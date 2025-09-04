La jueza expulsa a una letrada y una familiar de la causa que relacionan la dana con "ritos satánicos"

La jueza de la dana ha expulsado a una letrada y a una familiar de la causa porque relacionan la dana con "ritos satánicos", entre otras elucubraciones como sembrar dudas sobre el número de fallecidos y extender bulos sobre las víctimas del centro comercial Bonaire (donde no hubo fallecidos) o solicitar que la misma magistrada entre en prisión.

La jueza de la danaacuerda la expulsión del procedimiento de una acusación particular al entender que su actuación implica un "abuso de derecho" y un "fraude procesal" por ejercer en realidad la defensa de un investigado, al sumarse a la petición del abogado de Emilio Argüeso para que se investigue si el marido de la jueza ha intervenido en la causa de la dana.

La jueza asegura que el escrito de acusación, presentado por la abogada Pilar Esquinas "combina una alineación total con la posición procesal de uno de los investigados, Emilio Argüeso, hasta el punto de que pretende personarse, algo absurdo por otra parte, en la pieza en la que se determinará en su caso la sanción al letrado de Argüeso [José María Bueno Manzanares], con la solicitud de pruebas que pretenden la investigación en este procedimiento, no de los 229 fallecimientos, uno de ellos de vida dependiente [un bebé que no llegó a nacer], sino de mi persona y por supuesto de mi marido", señala la magistrada. "Una deriva aberrante del procedimiento, pero en este caso por una acusación particular que asume las tesis de la defensa del señor Emilio Argüeso" pero, además, "existe una clara voluntad del ejercicio de la acción penal, pero contra mí" por la representada de esta letrada, la familiar de unas víctimas fallecidas en l'Horta Sud y que responde a las iniciales Y. G. R.

Así lo manifestó esta familiar, según recoge el auto, "en unas declaraciones públicas en Madrid con ocasión de una manifestación que tuvo lugar el 29 de junio de 2025. En dicha manifestación la joven, tras unos gritos de "a la cárcel" por quienes le acompañaban, y en presencia de varios medios de comunicación, dijo lo siguiente: "Nuria [en referencia a la jueza, Nuria Ruiz Tobarra] debería estar en la cárcel y, de hecho, si no cambia la instrucción y sigue las directrices de los que le mandan, vamos a ir a por ella; el pueblo entero va a ir a por ti, Nuria". A lo que se añade el escrito presentado hoy mismo por la letrada Pilar Esquinas que, según la jueza, "está en perfecta consonancia con las manifestaciones que su cliente María Dolores efectuó aquel día: 'hay miles de asesinados y la justicia no va a hacer nada'".

Esta misma joven también aparece en vídeos en los que relaciona la dana del 29 de octubre con ritos satánicos. En eso vídeos, relata la magistrada en su auto, "se habla de riada provocada. Quien parece ser el presentador dice: las élites profundas del mal, el estado profundo, es un atentado satánico, hay intereses muy ocultos, muy siniestros para matar gente de esta forma vicaria". A lo que la familiar responde: "sí lo tenemos clarísimo, son gente satánica, son masones, son los altos cargos, son el poder oscuro. Tanto es así que creo que es un ritual satánico, que si todos se informasen la fecha 29 de octubre es una fecha satánica igual que fueron provocados el día 11 de marzo". Por ello considera que "las fechas están manipuladas, "que están pensadas desde hace mucho tiempo y todas coinciden en fechas satánicas en las que se reúnen, quieren crear miseria, nos quiere destruir y con ellos se llevan el poder y nuestra energía, contra más muertes más ganan ellos".

También hablan de los bulos del parking de Bonaire o defienden aberraciones como que se han ocultado cadáveres o "manipulado certificados de defunción".

Por ello, la magistrada señala a la letrada de la acusación que "no es este el lugar donde se han de investigar los bulos de miles de asesinados, ni tampoco donde se me investigue a mí con el resultado que pretende su cliente. Si es esa su voluntad, deberá acudir a otras instancias. Otros ya lo han hecho".

Por si no fuera suficiente, la misma letrada Pilar Esquinas relaciona en sus redes sociales que el 29 de octubre se produjo "geoingeniería marroquí en la dana 2024, en directo aguaiuris". Unas tesis que la magistrada ha decidido frenar en la instrucción. "Este procedimiento no es obviamente donde haya de discutirse dicho bulo".

La magistrada añade que hasta ahora "jamás se había valorado la campaña de denigración que se había vertido contra mí. Se producía extramuros del procedimiento, pero ahora se ha pretendido introducir en el proceso, lo que no hace sino obstaculizar el avance del mismo". Y añade que "tampoco quise hacer referencia a las amenazas e insultos que he sufrido en mensajes que se albergan en el apartado de los comentarios del medio digital al que se refiere y cuyos artículos aporta como documental el letrado Bueno Manzanares: "son como las malas hierbas, están por todos los sitios y ay (sic) que echarles mucho pesticida para erradicarlos'. La lista de insultos asociada a las sucesivas informaciones es interminable", lamenta la magistrada en su auto.

De ahí que la jueza de la dana ha decidido "expulsar a la representación de la acusación particular, dado que existe una actuación procesal a través del referido escrito que así lo exige: la total coincidencia con la postura del investigado, hasta el punto que desea estar en la pieza en la que se decida la procedencia o no de la sanción, la solicitud de prueba plenamente coincidente y los intereses manifiestos en el ejercicio de la acción penal, dicho desde un punto de vista jurídico, contra esta juez de instrucción, y en la sede de las mismas diligencias previas 692/24".

El auto no es firme y puede ser recurrido ante el propio juzgado, en reforma, o en apelación ante la sección segunda de la Audiencia de València.