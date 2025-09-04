La Generalitat no podrá destinar a inversiones sociales el ahorro en intereses de la quita si supera la regla de gasto

La Generalitat de Carlos Mazón sigue firme en su negativa a aceptar la oferta de quita del Gobierno de España, y que para la Comunitat Valenciana comportaría el perdón de algo más de 11.200 millones de euros, casi un 20 % del pasivo total, que supera los 60.000 millones de euros.

Pero incluso si Mazón diera un giro de 180 grados y se sumara al proceso de condonaciones, parece muy complicado que pudiera destinar a servicios públicos fundamentales como Sanidad, Educación o Servicios Sociales el ahorro que ese alivio supondría en concepto de los intereses asociados a esa deuda. Según el Ejecutivo valenciano sería de unos 165 millones en 2025.

¿De dónde viene esa limitación? La clave está en la regla de gasto. El Ministerio de Hacienda insiste en que es posible que las comunidades utilicen esos recursos para gasto social, pero con el condicionante de que cumplan con la regla de gasto, que para este año está fijada en el 3,2 % del PIB.

Una tasa que la Airef ve de muy difícil cumplimiento en el caso de la Generalitat tanto en 2025 como en 2026. Según expuso la autoridad fiscal independiente en su informe sobre el plan económico financiero trasladado por el Consell, la previsión actual es que el Consell cierre el ejercicio actual con un gasto computable del 4 %, muy lejos de ese 3,2 % de referencia.

Para el año siguiente el escenario es todavía peor, pues según Airef la Generalitat se alejaría todavía más de su cumplimiento al situarse en un crecimiento del gasto del 4,7 %, muy por encima del límite del 3,3 % fijado para 2026. La autoridad fiscal señala también que las rebajas fiscales del Consell de Mazón "impactarán negativamente en los ingresos y en la regla de gasto" a partir de 2026.

El ministerio de María Jesús Montero destaca que pese a estos condicionantes, que afectarían a la C. Valenciana, adherirse a la quita permitiría a la Generalitat gastar menos y "reducir déficit público, lo que facilita acercarse al cumplimiento del objetivo". Asimismo, insisten en que la idea del Gobierno pasa por "reformar el modelo de financiación" y que "la condonación no sustituye" esa reforma del sistema, caducado desde 2014.