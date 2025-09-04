La Generalitat hará una reunión específica de la zona dana para prevenir inundaciones

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha anunciado la convocatoria de una reunión "específica de la zona de la dana" para abordar la emergencia frente a posibles inundaciones con los diferentes organismos implicados en la operatividad del plan especial ante estos fenómenos.

Así lo ha avanzado este jueves en la reunión para presentar la campaña de prevención de inundaciones de la Comunitat Valenciana, a la que ha asistido medio centenar de representantes de todos los organismos relacionados con este tipo de emergencia, según ha informado la Generalitat.

El conseller ha explicado que en el encuentro se ha hecho una puesta en común de todas las medidas adoptadas por los dispositivos y las administraciones para estar preparado ante las lluvias intensas que se puedan presentar a lo largo de este año.

Ha apuntado que la Comunitat Valenciana se encuentra todavía inmersa en la campaña de incendios forestales, y ha destacado la coordinación y la colaboración de todos los dispositivos enmarcados y englobados dentro del plan de especial frente a inundaciones.

"Seguir pendientes y estar alerta"

Valderrama ha recordado las "situaciones personales muy preocupantes y los daños en infraestructuras" derivados de la dana del pasado 29 de octubre, y ha asegurado que hay que seguir pendientes y trabajando en la zona y "estar alerta", porque no se sabe "cuándo una lluvia, aunque no sea intensa, puede afectar a todos estos municipios".

El titular de Emergencias e Interior ha recomendado a la ciudadanía descargar la App GVA112 Avisos, para estar informada puntualmente sobre los avisos, consultar la web del 112 (https://www.112cv.gva.es/va/inicio) y seguir también las redes oficiales, como X, donde se va informando de toda situación de emergencia.

Según ha detallado, en la presentación de la campaña de inundaciones se han abordado actuaciones preparatorias y remitido una circular a todos los ayuntamientos sobre las medidas que deben de adoptar ante un posible episodio de lluvias intensas e inundaciones.

"Además, se han sometido a un proceso de revisión y actualización todas las recomendaciones dirigidas a la población", ha indicado el conseller.

La Conselleria de Emergencias e Interior ha contado con la colaboración de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que ha informado a los responsables municipales en la toma de decisiones "sobre la importancia de saber qué es lo que tienen que hacer ante una situación o una predicción meteorológica, un aviso amarillo, naranja o rojo o una situación de emergencia".

Formación en centros educativos

Durante la reunión, el conseller de Emergencias e Interior ha anunciado que la Generalitat va a poner en marcha una campaña de sensibilización y de formación en los centros educativos no universitarios en materia de prevención en emergencias.

Además, él mismo mantendrá reuniones con todas las universidades valencianas, tanto públicas como privadas, porque considera importante que a la infancia y a los adolescentes se les forme en la materia de prevención.

"Siempre nos han dado una muestra del voluntariado, y es importante que estén formados sobre cómo actuar ante una emergencia y las medidas de autoprotección que deben tomar", ha dicho.