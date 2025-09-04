Educación no da los permisos a docentes para cuidar de sus hijos con cáncer por falta de presupuesto

Conselleria de Educación no ha concedido los permisos a docentes para cuidar a sus hijos con cáncer por falta de presupuesto. Así lo asegura la administración en una respuesta a los profesores afectados, que han comenzado ya a trabajar en las aulas (pues el 1 de septiembre el profesorado empieza a preparar el curso) pese a tener a sus hijos con enfermedades graves y de larga duración.

Conselleria no ha contestado a la petición de información de este diario, pero según consta en la respuesta a las familias, el problema reside en que Hacienda no tiene el presupuesto suficiente para duplicar las 122 plazas de profesores que están en esa situación. Aún así, según ha podido comprobar este diario, este miércoles ya se está concediendo el permiso a algunos profesores, pero la gran mayoría siguen sin él.

Este diario ya denunció el problema la semana pasada, y el departamento dirigido por el conseller José Antonio Rovira contestó que los permisos estarían resueltos antes de este 1 de septiembre, cosa que no ha sucedido. Educación dice que lo solucionará, pero que los profesores tendrán que esperar varias semanas, ya con el curso escolar iniciado.

Clase en un IES valenciano, en una imagen de archivo. / Germán Caballero

Sustituciones sin bajas concedidas

Otro problema que denuncian los docentes afectados es el "caos" en las sustituciones. "Han salido ya las sustituciones cuando la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos tramitado el permiso ¿Cómo se van a cubrir si estamos en los centros?", se preguntan.

Es decir, que este problema -continúan- afecta también a aquellos que opten a esta sustitución sin saber que ni siquiera está el permiso concedido a la otra parte, y por supuesto a los centros que se encontrarán con un problema de organización al inicio de curso escolar.

Esta situación está provocando que algunos docentes ya se hayan cogido bajas por salud mental debido a la ansiedad que les provoca no poder estar cuidando de sus hijos e hijas, mientras esperan que se les aprueba el permiso para poder hacerlo mientras trabajan.

Vuelta a los retrasos

Estos permisos se suelen resolver en los meses de julio y agosto, pero este año las familias no tienen respuesta y piden a Conselleria que, al menos les den un plazo en el cual sepan si gozarán o no de ese permiso de jornada laboral retribuída.

Una maestra imparte clase en un colegio de Algemesí. / Perales Iborra

Los permisos para docentes con hijos con cáncer venían siendo un problema endémico en la administración hasta hace pocos años. Era muy normal que cada año se retrasaran hasta septiembre u octubre. Sin embargo, recientemente se solucionó el problema, y los dos últimos años las familias recibieron su permiso en tiempo y forma. Sin embargo, este curso han vuelto los retrasos y los docentes afectados han puesto el grito en el cielo.

Una situación que no solo afecta a padres e hijos, sino que también lo hará al alumnado y dirección de centros escolares. "Al final si sigue así la cosa nos mandarán en septiembre a los centros sin saber el porcentaje de reducción, perjudicando así a los docentes de nuestro centro, a la dirección y sobre todo al alumnado", critica una afectada.

Simplificación de trámites

La Conselleria de Educación simplificó el curso pasado los trámites para que las familias y los centros pudieran pedir atención domiciliaria para el alumnado convaleciente por enfermedad para este curso 2024-2025, y además añadió el cuidado también para los niños y niñas de 3, 4 y 5 años, algo que antes no se contemplaba. Tras más de dos años funcionando, este curso la asignación de permisos se ha vuelto a atascar por la burocracia.

Además de los permisos para docentes, la atención a alumnado convaliente llevaba años siendo una asignatura pendiente de Conselleria de Educación, que llegaba muy tarde en la gran mayoría de los casos, pese a que son pocos. En muchos casos, la atención domiciliaria podía tardar más de tres meses en llegar, dejando al alumno o alumna completamente fuera del ritmo de la clase y haciéndole perder prácticamente todo el curso. Esto es lo que se propuso solucionar la actual conselleria de Educación, ya que estos casos requieren de una respuesta rápida de Conselleria.

Aunque recientemente se incluyó al alumnado de Infantil dentro de este plan de educación en casa para convalecientes, hay algunos agujeros que siguen sin cubrir, como la FP o el Bachillerato, que no tienen derecho a profesores en el domicilio. Pese a todo, Conselleria sí que especifica que si la convalecencia es superior a 6 meses estos estudiantes tienen derecho a educación a distancia.