Cambia el tiempo este fin de semana en Valencia

Regresa la calma tras una jornada de inestabilidad en la Comunitat Valenciana. Este viernes la mitad norte de Valencia ha destacado por cielos nubosos con chubascos ocasionalmente con tormenta en el litoral. Por su parte, el litoral de Castellón se ha mantenido en alerta naranja por precipitaciones acumuladas de hasta 40mm en una hora.

Sin embargo, durante la tarde del viernes y de cara al fin de semana las tormentas se desplazan al interior del país para dejar paso a un tiempo estable este sábado y domingo en toda la Comunitat Valenciana.

Nubes y claros

El sábado arrancará con los cielos parcialmente cubiertos de manera generalizada en toda la Comunitat Valenciana hasta las horas centrales del día. Por la tarde, sin embargo, se irán despejando especialmente en el interior, manteniéndose las nubes en el litoral valenciano hasta bien entrada la tarde, aunque con escaso riesgo de precipitaciones. Las temperaturas máximas rondarán los 30 grados en las tres provincias, con máxima de 28 en València, de 31 en Alicante y de 28 en Castelló de la Plana.

El domingo, por su parte, se espera que el cielo esté despejado y sin precipitaciones durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, ascenderán en zonas del interior de Valencia como los 36 grados de máxima en Xàtiva y Ontinyent o los 33 que se esperan en Manises. Del mismo modo, el interior de Alicante espera un incremento de sus máximas con 34 grados en Elx o Crevillent. Localidades del interior castellonense como Segorbe también verán ascender sus máximas hasta los 33 grados.