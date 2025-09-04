La Generalitat modifica el tribunal que examinará a asesores de Mazón pero incluye a otros subordinados

Cambios en el polémico tribunal de las oposiciones a periodista de la Generalitat. El DOGV ha publicado este miércoles una resolución mediante la que nombra nuevos miembros del órgano selectivo después de que varios de los integrantes designados en un principio por la administración autonómica hayan pedido abandonar el proceso al concurrir causas de abstención o renuncia obligatoria.

La orden de modificación no concreta los motivos de esos pasos al lado, si bien la configuración del tribunal había levantado polémica después de que Levante-EMV informara hace esasos días que estaba conformado en su inmensa mayoría por funcionarios subordinados a alguno de los muchos asesores de Carlos Mazón que concurren a esa convocatoria en busca de una plaza pública fija y de máximo rango.

La Generalitat asegura, a consultas de este diario, que con las nuevas designaciones "no existe ningún vínculo laboral" entre los miembros del tribunal y el personal eventual del Consell y defiende que el proceso "se desarrolla con las mismas garantías jurídicas y técnicas que el resto".

Subordinados por subordinados

Sin embargo, según ha podido comprobar este diario, los siete nuevos integrantes del órgano de selección recogidos en la resolución siguen dependiendo orgánicamente de algunos de los aspirantes, ya que tienen igualmente su plaza adscrita a la secretaría autonómica de Comunicación que dirige José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón.

A este mismo departamento pertenecen todos los asesores del Consell que concurren a la oposición salvo Maite Gómez, jefa de prensa del president y directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia, área que cuelga de otra de las secretarías autonómicas de Presidencia (Relaciones Institucionales y Transparencia). En todo caso, Gómez es responsable de "dirigir" y "coordinar" al personal adscrito al área de comunicación y, además de integrante del pequeño núcleo duro de Mazón, es conocida su ascendencia sobre el equipo de prensa de la Generalitat.

Fuentes de Presidencia niegan que Gómez ejerza estas responsabilidades sobre los periodistas del Palau pese a esa atribución de funciones oficial que está reflejada en la propia web de la Generalitat.

Misma presidenta del tribunal

En el nuevo listado se mantiene como presidenta Marta Isabel del Valle, funcionaria de carrera con plaza en el Servicio de Difusión de la Acción del Consell (dependiente de la secretaría de Cuenca y a su vez de la dirección general de Comunicación que pilota Paco González). Se reemplazan las tres vocalías, que en la primera versión estaban ocupadas por tres personas del mismo departamento que Del Valle.

Ahora se nombra a Antonio García Palomares, del equipo de prensa de la Vicepresidencia primera de Susana Camarero y como todos los periodistas, adscrito a Presidencia (la jefa de prensa de Camarero es de las pocas que no se presenta a la oposición); a Victoria Eugenia Martínez March, con plaza en la dirección general de Comunicación y Rebeca Sánchez Ibáñez, la única que no depende directamente de González, aunque sí de Cuenca (Servicio de Seguimiento de Políticas Públicas).

Los suplentes, también vinculados

Función Pública también cambia ahora a todos los suplentes, pero todos vuelven a ser funcionarios adscritos a la dirección general de Comunicación. Como presidenta suplente entra Inmaculada Iborra Ibars, del mismo Servicio de Difusión de la Acción del Consell; mientras se designan como vocales a Manuel Castañeda (prensa de Innovación); María Luisa Pérez Rodríguez (prensa de Camarero) e Inmculada Cuñat (Servicio de Publicidad e Imagen Institucional), todos dependientes de nuevo de la dirección general de Comunicación. Cuñat figuraba como titular en el primer tribunal.

"Imparcialidad asegurada"

Según Función Pública, las abstenciones y renuncias aceptadas en este tribunal han sido por "parentesco con aspirantes, subordinación jerárquica directa o conciliación laboral". Y añaden que "tras ese proceso de revisión, la Generalitat ha designado un nuevo órgano técnico de selección integrado por los únicos funcionarios del cuerpo que cumplen los requisitos legales de imparcialidad, especialización y profesionalidad".

Así, aseguran que se ha "evitado cualquier situación que pueda generar un conflicto de intereses" y que las renuncias "refuerzan la imparcialidad" de la oposición. Además, añaden que "el proceso incorpora medidas adicionales de transparencia y control", como la corrección anonimizada de los exámenes o la cadena de custodia de los mismos.