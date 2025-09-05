Los alumnos en barracones de Algemesí, Alfafar y Massanassa empezarán el curso tres días más tarde

La vuelta al cole se retrasa para los estudiantes en barracones de Algemesí, Alfafar y Massanassa. Así lo ha anunciado Conselleria de Educación, que atrasa el retorno a las aulas tres días debido a los problemas que estaban teniendo para acabar las obras de los barracones. La vuelta al cole 2025-26 para estos centros será el día 11.

La nueva fecha supone "tan solo unos días de diferencia respecto al inicio de curso oficial", explica la Conselleria en un comunicado. Así, en Massanassa el alumnado de la escuela infantil Ausiàs March y del CEP Lluís Vives empezará en una misma ubicación tres días después del 8 de septiembre. En el caso de Algemesí -CEIP Carme Miquel- y de Alfafar -CEIP l’Orba-, se trata tan solo de dos días de aplazamiento, dado que el día 8 es festivo local en ambas localidades y el plan original era comenzar el día 9.

Estado del váter de Infantil de los barracones del Ceip Obra de Alfafar, este jueves por la mañana. / Levante-EMV

La decisión de empezar el 11 de septiembre se ha acordado para que los centros puedan disponer del tiempo necesario a la hora de ultimar detalles y que de este modo las clases puedan iniciarse con normalidad. Aún así, algunos centros como el IES Berenguer Dalmau de Catarroja volverán a las aulas este día 8 sin mucho material necesario para dar clase con normalidad. El profesorado no dispondrá de pizarras digitales u ordenadores en ningún aula, ya que comenzarán a instalarse el jueves que viene y no estarán listos en todas las clases hasta dentro de dos semanas. Sin embargo, fuentes de la comunidad educativa explican que han sido los propios docentes los que han decidido abrir el lunes pese a las carencias para no retrasar la vuelta a las aulas para los 1.500 estudiantes de este centro de Catarroja.

Desde la Conselleria de Educación "se está haciendo un seguimiento exhaustivo de las instalaciones y se está en contacto constante con los ayuntamientos y equipos directivos para informar sobre la situación de cada centro", explican.

Estado de los barracones del Ceip Orba de Alfafar a pocos días del inicio de curso. / Germán Caballero

Promesa del president

El president de la Generalitat convocó el pasado 2 de junio una rueda de prensa junto al conseller de Educación José Antonio Rovira para sacar pecho de la reconstrucción educativa tras la dana. Más allá de las cifras, el anuncio que quedó es que todos los estudiantes afectados por la riada volverían a sus municipios el primer día de curso escolar. Esto implica también a los 3.000 estudiantes que debían alojarse en barracones.

Tres meses después, y con protestas de las familias que no veían avanzar las obras, este anuncio del president de la Generalitat no se va a cumplir para cientos de alumnos de cuatro centros escolares de la zona cero de la dana.

3.000 estudiantes en barracones con obras

El curso escolar 2025-26 comenzará con 3.000 estudiantes de la zona dana en barracones y entre obras. Pese a las dudas de familias, sindicatos y profesores por el estado de las prefabricadas a cuatro días de que comiencen las clases, el conseller de Educación José Antonio Rovira trató ayer de disipar las incertezas en la tradicional rueda de prensa de principio de curso y aseguró que todos, salvo los 600 menores del Ceip Orba de Alfafar y los centros de Massanassa, volverán a las aulas el día 8.

El centro en peores condiciones es el Ceip Orba de Alfafar, con hormigoneras, sacos de arena, contenedores de obra, cables y váteres o mobiliario sin instalar a pocas jornadas del esperado inicio de curso. Todo parece indicar que la vuelta a las aulas se retrasará. Igual que en los barracones que acogerán al Ceip Lluis Vives y al Ausias March de Massanassa.

Gonzalo Sánchez

Eso no significa que los 5 centros restantes trasladados a barracones estén perfectos. Las obras siguen en muchos casos, aunque se tratará de hacerlas de la manera menos invasiva para los alumnos. El director general de infraestructuras aseguró que si quedan algunos trabajos menores se realizarán por la tarde cuando no haya niños y niñas.

La situación de estos centros sigue siendo incierta ya que tienen que construirse desde cero. En Utiel, por ejemplo, el plazo en barracones no va a bajar de 3 años. El propio conseller no se ha atrevido a dar estimaciones, pero sí que ha dicho que su objetivo es que los proyectos de construcción de los 8 centros destrozados estén listos para inicios de 2026. Por el momento, la reconstrucción educativa tras la dana lleva invertidos 70 millones de euros, y este año se prevén invertir 70 millones más en la reconstrucción de estos centros educativos y obras en otros.

Germán Caballero

El curso escolar 2025-26 tiene muchas caras nuevas. La primera es la de los estragos de la dana que afectaron a 115 centros y destrozaron 8, aunque también es el año en el que la actual Conselleria dirigida por José Antonio Rovira podrá desplegar sus medidas estrella del programa electoral. Así, el cóctel de novedades es largo, sin embargo, la primera y más urgente es la situación de los 3.000 estudiantes que comenzarán el curso escolar, este lunes 8 de septiembre, en prefabricadas.