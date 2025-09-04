Un "jarrón Ximo" para Puig

Asegura Ximo Puig que, alguna vez, por la calle, le para gente que le pide "que vuelva". "Les digo: 'qué lástima que no me hayan votado'". Lo ha explicado como respuesta a la pregunta por su futuro en el evento Encuentros SER organizado por la Cadena SER en València. Sobre si volvería a la primera línea política o prefiere ser un "jarrón chino", ha corregido: "Un jarrón Ximo".

"Me siento muy bien con la sociedad valenciana. Alguna vez caminando en el río alguien me ha dicho algo, pero la inmensa mayoría de las veces han sido cosas de afecto", ha afirmado el expresident. De modo que, resume, estará en "lo que pueda ser útil a la sociedad valenciana, por supuesto". "Sin ningún tipo de ambición más allá de servir", ha concluido.