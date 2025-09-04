Emergencias llamó 22 veces el 29-O a Turís, que recogió el récord de lluvia que llegó al Poyo

Los responsables de Emergencias de la Generalitat llamaron 22 veces a la Policía Local y al alcalde de Turís el 29 de octubre. Turis es el municipio de la Ribera Alta donde se registró el récord de lluvia de una hora en toda España [184,6 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora) y un total de de 771,8 l/m2 de ese fatídico día. Las llamadas a Turís se recogen en el informe remitido por Emergencias de la Generalitat a la jueza de la dana. En concreto, Emergencias detalla, en una tabla de seis páginas, todas las "llamadas salientes realizadas desde una firma Emergen el 29 de octubre de 2024". La primera llamada incluida en el listado se registra a las 6.15 horas de la mañana, es a la Policía Local de El Campello y la última a las 23.57 horas que intenta sin éxito (al considerarse "null") contactar con el jefe de la Policía Local de Xirivella.

Las llamadas permiten detectar dónde tenían puesta la mirada los técnicos de Emergencias. A lo largo de toda la mañana en la Aemet, municipios de la Ribera Alta como Llombai, Catadau o Montserrat (todos estos pertenecientes a la cuenca del Magro). Pero también a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o del Segura (CHS), en concreto a los teléfonos del SAIH (sistema automático de información hidrológica). La primera comunicación con un agente de la Policía Local de Turís se produce a las 8.56 de la mañana. En esta zona, como confirmó a la jueza de la dana la catedrática de Geografía Ana Camarasa, se registraron "dos nucleos [de tormentas] muy grandes, uno por la mañana y otro por la tarde. El de por la mañana ocurrió de 5 a 10 horas y el de la tarde entre las 15 y las 20 horas".

Y en el pluviómetro de Turís-Masía Calabarra (ubicado a diez kilómetros del centro de esta población de la Ribera) es donde se recogieron los 771,8 l/m2 de ese fatídico día y el récord de lluvia de una hora en toda España [184,6 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora). Un agua que nutre la cuenca de Horteta, la de mayor extensión, 95,6 km2, de las tres subcuencas básicas del barranco del Poyo, según el "Estudio cronológico de los volúmenes de precipitación en las subcuencas de la rambla de Poyo en el episodio del 29 octubre de 2024" elaborado por Alejandro J. Pérez Cueva, catedrático de Geografía Física de la Universitat de València que ha coordinado un trabajo junto a la Agencia Estatal de Meteorología de la Comunitat Valenciana y la Asociació Valenciana de Meteorologia. Un estudio, adelantado por Levante-EMV, en el que se señalaba que "la lluvia caída en las cuencas de los barrancos de Horteta y Gallego triplicaron la del Poyo en las horas críticas antes de la riada".

Unas precipitaciones, las del barranco de Horteta, que no pudieron ser detectadas por el único aforo del SAIH del barranco del Poyo, que está ubicado en el cruce de la rambla con la A-3 a su paso por Riba-roja (que registra el agua de las subcuencas procedentes de Chiva y Cheste). "La aportación del agua no aforada [como la de Horteta o Gallego] es importante, en especial, en la segunda fase de riada de la rambla de Poyo, la más crítica. Los volúmenes aportados por la parte no aforada de la rambla en esta segunda fase son equivalentes en magnitud a los aportados por las subcuencas de aguas arriba del único aforo existente [el de Riba-roja]". El pluviómetro de Turís-Masía Calabarra está a apenas 13,4 kilometros en línea recta del pluviómetro de Torrent-CEIP Antonio Machado en el que sólo se recogieron el día de la dana (6,1 mm por metro cuadrado).

El grueso de las llamadas entre Emergencias y responsables policiales de Turís, o el que era alcalde el 29 de octubre, Ismael José Corell Garcia, del PIPT (Partido Independiente por Turís), se registran en el grueso del segundo tren de tormentas. Entre las 17.12 y las 17.14 horas se producen dos llamadas con el alcalde y tres con la Policía Local de Turis. Otras diez entre las 17.32 y las 18.04 horas. Y las últimas entre las 18.45 y las 18.48, las tres últimas "nulas", según recoge el informe.

El barranco del l’Horteta carece de medidores de caudal, como contó Levante-EMV. El informe, aún provisional, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) calculó que los barrancos de la Horteta y Gallego fueron los causantes de la primera gran inundación en la zona cero de l'Horta Sud. «Cada uno de estos barrancos llevó más de 1.500 m3/s de agua, que era lo máximo previsto para el barranco del Poyo en los mapas de zonas inundables vigentes».

Emergencias también señala en el informe aportado a la causa de la dana que desde el Centro de Coordinación de l'Eliana se remitieron un total de 6.325 correos electrónicos y 22.002 SMS a ayuntamientos. Pero únicamente València, Algemesí y Albal constituyeron el Cecopal, el "hermano" local o municipal del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), para organizar la emergencia.