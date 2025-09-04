Educación rescinde el contrato de transporte escolar a Monbús y lo adjudica a otra empresa

Fin al contrato de transporte escolar de Monbús que tantos quebraderos de cabeza ha dado a miles de familias. El TSJ ha estimado que la adjudicación realizada por el Gobierno del Botànic (PSPV y Compromís) no estaba "ajustada a derecho" y la actual Conselleria les ha retirado el contrato para dárselo a otra empresa.

Así lo ha explicado el conseller de Educación José Antonio Rovira en la rueda de prensa de inicio de curso. Conselleria ya había apercibido en varias ocasiones a Monbús por dejar tiradas a familias de centros de educación especial o por el mal estado de sus autobuses. Finalmente, y tras un curso lleno de problemas, les ha rescindido el contrato en favor de la segunda empresa que concurrió, y este lunes 8 de septiembre, primer día de curso escolar, comenzarán a dar servicio.

En 2023 la empresa gallega Monbús ganó el concurso para prestar servicio en miles de rutas de transporte escolar de València, un 'megacontrato' con la administración de 400 millones. Los problemas comenzaron a verse al empezar el curso escolar, con Partido Popular y Vox en el gobierno tras ganar las elecciones. Las negligencias, los retrasos y las faltas empezaron a acumularse y miles de familias con hijos con necesidades especiales se quedaron tiradas sin poder llevarlos a clase.

Protestas de las familias

Conselleria de Educación trató de solucionar el asunto y acabó multando dos veces a Monbús por el mal servicio de transporte con sanciones que ascendían a un millón de euros. Todo esto, mientras las familias se concentraban y realizaban protestas en las puertas de conselleria.

Denuncias de irregularidades

Varias asociaciones de chóferes denunciaron al anterior Consell que la oferta de Monbús para quedarse con un lote de las rutas de autobuses escolares tenía irregularidades; desde autocares prestando servicio en Galicia a vehículos obsoletos o mal adaptados, así lo aseguraban fuentes del sector a Levante-EMV.

Estas empresas presentaron un recurso al Tribunal de Contratación, que finalmente lo desestimó y dio luz verde a la oferta, según explicaba el entonces director general de Centros Docentes Ximo Carrión, que remarca que "el proceso de contratación pública se siguió escrupulosamente". El servicio de transporte escolar se dividió el año pasado en 7 lotes, seis de los cuales los ganaron UTE (Unión Temporal de Empresas) valencianas, y el número 5 cayó en manos de la empresa gallega.

Según los transportistas, la empresa debía contar con 132 matrículas de vehículos, pero según alertaron varios chóferes, 50 de ellas estaban ya haciendo rutas en Galicia. Monbús dejó por escrito que estos autobuses (que estaban en Galicia) tenían "compatibilidad horaria" para prestar servicio en València. "¿Cómo va a ser compatible que un bus de servicio en Galicia y València?" explican fuentes del sector, que consideran que se debían haber vigilado mejor las condiciones de la licitación.

La oferta más económica

La administración del Botànic aceptó la oferta por ser la más económica, pero no fue la única irregularidad. Las asociaciones de transporte valencianas también criticaron que algunos buses de la empresa estaban obsoletos, y que los autocares "adaptados" no estaban en condiciones para los Centros de Educación Especial. "En un centro así necesitas un vehículo con 6 o 7 plazas adaptadas, y los buses de esta empresa solo tenían una", denuncian fuentes del sector.

Las Ampa denunciaron muchas de las deficiencias a Conselleria: chóferes que llegan desde Madrid tras toda la noche sin dormir, autocares pequeños para todo el alumnado, buses sin rampa para los Centros de Educación Especial, vehículos "adaptados" con solo una plaza para los 6 niños en silla de ruedas, autocares sin cinturones de seguridad, monitoras sin contrato, cancelaciones de la ruta y retrasos de más de una hora, entre otras.