central que la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, tildó de "auténtico fracaso, fruto del caos, la desorganización y la falta de estrategia y de planificación". Una situación caótica que, a juicio de la portavoz del Consell, el Ejecutivo central "no puede trasladar responsabilidad a las comunidades autónomas".

De hecho, según Susana Camarero, el ejemplo de esta improvisación es que la Generalitat desconoce los detalles sobre los 571 menores que el Gobierno central pretende trasladar a la Comunitat Valenciana. "De esos 571 menores no sabemos ni cuántos, ni cuándo, ni qué menores nos van a trasladar, así como la edad, si son hombres o mujeres o si tienen alguna discapacidad o enfermedad", ha lamentado la consellera de Servicios Sociales.

"Al 160% de la capacidad"

Y en una rueda de prensa a finales de agosto, Camarero ya facilitó el dato sobre la capacidad de la red asistencial que, según Camarero, "está al 160 % de su capacidad de acogida de menores migrantes, con cerca de 500 acogidos y tan solo 319 plazas, y durante el verano han seguido llegando menores en pateras o procedentes de otras comunidades". Por ello, la vicepresidenta del Consell justificaba ya entonces que "no se trata de se trata de un problema de solidaridad", sino de que la Comunitat Valenciana "no tiene posibilidad de atender a estos menores" ni tampoco pueden preparar los centros porque "no sabemos ni cuándo ni cuántos ni en qué condiciones van a venir".