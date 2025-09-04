La concertada reconstruye sus centros tras la dana sin ayuda pública

Si uno chuta un balón fuerte desde el patio del colegio Larrodé de Catarroja puede enviar el la pelota al fondo del barranco del Poyo. Afortunadamente, ninguno de los 1.100 estudiantes que tiene este centro concertado se encontraban aún en las aulas el pasado 29 de octubre, cuando la riada reventó un centro recién acabado de construir hace unos años.

Para imaginarse la fuerza del agua no hay más que ir al otro lado de la calle, donde la maquinaria pesada ya empieza la demolición del Berenguer Dalmau, un IES público que no ha resistido en embite de la dana. Este 8 de septiembre sus 1.500 estudiantes empezarán en un centro modular en barracones levantado por Conselleria.

Patio del colegio Larrodé de Catarroja, este miércoles, con el barranco del Poyo de fondo. / Germán Caballero

El Berenguer Dalmau tenía 60 años, el Larrodé a penas 15. Por eso uno se ha hundido y el otro no. Sin embargo, hay otra diferencia que pesa mucho más que esa: el segundo es concertado. Eso significa que, mientras Conselleria volcaba sus recursos en dar una solución al Berenguer Dalmau, el colegio Larrodé tenía que reconstruirse con medios propios y sin ningún tipo de ayuda pública al ser una entidad privada.

Y sin embargo, los 9 centros concertados golpeados por la riada -tres de ellos en Catarroja- se levantaron más rápido que los públicos y todos están listos para abrir sus puertas el próximo lunes 8 de septiembre. Se trata del colegio Larrodé de Catarroja, el centro de Formación Profesional Florida de Catarroja, el Mariano Serra de Aldaia, el Sedaví, el colegio Vamar de Alfafar, el centro de Formación Profesional Folgado de Paiporta, las escuelas infantiles Ninos de Alfafar y Picanya y la escuela infantil Vamar.

El grado de afectación de la riada varía según el caso, siendo el Larrodé y las escuelas infantiles (que suelen estar a ras de suelo) los más grave. Pese a todo, hay algunos centros que pasaron de necesitar ayuda a ayudar, como la Florida, que se recompuso rápidamente y acabó acogiendo a mucho alumnado del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el público que más tardó en volver a las aulas de toda la provincia.

Aula de Infantil del centro Larrodé de Catarroja. / Germán Caballero

Solidaridad y donaciones

El 29 de octubre tres metros de cañas y barro llenaban la planta baja donde se sitúa la cocina y el comedor escolar de Larrodé y más de un metro de agua arrasó con todas las cristaleras y mobiliario de las aulas de infantil de la primera planta, dejando todos los patios impracticables. El 29 de noviembre, y sin ayuda de Conselleria, casi todos los estudiantes habían vuelto a las aulas.

"Estamos muy agradecidas porque recibimos muchísimas donaciones de particulares y los voluntarios que había por allí nos ayudaron mucho. Sin ellos no habríamos podido. El primer día las profesoras nos arremangamos y empezamos a sacar barro, pero luego vimos que era imposible hacerlo a mano", cuenta María Muñoz, titular de la cooperativa que gestiona Larrodé.

Nuevo comedor del Larrodé, completamente anegado por la riada el pasado 29 de octubre. / Germán Caballero

La realidad es que tenían que apañárselas sin ningún tipo de ayuda pública, y lo hicieron gracias a voluntarios y empresas de toda España. "La empresa ARPA, que es de Zaragoza, nos montó barracones para 400 estudiantes al lado del centro en una semana gratis. Y también estamos muy agradecidas a un grupo de agricultores también de allí, que con sus tractores nos ayudaron a sacar todo el barro la primera semana que fue la más crítica", cuenta Muñoz. De hecho, esta misma semana las responsables del centro han sido incluso invitadas a las fiestas de esta localidad por los agricultores que hace 10 meses les ayudaron a revivir su centro.

El ayuntamiento de Catarroja fue el que gestionó la posibilidad de usar ese solar y adecuó el suelo, mientras aún esperan algunas ayudas del Consorcio que, casi un año después y con el IES ya completamente renovado, no llegan.

Dedicatoria a una de las entidades que ayudaron durante la dana a reconstruir el colegio Larrodé. / Germán Caballero

Niños comiendo en el aula

Las donaciones particulares fueron, sin embargo, el mayor empujón para que el centro pudiera levantar cabeza, y lo que hizo que la cooperativa no tuviera que cerrar ya que las obras eran muy recientes y la dana suponía otra inversión de cientos de miles de euros. Se donó material escolar y mobiliario, pero sobre todo mucho dinero.

Sin embargo, la vuelta a las aulas no fue en las mejores condiciones ese 29 de noviembre, pero se hizo. "La cocina y el comedor estaban en el sótano, donde no quedaban ni paredes así que olvídate, y la primera planta seguía hecha polvo. Lo que hicimos fue habilitar el primer piso para el alumnado de Infantil y Primaria y que dieran clase allí en aulas ordinarias. Contratamos una empresa de cátering y los niños comían en las aulas con el menaje que se traían de casa", cuenta la titular del centro. Una imagen similar a la que se vivió en otros centros públicos y que recordaba a los años del coronavirus.

Mariola Hernández, gerente de Feceval, la federación de centros concertados, explica que la reconstrucción de estos centros fue "ejemplar" y que la propia patronal ayudó todo lo posible a que los colegios e IES pudieran volver a dar clase tras la riada. Aún así, es de destacar que, "sin ayuda pública, hayan conseguido salir adelante como lo han hecho", reivindica.