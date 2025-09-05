La Generalitat "traslada" a los ayuntamientos la responsabilidad de acoger menores migrantes
La Conselleria de Servicios Sociales envía cartas a algunos ayuntamientos para preguntar "qué recursos tiene disponibles" y los alcaldes implicados recuerdan que la competencia y la financiación "es autonómica"
"Es una carta trampa". Así califican algunos alcaldes la carta que les ha enviado la Vicepresidenta Primera y Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en la que solicita de su colaboración "para conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en tu municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados". Los menores a los que hace referencia Camarero en la misiva responden a los niños y jóvenes no acompañados que serán trasladados a la Comunitat Valenciana tras el real decreto ley que hace obligatorio el reparto de estos migrantes por todo el territorio nacional. A la Comunitat Valenciana llegarán 571, según la previsión del Gobierno.
Sin embargo, la misiva no se ha enviado a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ni tan siquiera a los de mayor tamaño en cuanto a población se refiere ya que consistorios como el de València o Torrent (ambos gobernados por el PP) no han recibido carta alguna. Sin embargo, localidades como Paterna (de características similares a Torrent pero de gobierno socialista) o Altura (con unos 3.600 vecinos y un gobierno del PSPV) sí le ha llegado. De hecho la gran mayoría de los municipios que han recibido la carta cuentan con alcaldes y alcaldesas socialistas.
Muchos de los alcaldes del PSPV que sí han recibido la carta aseguran que "carece de sentido que nos pregunten qué instalaciones y recursos tenemos cuando las competencias de la acogida son autónomicas y están financiadas por contratos programa que la conselleria sabe perfectamente cuáles son porque se resolvieron en el mes de mayo. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Que pongamos a disposición un polideportivo? ¿Una escuela de adultos? La competencia es autonómica y nos envían una carta para que respondamos que no tenemos recursos. Así ya tienen relato, pero es un relato falso. Por eso es una carta trampa".