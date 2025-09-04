Torró propone 'guarderías' en actos del PSOE para conciliar
La secretaria de organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró, ha propuesto crear un espacio infantil en los actos del partido para que las mujeres socialistas en cargos de responsabilidad puedan conciliar su vida familiar con la profesional.
"Ahora que he llegado a la secretaría de organización pienso en muchas cosas y digo, oye, pues igual hay que darle muchas vueltas y hay actos donde quizá podríamos hacer un espacio para niños y niñas y que te los puedas traer a los actos mientras tú puedes estar con la jornada, con el acto", ha propuesto durante unas jornadas por la igualdad organizadas por el PSOE.
Torró ha reconocido que tiene "sentimiento de culpa" por tener que dejar a su hija de 11 años en Valencia con su marido. "Yo estoy aquí y ese sentimiento de mala madre que nos pasa a muchas, es difícil combatir y tenemos que poner las facilidades", ha enfatizado.
Por otra parte, Torró ha animado a denunciar los casos de acoso que puedan darse dentro del partido y ha puesto en valor que han cambiado el código ético y han aprobado un protocolo antiacoso que "preserva la identidad de las compañeras" que puedan sufrirlo.
"Lo hemos hecho de una manera para preservar la identidad de las compañeras que puedan sufrir momentos complejos y momentos mucho más graves, que no tienen por qué existir en nuestra organización, pero que, si existen, se tienen que denunciar y actuar", ha asegurado.
También ha denunciado las dificultades que encuentran las mujeres para llegar a cargos de responsabilidad y los insultos que reciben cuando alcanzan estos puestos, como los que recibió ella, según ha dicho, cuando la llamaron "la putita del presidente".
