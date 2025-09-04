La red viaria española toca fondo: la Comunidad Valenciana resiste, pero necesita inversión urgente

El 52% de las carreteras en España presenta daños graves o muy graves. En total, 34.000 kilómetros —casi un tercio de la red— requieren una reconstrucción urgente en menos de un año. El déficit de conservación acumulado alcanza ya los 13.491 millones de euros, una cifra récord que refleja el abandono prolongado del mantenimiento vial.

La Comunidad Valenciana, en el “extremo menos malo”

El análisis territorial del informe sitúa a la Comunidad Valenciana en una posición relativamente mejor respecto a otras autonomías. Mientras Aragón encabeza el ranking negativo con un 68% de su red en estado grave, seguida de Castilla-La Mancha y Galicia con un 59%, la red valenciana se coloca 36 puntos por debajo del dato aragonés y en el tramo más favorable de la serie.

Porcentaje red con deterioros grave y muy grave / AEC

Esto no significa que las carreteras valencianas estén en buen estado, sino que presentan un porcentaje menor de deterioro en comparación con la media nacional. Aun así, la necesidad de inversiones para evitar un empeoramiento es evidente.

Impacto económico y social del abandono

El mal estado de las carreteras no solo compromete la seguridad vial, sino que también afecta al bolsillo. Circular por vías deterioradas incrementa hasta un 12% el consumo de combustible. Solo este verano, entre julio y agosto, se calcula un sobrecoste de más de 270 millones de euros para los conductores españoles.

En el caso valenciano, la dependencia del transporte por carretera para el comercio y el turismo convierte el mantenimiento viario en un factor estratégico para la competitividad de la región.

Un reto para la financiación

La Asociación Española de la Carretera reclama desde hace años un fondo estable que garantice el mantenimiento de la red, alimentado por presupuestos públicos, fondos europeos, sistemas de tarificación y fórmulas de colaboración público-privada.

La equidad fiscal también aparece como posible solución: solo con eliminar la exención del impuesto especial de hidrocarburos a otros modos de transporte (ferrocarril, marítimo y aéreo) podrían recaudarse más de 4.000 millones de euros al año, suficientes para revertir el déficit en poco más de tres ejercicios.