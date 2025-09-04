Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano

Vuelven las lluvias a la Comunitat Valenciana. Concretamente, en la mitad norte, cielo estará nuboso con chubascos ocasionalmente con tormenta en el litoral. En el resto, predominio de intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y máximas en descenso notable. Viento de componente este, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el interior, salvo en Castellón donde será flojo variable.

40 litros

Precisamente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes un aviso naranja por lluvias en el litoral de la provincia de Castellón, donde las precipitaciones pueden acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso estará activo desde las seis de la mañana de este viernes, 5 de septiembre, hasta las cuatro de la tarde, y la probabilidad de que se produzca este fenómeno oscila entre el 40 y el 70 por ciento. Concretamente, en el litoral norte de Castelló hay un riesgo importante de precipitación acumulada en una hora: 40 mm.

Tormentas en el mar

Previamente, entre las 4 y las 6 de la mañana de este viernes el litoral de Castellón estará en aviso amarillo por chubascos y tormentas que pueden acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora, y puntualmente alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora. También se esperan chubascos y tormentas en el mar, que podrían afectar al litoral.

De hecho, Castellón está en alerta también por la inestabilidad por el riesgo de incendios forestales por la caída de rayos, que ha obligado a movilizar medios de extinción en varias localidades.