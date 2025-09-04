Las familias de Utiel estallan contra Rovira por la vuelta al cole: "10 meses después estamos igual"

"Diez meses después seguimos igual". El enfado de las familias de Utiel contra el conseller de Educación José Antonio Rovira es palpable cuando, 10 meses después de la riada que destrozó el IES Alameda, Conselleria les ha comunicado que sus hijos e hijas van a seguir igual: trasladados en 6 espacios improvisados por el ayuntamiento y masificando los otros IES y colegios del pueblo. Es más, van a estar así los 3 años que tarde en reconstruirse el instituto.

En estas precarias condiciones es como se prevé la vuelta al cole el próximo martes 9 de septiembre en Utiel. Sin instituto, sin aulas para talleres, sin gimnasio y sin laboratorio. La versión oficial es que van a volver, pero la realidad es que los pocos barracones que sí están puestos para segundo de la ESO no tienen ni puertas, ni luz, ni calefacción, ni mobiliario, ni ventanas. Y quedan menos de 5 días para la vuelta a las aulas.

Estado de los barracones en el polideportivo El Nogueral de Utiel, a falta de menos de una semana para la vuelta a clases. / Levante-EMV

En resumen, que las familias aseguran que "estamos un pelín mejor que en noviembre, porque parece que nos ponen dos barracones de los 20 que nos prometieron", cuenta una portavoz de la plataforma 6º y Mas por un IES Digno. El resto de prefabricadas que se usarán para aulas de música, laboratorios o despachos de los profesores no estarán para la semana que viene y se esperan retrasos de varias semanas para instalarlas, en contra de la promesa del president Mazón de que todo estaría listo para el inicio de curso. Así se lo han hecho saber a las familias en una reunión con el ayuntamiento y el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena.

Conselleria asegura que, tras la reunión "no se ha trasladado nada en este sentido -en referencia al malestar de las familias-", por otro lado asegura que "ha puesto y sigue poniendo todos los medios que nos demanden los centros afectados".

Desperdigados durante 3 años

La principal razón del enfado es que los jóvenes del IES Alameda se van a quedar sin centro escolar los próximos 3 años, y parece que sin barracones (como sí se ha hecho con el IES Berenguer Dalmau o con 6 colegios más). En cambio, los estudiantes estarán desperdigados en 6 sitios distinos de la localidad: aulas del IES Miguel Ballesteros o del Ceip Canónigo Muñoz (que deberán acoger a cientos de estudiantes), el parking del Ceip Enrique Rambal, una sala del complejo deportivo El Nogueral, aulas de la Escuela Oficial de Idioma o la Escuela de Hostelería.

"No solo nuestros hijos van a seguir desplazados y sin centro, esque además el resto de centros educativos del pueblo van a estar masificados. Esto va a afectar a la calidad de la educación de todos los niños y niñas del municipio, no solo a los del Alameda", denuncian las familias.

Barracones en Utiel, sin mobiliario a menos de una semana del inicio de las clases. / Levante-EMV

Solución pedagógica

Fue el propio equipo directivo del centro el que rechazó, en las primeras reuniones, un centro modular como el del Berenguer Dalmau, y diseño una "solución pegagógica" que pensaban mejor para el alumnado pese a la dispersión. Sin embargo, las familias critican que "no nos ha llegado el 90 % de los barracones que nos dijeron que iban a llegar, así que esto no tiene nada de solución. Mentiras y más mentiras", critican.

Ahora mismo sí que hay colocados 4 barracones en el IES Miguel Ballesteros y en el Ceip Enrique Rambal, mientras que los que están en el ceip Canónigo Muñoz o en el polideportivo el Nogueral o están a medio montar o ni siquiera han llegado. "Lo que más nos duele es que no han cumplido con su palabra. Si volvemos el 9 de septiembre no es por Conselleria, sino porque el equipo directivo tenía un plan B", critican.

Lugar donde debería haber montado un barracón, en el Ceip Canónigo Muñoz, a cinco días del inicio de curso. / Levante-EMV

Consecuencias educativas

Las familias han criticado en un comunicado que temen una pósible pérdida de enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos de cara al inciio de curso, lo que supondría "un grave retroceso en la oferta educativa de nuestra comarca". De hecho, explican que esta situación ya está teniendo consecuencias pues "se ha suprimido la impartición de clases del Conservatorio en horario de mañana dentro del IES Alameda en horario de mañana para los alumnos y alumnas que tenían convalidada la asignatura de música, privando al alumnado de una formación complementaria de gran valor educativo".

Promesa del president

El president de la Generalitat convocó el pasado 2 de junio una rueda de prensa junto al conseller de Educación José Antonio Rovira para sacar pecho de la reconstrucción educativa tras la dana. Más allá de las cifras, el anuncio que quedó es que todos los estudiantes afectados por la riada volverían a sus municipios el primer día de curso escolar. Esto implica también a los 4.000 estudiantes que debían alojarse en barracones.

Tres meses después, parece que ese anuncio está lejos de cumplirse, con protestas de las familias que no ven avanzar las obras a días de empezar el curso y que ponen en jaque la versión oficial de la Generalitat Valenciana, ya que muchos municipios aún no tienen confirmación de que vayan a volver a clases este lunes.

En total, la riada dejó 8 centros que tendrán que reconstruirse

Ceip Orba de Alfafar

Ceip Carme Miquel de Algemesí

Ceip Blasco Ibáñez de Alginet

IES Berenguer Dalmau de Catarroja

Ceip Lluis Vives de Massanassa

Ausiàs March de Massanassa

IES Alameda de Utiel

Ceip Horta de Paiporta (lo gestiona el ayuntamiento)

Cinco de los centros se reconstruirán en la misma parcela, aunque con medidas preventivas siguiendo los criterios del Plan Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat (Patricova). Un ejemplo es el IES Alameda de Utiel, pegado al río magro y con una pasarela que pasa por encima. El IES está destrozado por los daños de la planta baja, pero la primera planta está casi intacta. El conseller ha explicado que este centro se va a reconstruir pero que se tratará de hacer la primera planta diáfana para que el agua pueda correr y no afecte ni a las aulas ni a la estructura.

Además, en los planes de reconstrucción se proyectas vías de evacuación hacia las azoteas o que las edificaciones se orienten hacia el sentido del agua. También se recomienda que las plantas bajas puedan estar diáfanas (como en el caso del Alameda) y que puedan servir como patios o de lugar de almacenaje.