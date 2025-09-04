El Gobierno acepta pagar parte de la recuperación de l'Albufera con 30 millones como pide el Consell

Tímido acercamiento de posturas y apertura a la colaboración de Consell y Gobierno de España para paliar las consecuencias de la dana. La recuperación de l'Albufera ha sido lo que ha obrado el -pequeño- milagro por valor de 30 millones de euros después de las semanas que ha pasado el conseller de Medio Ambiente, Infraestrutcturas y Territorio, Vicente Martínez Mus, denunciando la falta de interlocución con el Ministerio y la imposibilidad que ha encontrado para reunirse con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y su predecesora, Teresa Ribera. Sí lo ha podido hacer este jueves, por segunda vez, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que niega todo tipo de bloqueo. "Puedo acreditar que se ha estado en un proceso de cooperación desde el minuto uno. Cada vez que vengo a València, me reúno con el conseller, es decir, la Generalitat se ha venido reuniendo con el Ministerio y no necesariamente en la persona del secretario de Estado", ha dicho Morán. Y aunque la reunión ha durado solo media hora, como ha denunciado el conseller, y se ha convocado con una antelación de menos de 24 horas, al menos, se ha conseguido un primer acuerdo. O preacuerdo, al menos: el de que el Gobierno de España se abre a colaborar económicamente en la recuperación de l'Albufera y pone a disposición del Consell 30 millones de euros. Se lo ha pedido el conseller a Morán. Este respondía, tanto en la reunión como posteriormente en declaraciones a medios, que están abiertos a hacerlo. Eso sí, pedía al Consell que terminara de elaborar el plan o las actuaciones en las que requerían esa colaboración. "Ponemos a disposición 30 millones de euros para intervenir y estamos sencillamente a la espera de que la Generalitad concluya la elaboración del plan para decidir en qué parte del conjunto del plan intervenimos", ha explicado Morán.

El Ministerio, a través de la Delegación del Gobierno, había convocado a los medios a otra reunión: la que ha mantenido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con alcaldes y alcaldesas de la zona cero, además de con asociaciones de vecinos y de víctimas y damnificados por la dana sobre el alcantarillado y las obras en sistemas de saneamiento. Ha sido una reunión de una hora y media a la que, inicialmente, se había invitado a la Generalitat, como confirman fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente. Pero fue solamente ayer cuando desde el Gobierno central llamaron al Consell para invitar al conseller a una reunión particular entre ambos dirigentes. Finalmente, la reunión ha durado media hora, un extremo que ha criticado el conseller, que asegura que solo le ha dado tiempo a “enunciar” preguntas y reivindicaciones. Entre los asuntos que han tratado, sobre todo el Plan de Recuperación de l’Albufera.

El Consell pide agilidad

Otros temas entre Mus y Morán han incluido la colaboración con Vaersa para que los municipios mejoren sus sistemas de saneamiento y depuración, y la necesidad de limpiar del todo el Parque Natural del Túria. Pero, sobre todo, han solicitado “agilidad” en las obras que dependen del Gobierno de España. “Les hemos pedido encarecidamente, les hemos exigido un acelerón a todas las obras pendientes de encauzamiento y de canalización de los barrancos y cuencas, porque seguimos con un ritmo inadmisible”, ha defendido el conseller en declaraciones posteriores a la reunión.

Sobre el protocolo con Vaersa para agilizar la recuperación de los sistemas de saneamiento y depuración. “Nos preocupa en primer lugar concretar y acelerar un procedimiento que empezó en enero y que estamos en septiembre y que el Ministerio no ha conseguido hacer más rápido”, ha dicho. Los municipios se pueden acoger a esta vía hasta el 15 de septiembre. Ya hay, ha dicho, “tres o cuatro municipios” que se acogerán, entre ellos Albal. Además, ha insistido en la necesidad de “saber cuánto antes qué van a hacer con los cauces, especialmente con el dominio público hidráulico”. El conseller ha expuesto a Morán el proyecto de parques inundables para “que sepa que la lentitud que acumula la Confederación condiciona muchísimo al resto de administraciones”. Por último, ha pedido la retirada de los restos de vehículos arrastrados por la dana que quedan en los terrenos del Parque Natural del Túria.

Las asociaciones de víctimas también han participado en la reunión entre Gobierno de España y alcaldes de la zona cero de la dana / José Manuel López

417 millones para abastecimiento y saneamiento

417 millones de euros en transferencia de créditos. Es la cantidad total a la que asciende lo que el Gobierno de España concede a los ayuntamientos para la reconstrucción de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Así se lo ha detallado Morán a los ayuntamientos de la zona cero, a cuyos representantes ha explicado la cantidad que corresponde a cada localidad. No es la cantidad inicial prevista por el Ministerio de Transición Ecológica. Como ha explicado Morán, la propuesta inicial “se quedaba corta” porque “había pasado un tiempo y se había dado un proceso de incremento de precios que era necesario revisar”. Fruto de esa revisión, la cantidad total de créditos se ha incrementado en un 20%, hasta alcanzar esos 417 millones de euros para municipios y operadores. Se prevé que la resolución de estas ayudas sea firme como mucho en dos semanas para que las transferencias a los beneficiarios se hagan después de forma inmediata. “Eso no quiere decir que las obras no hayan empezado,hay actuaciones que ya han culminado y otras que han de ponerse en marcha a lo largo de las próximas fechas”, ha destacado Morán. El plazo para la consecución de las actuaciones es de 48 meses, cuatro años.

Esta cantidad está prevista sólo para las obras relacionadas con los sistemas de saneamiento y depuración. Pero el secretario de Estado ha mencionado también otras grandes obras, como las previstas en el barranco de la Saleta. “Ya ha recibido la Declaración de Impacto Ambiental favorable”, ha explicado, y en 2026 es previsible que se inicien las obras.

1.745 millones para las separativas

Asimismo, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha destacado que las actuaciones para reconstruir o recuperar las redes separativas también van a ser financiadas por el Gobierno de España, con cargo a los 1.745 millones de euros del Ministerio de Política Territorial. "Por lo tanto, todas las actuaciones de seguridad, de alcantarillado, de separativas, de trabajar diferenciando lo que es el agua de lluvia de lo que es el agua residual normal, están financiadas al 100% por el gobierno de España", ha concluido.