El Consell denuncia en el juzgado por tercera vez la acogida obligatoria de migrantes en la Comunitat Valenciana

A cada movimiento, un recurso en el juzgado. Y ya van tres. El Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat Valenciana para que interponga un contencioso-administrativo contra el real decreto por el que el Gobierno estatal ha establecido el número de menores que acogerá cada comunidad autónoma tras aprobar la capacidad ordinaria del sistema protección y tutela menores. "Pedimos a los tribunales la suspensión cautelar de medidas que pueda llevar a trasladar de forma masiva e inadecuada a menores a un sistema colapsado. No podríamos dar la atención que merecen y el interés superior del menor está por encima del cálculo político, no es una moneda de cambio". Así lo ha asegurado la vicepresidenta y conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, que ya anunció hace meses que la Comunitat Valenciana "presentará recurso" a cada paso que dé el gobierno de Pedro Sánchez en el desarrollo de una ley que pretende ser una realidad a partir del 26 de agosto y que "obliga" a las autonomías a acoger a estas personas. Y así lo están haciendo.

"Primero denunciamos ante el Tribunal Constitucional porque consideramos que es una norma inconstitucional. Luego recurrimos el decreto del 22 de julio (que desarrolla ese reparto) y hoy aprobamos llevar al Tribunal Supremo recurso para pedir medidas cautelares ante reparto. Este decreto fija la capacidad de las autonomías en 16.000 personas, lo que implica que en la Comunitat Valenciana hay que acoger a 1.767 personas. En caso aplicarse hablaríamos de una infracción del ordenamiento constitucional por competencias, ya que es una injerencia al principio de autonomía financiera: pretender una distribución, sin planificación previa ni destinar recursos, pudiendo vulnerar sus derechos fundamentales", ha explicado Camarero.

Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia

Es más, ha lamentado que "no se tengan en cuenta los datos sobre la capacidad del sistema protección y no se sometan a la conferencia sectorial". Sin embargo, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se iba a celebrar el pasado mes de julio con tal fin no tuvo lugar porque las autonomías gobernadas por el PP (incluida la valenciana) la boicotearon y se negaron a asistir al considerarla "ilegal".

Camarero ha recalcado que la Comunitat Valenciana es "solidaria pero también responsable". "Nuestro sistema de protección reúne los más altos estándares de calidad y no queremos que esta decisión arbitraria rompa ese sistema", ha añadido, tras explicar que el posicionamiento geográfico de la Comunitat Valenciana "hace que lleguen menores por diversas vías: por pateras, por comunidades vecinas y también en cupos de adultos que el gobierno traslada a la península, entre los que hay menores y, por tanto, también pasan al sistema de acogida".

La vicepresidenta del Consell ha defendido la gestión de una conselleria que ha incrementado el número de plazas en 122, lo que implica "un 62% más que el Botànic" y "financiado a pulmón porque el gobierno no las paga". "Hablamos de un coste total de 23 millones de euros de las 1.720 plazas de atención residencial a menores, entre los que se incluye también los migrantes no acompañados. El año pasado atendimos a 912 y este año a 820. La ocupación media es cerca al 160%. En conclusión: la aplicación automática formulada por el Gobierno no corresponde a la capacidad real del sistema en la Comunitat Valenciana. Por eso decimos que la Comunitat Valenciana no tiene hoy capacidad para acoger a los 571 menores que Sánchez ha decidido enviar y que financia con 7,4 millones, lo que significa 75 euros al día. Sin embargo, el coste real es de 218 euros al día. ES decir, que el Gobierno no asume la financiación de menores que quiere trasladar", ha defendido.