Los sindicatos ven "lógico" que Sanidad pause el plan para atender por las tardes en los centros de salud

La marcha atrás por parte de la Conselleria de Sanidad al plan anunciado para mejorar la Atención Primaria que iba a implementarse a partir del próximo 1 de octubre, y según el cual iban a cerrar los centros los sábados para atender de forma ordinaria en horario de tardes, ha despertado reacciones diversas entre los distintos sindicatos con representación en la mesa sectorial de Sanidad.

Yolanda Ferrández, secretaria general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO del País Valencià (FSS CCOO PV), afirma que en el sindicato han recibido la noticia con alegría. "Que hayan recapacitado es una buena señal, porque esto era algo que no se había llevado a ninguna mesa, que no estaba contrastado y a lo que no se había dado ninguna explicación. Desde el principio, nuestra posición fue clara: lo veíamos una barbaridad. Primero, porque lo que pedimos desde hace mucho tiempo es que se implemente la jornada de 35 horas para todo el personal, y segundo, porque lo han vendido como una conciliación personal con la vida laboral y para nada es así", declara Ferrández.

"Falta de transparencia"

María Ángeles Gómez, también responsable de la FSS COO PV, prosigue en la misma línea: "Nos ha parecido una reacción normal y lógica. No teníamos nada claro que se cerrasen los centros de salud y con la falta de facultativos para hacer guardias era un cambio que, desde luego, no iba a afectar a todo el mundo por igual". Asimismo, explica que los usuarios que se iban a quedar sin asistencia iban a ser también los grandes perjudicados con este plan, sin contar con el retraso y la demora que tienen en Atención Primaria.

"Lo único que esperamos es que desde la Conselleria dejen atrás esta opacidad y los prejuicios hacia las partes sindicales que, al fin y al cabo, estamos para colaborar en lo posible y criticar aquello que no nos parece que tiene suficiente aval o justificación. No solo defendemos a los trabajadores, sino que como Comisiones Obreras también tenemos esa parte social, esa preocupación por lo que afecta a las personas del sistema sanitario de forma universalizada", apunta Gómez.

Eva Plana, responsable de Salud de UGT, critica también la "falta de transparencia" y el haberse tenido que enterar de este cambio por la prensa, a la espera de la reunión de este viernes a las 12 para poder salir de dudas, y dar respuesta a todas las cuestiones que les han ido surgiendo desde que fueron notificados por primera vez acerca de la intención de instaurar esta modificación.

"No se puede hacer más con lo mismo"

"Hemos estado todo el verano intentando contactar, pero la única respuesta que nos ha llegado ha sido por parte de trabajadores y compañeros. Desde la Conselleria no se han pronunciado y la verdad es que estamos preocupados. Lo más importante es que, ante todo, informen bien. Y luego, para saber si podemos aportar algo o mejorar, necesitamos que cuenten con nosotros", alega Plana.

Para Ferrández, la solución es clara: un aumento de la plantilla y una reducción de la jornada a 35 horas, para que así no haya horas que descuadren. "No se puede hacer más con lo mismo si no hay un incremento de personal o sobrecargando al que ya se tiene, que es lo que pretendían hacer", explica la secretaria general de FSS CCOO PV.

"Lo que hay que hacer es conjugar el bien de la ciudadanía con el bien de los trabajadores y, sobre todo, con unos recursos responsables y correctos", reitera Plana, quien tiene claro que la pausa del plan está impulsada por el "miedo a que sea un fracaso" y que carecía de sentido al querer implementarse justo en medio de incorporaciones de personal. "No se podía llevar a cabo un cambio así, no tenía sentido e iba a afectar a los hospitales", concluye la responsable de UGT.