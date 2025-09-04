El Gobierno asegura que Aemet nunca dijo que la dana "iba a desaparecer" de la Comunitat Valenciana

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido que los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) trasladaron a Emergencias de la Generalitat la previsión de los desplazamientos de la dana del 29 de octubre de 2024 con "referencias geográficas", como la de la serranía de Cuenca, porque estos fenómenos "no son estacionarios" y esta "se desenvolvía en distintas ubicaciones geográficas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana".

Así se ha manifestado este jueves Morán en declaraciones a los medios de comunicación en València, al ser preguntados por las menciones que técnicos de la Aemet realizaron a la serranía de Cuenca el pasado 29 de octubre sobre la dana.

"Nunca se iba a desplazar a la Serranía de Cuencia"

"Evidentemente, un evento de estas características no es estacionario, se desplace hacia el sur, hacia el norte, hacia el este o hacia el oeste. En las expresiones del desplazamiento, los técnicos que están en cada momento utilizan la referencia geográfica hacia dónde se va a desplazar", ha expresado el secretario de Estado.

Sin embargo, ha enfatizado que "lo que nunca sucedió" es que la dana "fuese a desaparecer porque en este caso el frente se desplazase hacia Cuenca". "Lo que iba a suceder es que el frente, como hemos comprobado, se desenvolvía en distintas ubicaciones geográficas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana y esa es la razón por la cual en cada momento la Aemet, a petición de los servicios de Emergencia, traslada cuál va a ser la previsión en las próximas horas, o en qué momento se está produciendo ese desplazamiento", ha sostenido.

"Nunca se iba a desplazar a la Serranía de Cuenca, sino que su dirección sería hacia la Serranía de Cuenca", ha sostenido Morán, al tiempo que ha asegurado que "nunca sucedió" que desde Aemet se trasladara que la dana "iba a desaparecer del territorio de la Comunitat, del territorio de Valencia".

En la misma línea, ha recalcado que está "claro desde el minuto uno" y, a su juicio, "ha quedado acreditado" en los informes elaborados por la Aemet y constatan los autos de la jueza es que "el desplazamiento siempre se producía dentro del territorio afectado por la dana".

Avisos rojos

Asimismo, Morán ha agregado que también se debe tener en cuenta durante cuánto tiempo el aviso rojo permanece sobre el territorio en el cual está instalado y ha recordado que a las 7.30 horas del 29O se estableció un aviso rojo de Aemet que "anticipa que estará vigente hasta las 18.00". Antes de las 18.00 de esa tarde, se prolongó, "con lo cual a lo largo de toda la jornada está vigente el aviso rojo".

Por ello, ha señalado que "los responsables de la emergencia tienen que atender a ese aviso rojo y poner en marcha las actuaciones que les corresponde".

Consultado sobre si cree que al jefe de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, se le puede imputar falso testimonio por su declaración como testigo ante la jueza de la dana, Morán ha aseverado que "no ha existido falso testimonio".