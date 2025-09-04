Mazón prolonga la ofensiva contra Albares por el valenciano y llevará su reprobación a las Corts si no rectifica

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este jueves que el grupo parlamentario del PP en las Corts pedirá la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, si no rectifica su postura sobre la defensa de la oficialidad del valenciano ante Europa.

Mazón, que mantiene así su ofensiva contra Albares con un tema, el de las señas de identidad, siempre sensible en la sociedad valenciana, justifica la reprobación del ministro "por faltar gravísimamente a la Constitución, a las señas de identidad, al Estatuto de autonomía y a la dignidad de más de cinco millones de ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

En una entrevista en Onda Cero, Albares explicó este miércoles que el Gobierno español solicitará el reconocimiento oficial en Europa como lenguas oficiales del catalán, el gallego y el euskera, y al ser preguntado si no se incluirá al valenciano, insistió en su respuesta inicial. Posteriormente, Carlos Mazón hizo público un comunicado en el que exigía una rectificación al ministro. El Consell del PP, pese a la beligerancia actual, nunca ha estado en esta batalla.

Mazón, desde un acto en Alicante, ha subrayado que tiene la "obligación y convicción" de "defender" la Constitución española y el Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, que "es lo que ayer el Gobierno de España se saltó a la torera", según ha afirmado. "Para mí no es tan importante cuando se habla de pinganillos, cuando se habla de traductores o cuando se habla de la presencia de una lengua aquí o allá", ha señalado.

"Para mí eso no es tan importante como que el Gobierno de España no cumple la Constitución, quiera ningunear la lengua propia que marca nuestro Estatuto de autonomía solamente por contentar a los que dicen que somos una Comunidad de segunda o que les pertenecemos o que nos llamamos País Valencià o que formamos parte de los Països Catalans", ha indicado Mazón.

El president de la Generalitat ha manifestado que ratificaba sus palabras de ayer y ha recordado que han exigido "la rectificación por parte del Gobierno de España".

Vox: "El PP dice una cosa y la contraria"

Vox también ha cargado este jueves contra Albares, pero también contra el PP, a quien ha acusado de "decir una cosa y la contraria" en función de la institución desde la que se exprese y "si depende del apoyo de Vox o no". Una evidente alusión al líder provincial del PP y presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, cuya corporación va a compensar el recorte de Mazón a la AVL a través de Ens Uneix para disgusto de los voxistas.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha incidido en esa dualidad: "En Baleares el PP niega el mallorquín y defiende que hablan catalán. En la Diputación de Valencia, Mompó defiende a la AVL, que dice que en la C. Valenciana hablamos catalán. Por tanto, si defiende a la AVL, que defiende la unidad de la lengua, está diciendo que en Valencia hablamos catalán", ha señalado.