Solo cinco diputados provinciales de València tienen colgados sus títulos formativos en el portal de la corporación

Hay 31 diputados en el pleno de la Diputación de València y solamente cinco títulos, de entre todos ellos, que acrediten la formación que dicen tener en el portal de transparencia de la corporación. Algunos no han subido su título universitario o de Formación Profesional, pero sí acreditan con títulos sus conocimientos de idiomas, sobre todo del valenciano. Otros pocos más han subido diplomas habilitantes para determinados empleos pasados que han listado en la sección “Biografía y CV”. Otros dos diputados provinciales, en este caso del equipo de gobierno, han dejado en blanco, incluso, la sección dedicada a describir -sin acreditar- su experiencia laboral, formativa y su biografía.

La Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, indica que se debe subir “la reproducción gráfica acreditativa de los principales méritos de su currículo, sin perjuicio de la posibilidad de acreditación por cualquier otro medio que permita tener constancia de su veracidad". Los diputados cuyos títulos, a día de hoy, aparecen en la página web de la Diputación de València son Ricardo Gabaldón -del PP, alcalde de Utiel y responsable de Asistencia técnica a municipios, Formación, Bandas de música y Parque móvil-, Neus Garrigues -del PSPV- y los tres diputados de Compromís: Dolors Gimeno, Josep Antoni Riera y Pau Andrés.

Los cinco que sí cuelgan títulos

En concreto, Ricardo Gabaldón ha colgado el título acreditativo de su licenciatura en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y el título de Graduado Social Diplomado por la Universitat de València. Por su parte, la socialista Neus Garrigues ha subido su título de licenciada en Derecho por la UV, su máster en Tributación por el CEU y el CAP de la Universitat de València. Desde Compromís, Dolors Gimeno tiene subido su título de licenciatura en Derecho por la UV, además del de máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la misma universidad y el certificado de práctica jurídica. Su compañero de bancada Josep Antoni Riera ha subido su licenciatura en Filología y su certificado de Maestro de valenciano, mientras que el tercer diputado de Compromís, Pau Andrés acredita su licenciatura en Historia y su máster de Profesorado.

Desde el PSPV-PSOE aseguran que los currículums de todos los diputados de la anterior legislatura estaban subidos a la página web de la Diputación, y que, con el cambio de legislatura, se mantuvieron y se colgaron los detalles y títulos de los nuevos diputados y diputadas, que ahora no están, a excepción del caso de Neus Garrigues. Dicen saber a qué puede deberse ni si esa desaparición es “casualidad”. Sin embargo, fuentes del equipo de gobierno explican que se realizó una migración informática a principios de este verano y ello ha generado problemas con la web. “Algunos contenidos no se subieron a la web”, explican estas fuentes. Además, gran parte de la información sobre los grupos políticos quedó desactualizada y parte de los contenidos de prensa se borraron. El proceso, dicen, se completará en torno a noviembre o diciembre.

Imagen de un pleno de la DIiputación de València / Raquel Abulaila

La Diputación dice que no es obligatorio

Asimismo, fuentes del equipo de gobierno de la Diputación consideran que ese grado de transparencia no es obligatorio para los miembros de la corporación. En su artículo 3, la Ley de Transparencia indica que la norma se aplica también a “las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana”. El artículo 15 de la norma, por su parte, indica que también la administración local tiene que publicar, respecto a sus altos cargos, “la información relativa a las funciones atribuidas por razón de su cargo o función, así como su perfil y trayectoria profesional, incluida la reproducción gráfica acreditativa de los principales méritos de su currículo, sin perjuicio de la posibilidad de acreditación por cualquier otro medio que permita tener constancia de su veracidad”.

Pero fuentes del equipo de gobierno de la Diputación explican que una resolución del Consell de Transparència de 2024 entiende que “las obligaciones de publicidad activa aplicables a las entidades que forman la Administración local de la Comunitat Valenciana son las que prevén los artículos 6, 7, y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la normativa reguladora de los gobiernos locales y las normas y ordenanzas que estas mismas aprueben haciendo uso de su autonomía” y que “no es de aplicación para las entidades locales lo que se prevé en el artículo 15 de la Ley 1/2022”.

Algunos tienen vacía su biografía y CV

Con obligación o sin ella, de los diputados que forman parte del equipo de gobierno, solo el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha colgado su título de formación. Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, ha colgado un título de valenciano, pero no su título universitario. Los demás no han subido documentos. Y los hay que incluso han dejado completamente en blanco el apartado de “Biografía y CV”, en el que solo se puede incluir una descripción de la formación y experiencia y un enlace al currículum. Es el caso de Inmaculada González, diputada del área de Bienestar Social, Inclusión Social y Salud Pública, y de Francisco Comes, diputado de Educación y Ciclo Integral del Agua. En el primer caso, González sí tiene el currículum subido a la web de su ayuntamiento, el de Picassent, donde dice tener “Asignaturas de Derecho. Plan 1965. No finalizados” y haber trabajado en una empresa de moda y una aseguradora.

Intersindical lamenta la falta de formación

Desde Intersindical han denunciado en un comunicado que “mientras que, para desempeñar un puesto en cualquier empresa, por muy insignificante que sea, los ciudadanos de a pie estamos obligados a estar en posesión de una carrera”, a los políticos “no se les exige absolutamente nada, y pueden ser unos perfectos Don Nadie”. “Tenemos tanto políticos como asesores que no tienen carrera, por supuesto que tampoco máster ni dominan ningún idioma”, denuncian desde el sindicato. Critican asimismo el hecho de que se “nombre diputado o a alguien cuyo mayor mérito es haber pasado veinte años vendiendo coches” (el diputado de Fondos Europeos, Administración Electrónica e Innovación, Juan Ramón Adsuara, tiene experiencia como jefe de taller y oficial de concesionarios). En el texto, Intersindical lamenta que mientras los funcionarios han tenido que pasar un proceso selectivo “súper exigente, procesos en los que para 14, 35 o 46 plazas se presentan miles de personas super preparadas y con títulos para aburrir” y creen que “resulta una burla que políticos sin currículum ni proceso selectivo alguno se crean con capacitación y cualificación suficiente para dirigir nuestro trabajo y nuestras vidas”.