La Generalitat "traslada" a los ayuntamientos la responsabilidad de acoger menores migrantes

</div><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">En la carta enviada, Camarero explica (tal y como ha hecho en declaraciones a medios, en ruedas de prensa y en las reuniones con el Gobierno estatal) que el decreto estatal establece el traslado de 571 menores no acompañados a la Comunitat Valenciana, asignando un crédito de 7.451.550 euros, que "exclusivamente <a class="ft-link ft-link--decoration" href="/comunitat-valenciana/2025/05/06/consell-reafirma-negativa-acoger-500-menores-migrantes-117081994.html" target="_blank">cubrirá una parte de sus gastos durante tres meses</a>". En el último año, "la Comunitat Valenciana viene realizando un esfuerzo considerable en recursos de atención al programa migratorio, habiendo incrementado en 122 el número total de plazas disponibles. Pese a todo, actualmente nos encontramos<strong> al 160% de ocupación</strong>, con un sistema de protección de menores tensionado que ahora afronta el incremento de menores propuesto por el Gobierno sin los recursos suficientes asociados". Por ello, pide "colaboración" a los ayuntamientos "por no contar ni con los medios ni con la aportación de recursos suficiente por parte del Gobierno de España para afrontar" el reparto establecido.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><aside class="ft-ad ft-ad--roba ft-ad--robaNotext ft-helper-hide-md"><div class="ft-ad--sticky"><div data-ad-position="300dchab-7" data-type-ad="mobile" title="cpm_r_dchab" id="movil-div-gpt-ad_300dchab-7"> </div></div></aside><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h2 class="ft-helper-spacer-t-xs ft-helper-fontSize-heading-S">Solidaridad "fake" y una entrega de cartas aleatoria</h2><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">La Conselleria de Servicios Sociales <strong>no ha explicado los criterios que ha aplicado para enviar la carta a unos ayuntamientos sí y a otros, no</strong>. Sin embargo, la respuesta de la conselleria la ha adelantado el propio president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras calificar de "solidaridad fake" la postura de los alcaldes socialistas que han recibido la carta ya que "ninguno de los municipios de izquierdas que han recibido la pregunta, ninguno de ellos, se ha ofrecido a colaborar".</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">"Es curioso, en todos los municipios que han recibido esta carta, entiendo que los estarán recibiendo todos a lo largo de estos días y mañana lo explicará la consellera, a mí lo que me llama la atención y para mí la reflexión más importante es por qué<strong> ningún ayuntamiento gobernado por la izquierda se ha mostrado a favor </strong>de colaborar en esta cuestión, de colaborar en el acogimiento de menores migrantes no acompañados", ha expuesto. "¿No había que ser humanitario, no había que ser solidario?, se ha preguntado Mazón, quien ha añadido: "¿Cómo es posible que ningún ayuntamiento de izquierdas haya dado un paso adelante para decir aquí están las infraestructuras, aquí están las condiciones (...)?".</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!----><!----><!--]--><div class="_mo_recs_tpi" data-recs="3" style="min-height:200px;position:relative;"></div><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><aside class="ft-ad ft-ad--intext ft-helper-hide-md"><div id='intext-mobile-2'></div></aside><!--]--><!--[--><aside class="ft-ad ft-ad--intext ft-helper-hide-xs"><div id='intext-desktop-2'></div></aside><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">Mazón se ha preguntado también "cómo es posible que,<strong> perteneciendo al mismo partido</strong> que <a class="ft-link ft-link--decoration" href="/tags/pedro-sanchez-2/" target="_blank">Pedro Sánchez</a>, ninguno de sus alcaldes haya dado un paso adelante" y ha recalcado: "Esta es la reflexión que me merece, porque a veces estamos jugando a una solidaridad 'fake'". "A ver si es que no queremos reconocer la realidad, que es que nuestros centros están desbordados, que lo primero que tenemos que atender es a los menores que están ya en nuestros centros, que están desbordados, y la primera humanidad que hay que tener es con los que ya tenemos aquí atendiendo, porque estamos desbordados", ha subrayado. Lo más leído

Lo último Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas
Mazón anuncia 350 millones más en ayudas 'automáticas' para afectados por la dana
Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
La jueza de la dana denuncia en un auto que un abogado grabó a su marido y su hija menor de edad en la sala de vistas
La Generalitat investiga el hallazgo de una cámara oculta en una base de los bomberos forestales
Alerta en Valencia por altas temperaturas: Vuelve el tórrido verano
Recuperadas cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà de Xivert
La Generalitat modifica el tribunal que examinará a asesores de Mazón pero incluye a otros subordinados detalle</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/02/jueza-dana-afea-defensas-acusados-121152501.html" target="_self" title="La jueza de la dana denuncia en un auto que un abogado grabó a su marido y su hija menor de edad en la sala de vistas" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text" rel="">La jueza de la dana denuncia en un auto que un abogado grabó a su marido y su hija menor de edad en la sala de vistas</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/03/generalitat-investiga-camara-oculta-bomberos-forestales-121193654.html" target="_self" title="La Generalitat investiga el hallazgo de una cámara oculta en una base de los bomberos forestales" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text" rel="">La Generalitat investiga el hallazgo de una cámara oculta en una base de los bomberos forestales</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/03/tiempo-valencia-temperatura-calor-alerta-dv-121193315.html" target="_self" title="Alerta en Valencia por altas temperaturas: Vuelve el tórrido verano" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text" rel="">Alerta en Valencia por altas temperaturas: Vuelve el tórrido verano</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/01/alcala-prohibe-desplazarse-campo-vacas-121121040.html" target="_self" title="Recuperadas cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà de Xivert" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text" rel="">Recuperadas cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà de Xivert</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/04/generalitat-cambia-tribunal-asesores-mazon-nuevos-subordinados-121188023.html" Sant Joan de Déu acoge a los enfermos que se quedaron sin plaza social tras un incendio
6:01

La Generalitat "traslada" a los ayuntamientos la responsabilidad de acoger menores migrantes
6:01

El curso comenzará con 3.000 estudiantes de la zona dana en barracones y entre obras
6:00

Así rescatamos del destierro francés al fundador del Levante UD
6:00

Los sindicatos ven "lógico" que Sanidad pause el plan para atender por las tardes en los centros de salud
23:59

Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano
22:38

La Generalitat hará una reunión específica de la zona dana para prevenir inundaciones
20:08

El Gobierno acepta pagar parte de la recuperación de l'Albufera con 30 millones como pide el Consell
18:50 datetime="6:01" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">6:01</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/05/sant-joan-deu-acoge-enfermos-121230024.html" target="_self" title="Sant Joan de Déu acoge a los enfermos que se quedaron sin plaza social tras un incendio" rel=""><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/c473e62a-b74c-433e-ab4d-8dae59d7b97f_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.webp" width="16" height="9" alt="Sant Joan de Déu acoge a los enfermos que se quedaron sin plaza social tras un incendio" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/05/generalitat-traslada-ayuntamientos-responsabilidad-acoger-121241005.html" target="_self" title="La Generalitat "traslada" a los ayuntamientos la responsabilidad de acoger menores migrantes" class="ft-link ft-link--secondary" rel="">La Generalitat "traslada" a los ayuntamientos la responsabilidad de acoger menores migrantes</a><!--]--></h3><!----><time datetime="6:01" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">6:01</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/05/generalitat-traslada-ayuntamientos-responsabilidad-acoger-121241005.html" target="_self" title="La Generalitat "traslada" a los ayuntamientos la responsabilidad de acoger menores migrantes" rel=""><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.webp" width="16" height="9" alt="La Generalitat "traslada" a los ayuntamientos la responsabilidad de acoger menores migrantes" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/05/barracones-vuelta-curso-cole-dana-comenzara-3-000-estudiantes-obras-121242404.html" target="_self" title="El curso comenzará con 3.000 estudiantes de la zona dana en barracones y entre obras" class="ft-link ft-link--secondary" rel="">El curso comenzará con 3.000 estudiantes de la zona dana en barracones y entre obras</a><!--]--></h3><!----><time datetime="6:00" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">6:00</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/05/barracones-vuelta-curso-cole-dana-comenzara-3-000-estudiantes-obras-121242404.html" target="_self" title="El curso comenzará con 3.000 estudiantes de la zona dana en barracones y entre obras" rel=""><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d5b52b9a-8458-4c4c-898f-f05afe347b4d_alta-libre-aspect-ratio_320w_0.webp" width="16" height="9" alt="El curso comenzará con 3.000 estudiantes de la zona dana en barracones y entre obras" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.levante-emv.com/deportes/2025/09/05/rescatamos-destierro-frances-fundador-levante-120841552.html" target="_self" title="Así rescatamos del destierro francés al fundador del Levante UD" class="ft-link ft-link--secondary" rel="">Así rescatamos del destierro francés al fundador del Levante UD</a><!--]--></h3><!----><time datetime="6:00" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">6:00</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.levante-emv.com/deportes/2025/09/05/rescatamos-destierro-frances-fundador-levante-120841552.html" target="_self" title="Así rescatamos del destierro francés al fundador del Levante UD" rel=""><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/616962ce-73f6-4f8e-a9c4-ff72ba4bdf32_alta-libre-aspect-ratio_320w_0.webp" width="16" height="9" alt="Así rescatamos del destierro francés al fundador del Levante UD" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/04/sindicatos-ven-logico-sanidad-pause-121241187.html" target="_self" title="Los sindicatos ven "lógico" que Sanidad pause el plan para atender por las tardes en los centros de salud" class="ft-link ft-link--secondary" rel="">Los sindicatos ven "lógico" que Sanidad pause el plan para atender por las tardes en los centros de salud</a><!--]--></h3><!----><time datetime="23:59" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">23:59</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/04/sindicatos-ven-logico-sanidad-pause-121241187.html" target="_self" title="Los sindicatos ven "lógico" que Sanidad pause el plan para atender por las tardes en los centros de salud" rel=""><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a9a04adb-b371-4131-850e-916c17b7a2ef_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.webp" width="16" height="9" alt="Los sindicatos ven "lógico" que Sanidad pause el plan para atender por las tardes en los centros de salud" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/04/lluvias-en-comunidad-valenciana-aviso-naranja-litoral-castellon-aemet-121250531.html" target="_self" title="Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano" class="ft-link ft-link--secondary" rel="">Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano</a><!--]--></h3><!----><time datetime="22:38" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">22:38</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/04/lluvias-en-comunidad-valenciana-aviso-naranja-litoral-castellon-aemet-121250531.html" target="_self" title="Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano" rel=""><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2c10982b-021f-47b9-a984-44ed73be11dc_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.webp" width="16" height="9" alt="Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/04/generalitat-hara-reunion-especifica-zona-121249834.html" target="_self" title="La Generalitat hará una reunión específica de la zona dana para prevenir inundaciones" class="ft-link ft-link--secondary" rel="">La Generalitat hará una reunión específica de la zona dana para prevenir inundaciones</a><!--]--></h3><!----><time datetime="20:08" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">20:08</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/04/generalitat-hara-reunion-especifica-zona-121249834.html" target="_self" title="La Generalitat hará una reunión específica de la zona dana para prevenir inundaciones" rel=""><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f861bf2a-7cb7-41ec-a63c-460a95f2b3bf_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.webp" width="16" height="9" alt="La Generalitat hará una reunión específica de la zona dana para prevenir inundaciones" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/04/gobierno-paga-parte-albufera-121230044.html" target="_self" title="El Gobierno acepta pagar parte de la recuperación de l'Albufera con 30 millones como pide el Consell" class="ft-link ft-link--secondary" rel="">El Gobierno acepta pagar parte de la recuperación de l'Albufera con 30 millones como pide el Consell</a><!--]--></h3><!----><time datetime="18:50" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">18:50</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/04/gobierno-paga-parte-albufera-121230044.html" target="_self" title="El Gobierno acepta pagar parte de la recuperación de l'Albufera con 30 millones como pide el Consell" rel=""><!--[--><img data-ad-position=\"300dcha-7\"

data-type-ad=\"mobile\"

title=\"cpm_r_dcha\"

id=\"movil-div-gpt-ad_300dcha-7\">

\u003C/div>","\u003Cdiv

data-ad-position=\"300dchab-7\"

data-type-ad=\"mobile\"

title=\"cpm_r_dchab\"

id=\"movil-div-gpt-ad_300dchab-7\">

\u003C/div>","/cds-statics/assets/js/tabs/fourty-js-tabs.b29ba571.js",["Set",13,14],"$STzuwnpPEz","$FKbdAyu5k9",["ShallowReactive",16],{},"/comunitat-valenciana/2025/09/05/generalitat-traslada-ayuntamientos-responsabilidad-acoger-121241005.html",{"configStore":19,"contentStore":341,"cacheStore":1071,"adsStore":1072,"adsNewStore":1112,"section":1122,"menuLinkStore":1124,"menuStore":1150,"authorStore":1158,"userStore":1166,"boardStore":1172},{"env":20,"data":21,"vars":165,"fonts":185,"translations":186},"prod",{"language":22,"isRegional":8,"nameRSS":23,"footerMediaMiddleName":24,"media":25,"mediaAds":26,"place":27,"mediaNameDsFile":28,"mediaNameDsFileRegionales":29,"mediaCompleteName":30,"openings":31,"oficialSite":33,"nameMainSectionLink":34,"hasLoaderScript":8,"basicsSocialNetworksUrls":35,"socialNetworksUrls":39,"headersLinks":41,"hasPrefix":7,"prefixType":49,"placementId":53,"region":58,"hasLanguage":7,"legalNoticeUrl":59,"photoQuality":60,"GTM":71,"amp":76,"trustProject":79,"pianoScriptAid":80,"urls":81,"editionOptionsCountries":104,"rrssShareUrls":110,"tempVideoAdunit":34,"restyling":8,"dataApi":112,"premium":117,"dataLayer":118,"config499":127,"closeContent":8,"authorModalActivated":7,"newDisqussActivated":8,"showLinkedin":8,"logo":146,"logoSchema":147,"defaultLiveImage":148,"timeZone":149,"freeHtml":8,"ga4Url":150,"gfksensicCustomDomain":151,"ampCss":152,"analyticsCdn":153,"analyticsDomain":154,"pianoStickyHeader":155,"rssPath":161,"authorUrlPage":162,"aboutUsUrl":163,"foundationDate":164},"es_ES","@levante_emv","EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.","LMV","emv","Valencia","levante-el-mercantil-valenciano","regionales","Levante-EMV",[32],"levante-emv_tv","https://www.levante-emv.com","",[36,37,38],"https://www.facebook.com/levante.emv/","https://twitter.com/levante_emv","https://www.instagram.com/levanteemv/",{"facebook":36,"twitter":37,"instagram":38,"linkedin":40},"https://www.linkedin.com/company/levante-emv/",{"premium":42,"show_profile":43,"save_news":44,"newsletters":45,"games":46,"subscription":47,"kiosk":48},"https://micuenta.levante-emv.com/suscripcion/galeria/","https://micuenta.levante-emv.com/tp/perfil","https://micuenta.levante-emv.com/tp/perfil/favoritos","https://www.levante-emv.com/newsletters","https://juegos.levante-emv.com","https://micuenta.levante-emv.com/tp/perfil/productos","https://kiosco.levante-emv.com",{"article":34,"photogallery":50,"video":51,"live":34,"liveSport":52},"/fotos","/videos","/directo",{"cpm_m":54,"cpm_r_dcha":55,"cpm_r_dchab":56,"cpm_r_dchac":57},"y5b0jizQS8","j2kN6Uh4hG","6733oJsKBE","6xPCgXHpKz","es","protecciondatos?gdprTipo=3",{"qualityList":61,"qualityBoard":62,"qualitySource":63,"quality_16_9":64,"quality_libre_1200":65,"quality_media_libre":66,"quality_alta_libre":67,"source_aspect_ratio":68,"quality_16_9_extralarge":69,"free_crop":70},"mobile_sp_clipping","1_1_clipping","source_image","16_9_clipping","malaga_libre_1200","media_libre_clipping","alta_libre_clipping","source-aspect-ratio","16_9_extralarge","free_crop",{"GTMaccount":72,"AmpGTMaccount":73,"sectionLevel1":74,"portada":75},"GTM-K3F8ZWT","GTM-M7F2778","malaga","portada",{"mediaId":77,"urlLogoHeader":78,"urlLogoFooter":78},"LevanteAmp","logo-regionales-levante-el-mercantil-valenciano-amp.svg",{"enabled":7},"qEh0R5iFpe",{"subscribers":82,"direct":83,"previewTemp":34,"esi":84,"miCuenta":103},"/es/suscriptores/","/es/directos/",{"header":85,"commons":92,"amp":96},{"themesMenuPage":86,"linksNavBarMenu":87,"linksSideBarMenu":88,"linksFromMegaMenu":89,"editionMenuPage":90,"mobileMenuPage":91},"/cds-statics/esi/header/themes-menu","/cds-statics/esi/header/links-bar-menu","/cds-statics/esi/header/links-side-bar-menu","/cds-statics/esi/header/links-side-and-nav-bar-menu","/cds-statics/esi/header/edition-menu","/cds-statics/esi/header/mobile-menu",{"theMost":93,"theAlert":94,"lastVideos":95},"/cds-statics/esi/commons/the-most","/cds-statics/esi/commons/the-alert/","/cds-statics/esi/commons/last-videos",{"hotTopics":97,"headerSideBar":98,"theMost":99,"theAlert":100,"headerSideBarAggregates":101,"lastVideos":102},"/cds-statics/esi/amp/header/hot-topics","/cds-statics/esi/amp/header/links-side-bar","/cds-statics/esi/amp/the-most","/cds-statics/esi/amp/the-alert/","/cds-statics/esi/amp/header/links-side-bar-aggregates","/cds-statics/esi/amp/commons/last-videos","https://micuenta.levante-emv.com",[105],{"title":106,"class":107,"url":108,"name":109},"ES","link","https://www.levante-emv.com/","España",{"twitter":111},"https://twitter.com/levante_emv/status/",{"idSite":113,"idsWidget":114,"siteIdBcube":116},"4",[115],"61","19","REGISTERED",{"page":119,"product":121,"content":125},{"ga4_id":120},"G-3FY38N72N5",{"area":29,"brand":122,"platform":123,"name":124,"core":124},"levante emv","web","levante-emv",{"language":126},"castellano",{"activated":8,"domainExceptions":128,"includedTypes":140,"date":143},[129,130,131,132,133,134,33,135,136,137,138,139],"http://levante-emv-local.prensaiberica.es:3000","http://levante-emv-int.prensaiberica.es","https://levante-emv-int.prensaiberica.es","http://levante-emv-pre.prensaiberica.es","https://levante-emv-pre.prensaiberica.es","http://www.levante-emv.com","http://levante-emv.com","https://levante-emv.com","https://www-pro.levante-emv.com","http://www-pro.levante-emv.com","http://localhost:3000",[141,142],"article","live",{"year":144,"month":145,"day":145},"1900","01","logo-regionales-levante-el-mercantil-valenciano.svg","logo-regionales-levante-el-mercantil-valenciano.png","imagen-generica-directos.jpg","Europe/Madrid","https://analytics-cdn.levante-emv.com/static/json/ga4.json","levante","regional","https://analytics-cdn.levante-emv.com","levante-emv.com",{"anonymous":156,"registered":157,"subscriberPaper":158,"subscriberPDF":158,"subscriberWeb":159,"subscriberUnknown":160},"https://estaticos-data.prensaiberica.es/statics/data/guitar_player/templates/4/OTKPDQI6DNH4/OTV3DEPC0IXQ3.html","https://estaticos-data.prensaiberica.es/statics/data/guitar_player/templates/4/OTKPDQI6DNH4/OTVO1GX95WOY0.html","https://estaticos-data.prensaiberica.es/statics/data/guitar_player/templates/4/OTKPDQI6DNH4/OTVQHN1A0GDCW.html","https://estaticos-data.prensaiberica.es/statics/data/guitar_player/templates/4/OTKPDQI6DNH4/OTVS98NBNN349.html","https://estaticos-data.prensaiberica.es/statics/data/guitar_player/templates/4/OTKPDQI6DNH4/OTV43UXB3FHBN.html","/rss.html","autores","/conozcanos/","1872-01-01",{"activateDeleteItems":8,"activateOcioSection":8,"ampActivated":8,"miCuentaUrl":103,"urlSite":33,"apiDomain":166,"krolikDomain":167,"staticsUrl":168,"sitedataDomain":169,"tempIncludedUrlSections":170,"priusDomain":33,"ampDomain":33,"disqusConfig":171,"staticsCmsUrl":176,"videoUrlLegacy":34,"wholeSite":8,"disabled499ForBoardAutomatics":8,"disabled499ForBoardManual":8,"wholeSiteExcludedSections":177,"sectionsExcludes":178,"disqusSecretKey":179,"hasCanonicalElement":7,"theMostSegmentationActivated":8,"showAlert":8,"ampSuffix":180,"amp499Suffix":181,"canonicalContent":182,"oneTapActivated":8,"lastModifiedCustomKey":183,"activateParseUrl":8,"activateNavbarNavigation":7,"activateRobotsTxt":8,"rssActivated":7,"theMostSectionActivated":7,"manualJsonAppActivated":7,"theMostSectionPath":184,"isSiteWithSubscriber":8,"hashedFilesActivated":8,"updatedAdMap":8,"activateAdsTxt":8,"tapBarActivated":8},"https://pubfrontal.levante-emv.com","https://krolik.levante-emv.com","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es","https://sitedata.levante-emv.com",[],{"sso":172,"apiKey":175,"shortname":29},{"name":124,"url":173,"logout":174},"https://www.levante-emv.com/susp/register/login.html","https://www.levante-emv.com/es/html/logout","muh0GFzaT7mFSzA7QlCKKByNRQiboWW3pg4GnANNwGQOBN0P5lE2eR1IaS2gDiGK","https://www-cms.levante-emv.com",[],[],"client key pro",".amp.html",".ampcds.html",[141,142],"x-last-modified","lo-mas-leido",[],{"translations":187,"translationsMonths":316,"translationsShortsMonths":329},{"updateText":188,"isNews":189,"kickerEquivalentTypes":190,"openSidebar":199,"relatedNews":200,"comments":201,"updated":202,"interestYou":203,"tooltipText":204,"tooltipTitle":215,"via":225,"subscribeText":226,"inLive":227,"commentBox":228,"boardButton":229,"themes":230,"footerText":231,"showGallery":232,"showVideo":233,"ads":234,"onlyLogo":235,"withTheSupportOf":236,"search":237,"theMost":238,"sponsorship":245,"othersNewsFrom":250,"allRightsReserved":251,"legalNotice":252,"privacyAndCookiesPolicy":253,"privacyAndCookiesPolicyPath":254,"complaintsChannel":255,"privacyPreferences":256,"openSearchEngine":257,"searchEngine":258,"closeSearchWindow":259,"enterYourSearch":260,"errorMessage":261,"openLogin":262,"becomePremium":263,"viewProfile":264,"viewSavedNews":265,"logout":266,"login":267,"openMenu":268,"editProfile":269,"topics":270,"watchVideo":271,"subscribe":272,"enjoyAdvantagesText":273,"alreadyPremiumLogIn":274,"here":275,"searchButtonUrl":276,"press":277,"radioTv":278,"magazine":279,"thematicChannels":280,"canonicalElement":281,"sportLiveInProgress":282,"sportLiveFinished":283,"ethicalCode":284,"yesterday":285,"pageNotFound":286,"incorrectPageUrl":287,"returnToBoard":288,"profile":289,"share":290,"close":291,"copyUrl":292,"shareRRSS":293,"openModal":294,"shareThis":295,"inspired":296,"byYourSocialNetworks":297,"byEmail":298,"sendMail":299,"copyLink":300,"andShare":301,"copy":302,"closeWindow":303,"commentsPolicy":304,"commentsPolicyConnector":305,"participationRules":306,"privacyPolicy":307,"joinConversation":308,"newsletters":309,"games":310,"mySubscription":311,"kiosk":312,"lastVideosTitle":313,"textLinkMainContent":314,"textLinkFooterContent":315},"Actualizada","Es noticia",{"BB_531610":34,"finished":191,"exclusive":192,"interView":193,"history":194,"board":195,"confidential":196,"live":197,"news":198},"Así os lo hemos contado","Exclusiva","Entrevista","Historia","Portada","Confidencial","Directo","Noticia","Abrir menú lateral","Noticias relacionadas y más","Comentarios","Actualizar","Te puede interesar",{"analyst":205,"fAct":206,"obituari":207,"servici":208,"review":209,"investig":210,"suportBy":211,"shopping":212,"opinion":213,"content":214},"Interpretación de las noticias a partir de unos hechos comprobados, incluyendo datos, así como interpretación de cómo puede evolucionar el tema en base a acontecimientos pasados.","Comprueba una declaración específica o un conjunto de declaraciones presentadas como hechos. Emite un veredicto sobre si la declaración es correcta o no.","Informa la muerte de un individuo, proporcionando un relato imparcial de la vida, controversias y logros de la persona.","Contenidos no periodísticos ofrecidos a los lectores como información de interés","Una evaluación o crítica de un servicio, producto o esfuerzo creativo, como arte, literatura o una actuación.","Examen en profundidad de un solo tema que requiere una amplia investigación y recursos","Producido con el apoyo financiero de una organización o individuo, pero no aprobado por el suscriptor antes o después de la publicación.","Estas ofertas han sido seleccionadas por un equipo de elPeriódico de forma independiente en base a su criterio y experiencia. elPeriódico obtiene una comisión de las ventas a partir de los enlaces de esta página. Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados.","Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos","Contenido de marca",{"analysis":216,"factCheck":217,"services":218,"obituary":219,"review":220,"investigation":221,"supportedBy":222,"sponsoredShopping":223,"opinion":224},"Análisis","Fact check","Servicios","Obituario","Reseña","Investigación","Apoyado por","Compras patrocinadas","Opinión","a través de","Suscríbete para seguir leyendo","En Directo","Ver comentarios","Ver más","TEMAS","Otras webs de Prensa Ibérica Media:","Ver galería","Ver video","Publicidad","Solo logo","Con el apoyo de","Buscar",{"lastNews":239,"mostRead":242},{"href":240,"title":241},"/lo-ultimo/","Lo último",{"href":243,"title":244},"/lo-mas-visto/","Lo más leído",{"sponsoredContentWithoutLogo":246,"secsponsor":247,"epbrands":248,"newssponsor":249},"Contenido patrocinado","Ofrecido por","Un proyecto de","Patrocinado por","Otros artículos de","Todos los derechos reservados","Aviso legal","Política de privacidad y cookies","/politica-privacidad/","Canal de denuncias","Preferencias de privacidad","Abrir buscador","Buscador","Cerrar ventana de búsqueda","Introduce tu búsqueda","Mensaje de error","Abrir login","Hazte premium","Mi cuenta","Mis noticias guardadas","Cerrar sesión","Inicia sesión","Abrir Menú","Editar perfil","Temas","Para ver este vídeo suscríbete a %s o inicia sesión si ya eres suscriptor","Suscríbete","y disfruta de las ventajas de ser suscriptor","¿Ya eres premium? Inicia tu sesión","aquí","/buscador/","Prensa","Radio y televisión","Revistas","Canales temáticos","Vía","EN JUEGO","FINALIZADO","Código Ético","Ayer","Página no encontrada","Por favor, comprueba que has escrito correctamente la dirección de la página","Ir a la portada","perfil","Compartir","Cerrar","Copiar URL","Compartir por redes sociales","Abrir capa con las redes sociales para compartir","Comparte esta noticia","Haz que otros se inspiren con un clic","Por tus redes sociales con","Por mail","Enviar correo","O copia el enlace","Y compártelo como quieras","Copiar","Cerrar ventana emergente","Realizando un comentario acepta las","y la","Normas de Participación","Política de privacidad","Únete a la conversación","Newsletters","Pasatiempos","Mi suscripción","Kiosco (Ed. Impresa digital)","Últimos vídeos","Saltar al contenido principal","Saltar al pie de página",[317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328],"enero","febrero","marzo","abril","mayo","junio","julio","agosto","septiembre","octubre","noviembre","diciembre",[330,331,332,333,321,334,335,336,337,338,339,340],"ener","febr","marz","abri","juni","juli","agos","sept","octu","novi","dici",{"content":342,"postSelected":1063,"hasBeenPaginated":1064,"isAmpContent":1066,"sectionContentViews":1067,"lastVideos":1069},["ShallowRef",343],{"metas":344,"components":427,"internalRelatedContents":461,"socialNetworksInformation":462,"keywords":465,"signature":466,"sponsorship":-1,"dates":468,"published":8,"multimedias":472,"url":17,"sections":576,"tags":583,"hyperlocalisms":631,"urls":632,"site":124,"options":633,"originalId":1041,"relations":1042,"authors":1049,"contentId":1041,"frontMultimedia":-1,"contentType":141,"id":1041,"headers":1056,"breadcrumb":1058},{"metaKeywords":345,"customMetas":346,"metaTitle":425,"metaCanonicalURL":17,"metaDescription":383,"metaRobots":426},"generalitat,traslada,ayuntamientos,responsabilidad,acoger,menores,Comunitat Valenciana,migrantes,Gobierno,Mazón,Traslado,acogida,cartas",[347,350,353,356,359,362,365,368,371,374,376,379,381,384,387,390,393,396,398,400,403,405,408,411,414,416,418,420,422],{"name":348,"content":349},"pimec:tags","193,125,264,175,207,225,173,192,218,26,33",{"name":351,"content":352},"iab:tags","394,552,386,186",{"name":354,"content":355},"themost","1",{"name":357,"content":358},"robots","max-image-preview:large",{"name":360,"content":361},"referrer","no-referrer-when-downgrade",{"property":363,"content":364},"fb:app_id","534783426597360",{"property":366,"content":367},"fb:pages","106329485190",{"http-equiv":369,"content":370},"Content-Type","text/html; charset=UTF-8",{"name":372,"content":373},"generator","BBT bCube NX",{"name":375,"content":30},"publisher",{"name":377,"content":378},"author","Mónica Ros",{"property":380,"content":141},"og:type",{"property":382,"content":383},"og:title","La Generalitat \"traslada\" a los ayuntamientos la responsabilidad de acoger menores migrantes",{"property":385,"content":386},"og:description","La Conselleria de Servicios Sociales envía cartas a algunos ayuntamientos para preguntar \"qué recursos tiene disponibles\" y los alcaldes implicados recuerdan que la competencia y la financiación \"es autonómica\" ",{"property":388,"content":389},"og:image","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",{"property":391,"content":392},"og:image:width","1200",{"property":394,"content":395},"og:image:height","675",{"property":397,"content":17},"og:url",{"property":399,"content":30},"og:site_name",{"property":401,"content":402},"article:modified_time","2025-09-05T04:01:22Z",{"property":404,"content":402},"article:published_time",{"property":406,"content":407},"article:section","Comunitat Valenciana",{"property":409,"content":410},"article:tag","menores,Comunitat Valenciana,migrantes,Gobierno,Mazón,Traslado,acogida,cartas",{"name":412,"content":413},"twitter:card","summary_large_image",{"name":415,"content":23},"twitter:site",{"name":417,"content":383},"twitter:title",{"name":419,"content":386},"twitter:description",{"name":421,"content":389},"twitter:image",{"name":423,"content":424},"origin","CDS","Traslado migrantes menores Valencia | cartas ayuntamientos","index,follow",{"frontTitle":-1,"shortSubtitle":-1,"subtitle":428,"title":383,"epigraph":-1,"kicker":429,"bodyComponents":431,"corrigenda":456,"subtitleComponents":457},"\u003Ch2>La Conselleria de Servicios Sociales envía cartas a algunos ayuntamientos para preguntar \"qué recursos tiene disponibles\" y los alcaldes implicados recuerdan que la competencia y la financiación \"es autonómica\" \u003C/h2>",{"specialText":430,"text":-1,"type":-1},"BB_531610",[432,435,437,439,443,445,450,452,454],{"data":433,"type":434},"\u003Cp class=\"ft-text\">\"Es una carta trampa\". Así califican algunos alcaldes la carta que les ha enviado la Vicepresidenta Primera y Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, \u003Ca class=\"ft-link ft-link--decoration\" href=\"/tags/susana-camarero/\" target=\"_blank\">Susana Camarero\u003C/a>, en la que solicita de su colaboración \"para conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en tu municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados\". Los menores a los que hace referencia Camarero en la misiva\u003Cstrong> responden a los niños y jóvenes no acompañados\u003C/strong> que serán trasladados a la Comunitat Valenciana tras el \u003Cstrong>real decreto ley\u003C/strong> que hace obligatorio el reparto de estos migrantes por todo el territorio nacional. A la \u003Ca class=\"ft-link ft-link--decoration\" href=\"/comunitat-valenciana/2025/08/07/traslado-menores-canarias-empezara-septiembre-120404902.html\" target=\"_blank\">Comunitat Valenciana llegarán 571, según la previsión del Gobierno\u003C/a>.\u003C/p>","html",{"data":436,"type":434},"\u003Cp class=\"ft-text\">Sin embargo,\u003Cstrong> la misiva no se ha enviado a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana\u003C/strong>. Ni tan siquiera a los de mayor tamaño en cuanto a población se refiere ya que consistorios como el de \u003Cstrong>València o Torrent (ambos gobernados por el PP) no han recibido carta\u003C/strong> alguna. Sin embargo, localidades como Paterna (de características similares a Torrent pero de gobierno socialista) o \u003Cstrong>Altura (con unos 3.600 vecinos y un gobierno del PSPV) sí\u003C/strong> le ha llegado. De hecho la gran mayoría de los municipios que han recibido la carta cuentan con alcaldes y alcaldesas socialistas.\u003C/p>",{"data":438,"type":434},"\u003Cp class=\"ft-text\">Muchos de los alcaldes del PSPV que sí han recibido la carta aseguran que \"carece de sentido que nos pregunten qué instalaciones y recursos tenemos cuando las competencias de la acogida son autónomicas y están financiadas por contratos programa que la conselleria sabe perfectamente cuáles son porque se resolvieron en el mes de mayo.\u003Cstrong> ¿Qué es lo que nos piden? ¿Que pongamos a disposición un polideportivo? ¿Una escuela de adultos? \u003C/strong>La competencia es autonómica y nos envían una carta para que respondamos que no tenemos recursos. Así ya tienen relato, pero es un relato falso. Por eso es una carta trampa\".\u003C/p>",{"data":440,"type":442},{"responsive":-1,"html":441},"\u003C!DOCTYPE html>

\u003Chtml lang=\"es\">

\u003Chead>

\u003Cmeta charset=\"UTF-8\">

\u003Cmeta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">

\u003Ctitle>Carta de conselleria\u003C/title>

\u003Cstyle>

.pdf-container {

width: 100%;

max-width: 900px; /* límite opcional */

margin: 0 auto;

height: 90vh; /* altura visible del visor */

}

.pdf-container iframe {

width: 100%;

height: 100%;

border: none;

}

\u003C/style>

\u003C/head>

\u003Cbody>



\u003Cdiv class=\"pdf-container\">

\u003Ciframe

src=\"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/epi/public/content/file/original/2025/0904/16/carta-camarero-pdf.pdf\"

title=\"Visor PDF\"

","codeEmbed",{"data":444,"type":434},"\u003Cp class=\"ft-text\">En la carta enviada, Camarero explica (tal y como ha hecho en declaraciones a medios, en ruedas de prensa y en las reuniones con el Gobierno estatal) que el decreto estatal establece el traslado de 571 menores no acompañados a la Comunitat Valenciana, asignando un crédito de 7.451.550 euros, que \"exclusivamente \u003Ca class=\"ft-link ft-link--decoration\" href=\"/comunitat-valenciana/2025/05/06/consell-reafirma-negativa-acoger-500-menores-migrantes-117081994.html\" target=\"_blank\">cubrirá una parte de sus gastos durante tres meses\u003C/a>\". En el último año, \"la Comunitat Valenciana viene realizando un esfuerzo considerable en recursos de atención al programa migratorio, habiendo incrementado en 122 el número total de plazas disponibles. Pese a todo, actualmente nos encontramos\u003Cstrong> al 160% de ocupación\u003C/strong>, con un sistema de protección de menores tensionado que ahora afronta el incremento de menores propuesto por el Gobierno sin los recursos suficientes asociados\". Por ello, pide \"colaboración\" a los ayuntamientos \"por no contar ni con los medios ni con la aportación de recursos suficiente por parte del Gobierno de España para afrontar\" el reparto establecido.\u003C/p>",{"data":446,"type":449},{"level":447,"text":448,"indent":-1,"align":-1},"h2","Solidaridad \"fake\" y una entrega de cartas aleatoria","heading",{"data":451,"type":434},"\u003Cp class=\"ft-text\">La Conselleria de Servicios Sociales \u003Cstrong>no ha explicado los criterios que ha aplicado para enviar la carta a unos ayuntamientos sí y a otros, no\u003C/strong>. Sin embargo, la respuesta de la conselleria la ha adelantado el propio president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras calificar de \"solidaridad fake\" la postura de los alcaldes socialistas que han recibido la carta ya que \"ninguno de los municipios de izquierdas que han recibido la pregunta, ninguno de ellos, se ha ofrecido a colaborar\".\u003C/p>",{"data":453,"type":434},"\u003Cp class=\"ft-text\">\"Es curioso, en todos los municipios que han recibido esta carta, entiendo que los estarán recibiendo todos a lo largo de estos días y mañana lo explicará la consellera, a mí lo que me llama la atención y para mí la reflexión más importante es por qué\u003Cstrong> ningún ayuntamiento gobernado por la izquierda se ha mostrado a favor \u003C/strong>de colaborar en esta cuestión, de colaborar en el acogimiento de menores migrantes no acompañados\", ha expuesto. \"¿No había que ser humanitario, no había que ser solidario?, se ha preguntado Mazón, quien ha añadido: \"¿Cómo es posible que ningún ayuntamiento de izquierdas haya dado un paso adelante para decir aquí están las infraestructuras, aquí están las condiciones (...)?\".\u003C/p>",{"data":455,"type":434},"\u003Cp class=\"ft-text\">Mazón se ha preguntado también \"cómo es posible que,\u003Cstrong> perteneciendo al mismo partido\u003C/strong> que \u003Ca class=\"ft-link ft-link--decoration\" href=\"/tags/pedro-sanchez-2/\" target=\"_blank\">Pedro Sánchez\u003C/a>, ninguno de sus alcaldes haya dado un paso adelante\" y ha recalcado: \"Esta es la reflexión que me merece, porque a veces estamos jugando a una solidaridad 'fake'\". \"A ver si es que no queremos reconocer la realidad, que es que nuestros centros están desbordados, que lo primero que tenemos que atender es a los menores que están ya en nuestros centros, que están desbordados, y la primera humanidad que hay que tener es con los que ya tenemos aquí atendiendo, porque estamos desbordados\", ha subrayado. Por ello, ha anunciado también que el pleno del Consell \u003Ca class=\"ft-link ft-link--decoration\" href=\"/comunitat-valenciana/2025/09/04/cautelares-reparto-menores-migrantes-121241885.html\" target=\"_blank\">pedirá este viernes \"medidas cautelares\"\u003C/a> ante el reparto de niños y jóvenes.\u003C/p>",[],[458],{"type":459,"data":460},"subtitle-tag",{"text":386,"level":447},[],{"twitterInformation":463,"facebookInformation":464},{"title":383,"url":389},{"title":383,"url":389},"generalitat,traslada,ayuntamientos,responsabilidad,acoger",{"name":-1,"place":467,"source":-1,"authorText":-1},"València",{"updateDate":469,"createDate":470,"releaseDate":471,"lastModifiedDate":-1},["Date","2025-09-05T04:01:22.000Z"],["Date","2025-09-04T14:20:45.000Z"],["Date","2025-09-05T04:01:22.000Z"],[473],{"preTitle":-1,"metas":474,"photoFooter":-1,"signature":476,"shortPreTitle":-1,"alt":-1,"photoId":478,"description":-1,"shortDescription":-1,"shortTitle":-1,"published":8,"title":479,"photoClippings":480,"url":572,"id":573,"type":574,"body":-1,"shoppingInfo":-1,"bodyComponents":575},{"metaKeywords":-1,"customMetas":475,"metaTitle":-1,"metaCanonicalURL":-1,"metaDescription":-1,"metaRobots":426},[],{"name":477,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"E. Press","121244879","Menores rescatados tras volcar un cayuco en mayo, en Canarias.",[481,498,510,516,526,538,549,561],{"width":392,"url":482,"height":483,"quality":67,"childPhotoClippings":484,"type":497,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","800",[485,492],{"width":486,"url":487,"height":488,"quality":489,"childPhotoClippings":490,"type":491,"cropped":7},"640","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_alta-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","427","alta-libre-aspect-ratio",[],"custom",{"width":493,"url":494,"height":495,"quality":489,"childPhotoClippings":496,"type":491,"cropped":7},"320","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_alta-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","213",[],"original",{"width":499,"url":500,"height":501,"quality":70,"childPhotoClippings":502,"type":497,"cropped":7},"660","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","440",[503,507],{"width":486,"url":504,"height":488,"quality":505,"childPhotoClippings":506,"type":491,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","media-libre-aspect-ratio",[],{"width":493,"url":508,"height":495,"quality":505,"childPhotoClippings":509,"type":491,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":511,"url":512,"height":513,"quality":514,"childPhotoClippings":515,"type":497,"cropped":7},"300","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_baja-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","200","baja_libre_clipping",[],{"width":517,"url":518,"height":519,"quality":520,"childPhotoClippings":521,"type":497,"cropped":7},"420","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_mobile-ep-aspect-ratio_default_0.jpg","280","mobile_ep_clipping",[522],{"width":493,"url":523,"height":495,"quality":524,"childPhotoClippings":525,"type":491,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_mobile-ep-aspect-ratio_320w_0.jpg","mobile-ep-aspect-ratio",[],{"width":486,"url":527,"height":528,"quality":529,"childPhotoClippings":530,"type":497,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_mobile-sp-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","426","mobile_sp_libre_clipping",[531,535],{"width":486,"url":532,"height":528,"quality":533,"childPhotoClippings":534,"type":491,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_mobile-sp-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","mobile-sp-libre-aspect-ratio",[],{"width":493,"url":536,"height":495,"quality":533,"childPhotoClippings":537,"type":491,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_mobile-sp-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":539,"url":540,"height":541,"quality":542,"childPhotoClippings":543,"type":497,"cropped":7},"388","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_portada-ep-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","259","portada_ep_libre_clipping",[544],{"width":493,"url":545,"height":546,"quality":547,"childPhotoClippings":548,"type":491,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_portada-ep-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","214","portada-ep-libre-aspect-ratio",[],{"width":550,"url":551,"height":552,"quality":497,"childPhotoClippings":553,"type":497,"cropped":7},"1024","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_original-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","682",[554,558],{"width":486,"url":555,"height":528,"quality":556,"childPhotoClippings":557,"type":491,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_original-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","original-libre-aspect-ratio",[],{"width":493,"url":559,"height":495,"quality":556,"childPhotoClippings":560,"type":491,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_original-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":392,"url":389,"height":395,"quality":69,"childPhotoClippings":562,"type":491,"cropped":7},[563,568],{"width":486,"url":564,"height":565,"quality":566,"childPhotoClippings":567,"type":491,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg","360","16-9-discover-aspect-ratio",[],{"width":493,"url":569,"height":570,"quality":566,"childPhotoClippings":571,"type":491,"cropped":7},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg","180",[],"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/19051489-cce4-4dd5-9257-9fb2ce6c9838_source-aspect-ratio_default_0.jpg","4dcefcff-ed17-3b65-8c93-b4b20fb718d7","photo",[],[577],{"name":407,"id":578,"originalId":579,"title":407,"url":580,"urls":581,"childUrl":582,"parentUrl":-1,"active":8,"archived":7},"6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591","REGIONALES_4511","/comunitat-valenciana/",{"mainUrl":580,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/comunitat-valenciana",[584,590,595,601,607,613,619,625],{"name":585,"id":586,"originalId":587,"title":585,"url":588,"urls":589,"active":8},"menores","f8f2b0de-e8a2-310e-b945-1bdd2d1ccd6b","REGIONALES_1163537","/tags/menores/",{"mainUrl":588,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":407,"id":591,"originalId":592,"title":407,"url":593,"urls":594,"active":8},"c19e5408-71ad-3b5a-9619-49d6c108f3e2","REGIONALES_1159633","/tags/comunitat-valenciana/",{"mainUrl":593,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":596,"id":597,"originalId":598,"title":596,"url":599,"urls":600,"active":8},"migrantes","8972a60b-bdde-3fdf-b24c-1fa8b764d398","REGIONALES_1163623","/tags/migrantes/",{"mainUrl":599,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":602,"id":603,"originalId":604,"title":602,"url":605,"urls":606,"active":8},"Gobierno","cffaef19-9109-34de-9b21-99a82e98b19f","REGIONALES_1161266","/tags/gobierno/",{"mainUrl":605,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":608,"id":609,"originalId":610,"title":608,"url":611,"urls":612,"active":8},"Mazón","ebb7bfca-35c6-30bb-b92a-d234366e1e98","REGIONALES_1828733","/tags/mazon/",{"mainUrl":611,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":614,"id":615,"originalId":616,"title":614,"url":617,"urls":618,"active":8},"Traslado","721d469b-f179-3809-a8ee-a5ec6610f14d","REGIONALES_1827915","/tags/traslado/",{"mainUrl":617,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":620,"id":621,"originalId":622,"title":620,"url":623,"urls":624,"active":8},"acogida","8c4d5027-3470-395d-9331-aa41dabeb9ff","REGIONALES_1715186","/tags/acogida/",{"mainUrl":623,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":626,"id":627,"originalId":628,"title":626,"url":629,"urls":630,"active":8},"cartas","5e515d1e-32e2-3864-990d-d8c7a81fd73c","REGIONALES_1827828","/tags/cartas/",{"mainUrl":629,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"mainUrl":17,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"accessType":634,"interviewOptions":635,"frontOptions":636,"basicOptions":637,"adsOptions":639,"premiumOptions":1021,"appearanceOptions":1022,"countries":1023,"notificationOptions":1024,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":8,"analyticsOptions":1032,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":1038,"sportsOptions":-1},"T_PAY",{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":7,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":7,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":7,"showVideoIcon":7,"showPhotoGalleryIcon":7,"showImageSignature":7,"specialKicker":-1,"showSignature":8,"hidePhoto":7,"hideMediaReportStyle":7,"titleSize":-1,"showPlace":7,"showPreTitle":7},{"appearanceHideRelations":7,"disablePageRefresh":7,"appearanceHideInTagListings":7,"denyComments":7,"doNotGenerateAmpVersion":7,"oldContent":7,"sourceIsAgency":7,"hideInLastContents":7,"hideInTagPages":7,"hideInMostViewed":7,"hideInAllListings":7,"source":638,"disableAmp":7,"cxenseEnabled":8,"isOpinion":7},"BCUBE",{"disableAdvertising":7,"disableNonDfpAdvertising":7,"explicitContent":7,"disableAdvertisingInPhotos":7,"adMaps":640,"adUnits":1013,"vastUrls":1017,"adScheduleVideo":1019,"networkCode":1020},{"main":641,"amp":793,"premium":886,"premiumAmp":967,"articleAmp":-1,"content":-1,"contentPremium":-1},{"name":642,"positions":643,"id":790,"published":8,"typeAlias":791,"config":792,"adMapId":714},"all - web - noticia",{"footer":644,"pageStealers":-1,"columns":677,"header":732,"skies":755,"repeatPattern":-1,"banners":-1},[645],{"data":646,"name":669,"id":670,"published":8,"typeAlias":671,"config":672,"adPositionId":675,"slotBitMask":676},{"targeting":647,"mapping":651,"sizes":667,"slot":649,"type":668},[648],{"value":649,"key":650},"cpm_fmega","p",[652,655,658,661,664],{"value":653,"key":654},"[[1,1],[728,90],[980,90],[990,90],[970,90],[990,45],[990,50],[980,45],[980,50],[970,50]]","[990,0]",{"value":656,"key":657},"[[1,1],[728,90],[980,90],[970,90],[980,45],[980,50],[970,50]]","[980,0]",{"value":659,"key":660},"[[1,1],[728,90],[970,90],[970,50]]","[970,0]",{"value":662,"key":663},"[[1,1],[728,90],[320,50],[320,53],[320,100]]","[728,0]",{"value":665,"key":666},"[[1,1],[320,50],[320,53],[320,100],\"fluid\"]","[0,0]","[[1, 1]]","local","all - web - cpm_fmega","5b117aeb-6c14-3642-82d7-a36956ca3fbc","adserverAdPosition",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":673,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},0,7,"1000019","cpm_fmega-7",{"right":678},[679,700,716],{"data":680,"name":692,"id":693,"published":8,"typeAlias":671,"config":694,"adPositionId":698,"slotBitMask":699},{"targeting":681,"mapping":684,"sizes":667,"slot":690,"type":691},[682],{"value":683,"key":650},"cpm_r_dcha",[685,688],{"value":686,"key":687},"[[1,1],[300,250],[300,300],[300,600],\"fluid\"]","[768,0]",{"value":689,"key":666},"[[1,1],[300,600],[336,280],[320,480],[300,250],[300,300],[250,250],[300,100],\"fluid\"]","300dcha","nacional","all - web - cpm_r_dcha","d51e6032-66d7-3fc8-984f-e07e21b44627",{"delay":7,"locationMobile":695,"orderMobile":696,"lazyLoad":7,"order":697,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},"Bajo párrafo del cuerpo",2,1,"1000004","300dcha-7",{"data":701,"name":709,"id":710,"published":8,"typeAlias":671,"config":711,"adPositionId":714,"slotBitMask":715},{"targeting":702,"mapping":705,"sizes":667,"slot":708,"type":668},[703],{"value":704,"key":650},"cpm_r_dchab",[706,707],{"value":686,"key":687},{"value":689,"key":666},"300dchab","all - web - cpm_r_dchab","de5b8131-a464-315a-aeee-41406df6606d",{"delay":7,"locationMobile":695,"orderMobile":712,"lazyLoad":7,"order":713,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},6,3,"1000005","300dchab-7",{"data":717,"name":725,"id":726,"published":8,"typeAlias":671,"config":727,"adPositionId":730,"slotBitMask":731},{"targeting":718,"mapping":721,"sizes":667,"slot":724,"type":691},[719],{"value":720,"key":650},"cpm_r_dchac",[722,723],{"value":686,"key":687},{"value":689,"key":666},"300dchac","all - web - cpm_r_dchac","bed06774-7bf1-30ce-b3eb-146d1f1f2f96",{"delay":7,"locationMobile":695,"orderMobile":728,"lazyLoad":8,"order":729,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":713},11,5,"1000009","300dchac-3",[733],{"data":734,"name":750,"id":751,"published":8,"typeAlias":671,"config":752,"adPositionId":753,"slotBitMask":754},{"targeting":735,"mapping":738,"sizes":667,"slot":749,"type":691},[736],{"value":737,"key":650},"cpm_m",[739,741,743,745,747],{"value":740,"key":654},"[[1,1],[728,90],[980,90],[980,180],[728,250],[990,90],[980,200],[980,250],[990,200],[990,250],[970,90],[970,250],[990,45],[990,50],[980,45],[980,50],\"fluid\"]",{"value":742,"key":657},"[[1,1],[728,90],[980,90],[980,180],[728,250],[980,200],[980,250],[970,90],[970,250],[980,45],[980,50],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\"fluid\"]",{"value":744,"key":660},"[[1,1],[728,90],[728,250],[970,90],[970,250],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\"fluid\"]",{"value":746,"key":663},"[[1,1],[728,90],[728,250],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\"fluid\"]",{"value":748,"key":666},"[[1,1],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\"fluid\"]","728","all - web - cpm_m","0b8fc971-2947-3e7b-bee9-8a0492fb7691",{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":673,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},"1000001","728-7",{"left":756,"right":774},[757],{"data":758,"name":769,"id":770,"published":8,"typeAlias":671,"config":771,"adPositionId":772,"slotBitMask":773},{"targeting":759,"mapping":762,"sizes":667,"slot":768,"type":691},[760],{"value":761,"key":650},"cpm_si",[763,766],{"value":764,"key":765},"[[1,1],[120,600],[120,1000],[160,1000],[160,600],[450,1000]]","[1280,0]",{"value":767,"key":666},"[]","skyizda","all - web - cpm_si","658f0c87-3469-3156-aad2-190bdc40b22d",{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":673,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},"1000002","skyizda-7",[775],{"data":776,"name":785,"id":786,"published":8,"typeAlias":671,"config":787,"adPositionId":788,"slotBitMask":789},{"targeting":777,"mapping":780,"sizes":667,"slot":784,"type":691},[778],{"value":779,"key":650},"cpm_sd",[781,783],{"value":782,"key":765},"[[1,1],[120,601],[120,1001],[160,1001],[160,601],[450,1001]]",{"value":767,"key":666},"skydcha","all - web - cpm_sd","ce904dfc-3f41-3577-814f-fc932949883c",{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":673,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},"1000003","skydcha-7","4933c8ca-4304-34fb-966e-32f3fb672260","adMapContent",{"lazyLoadSensibilityDesktop":697,"headScripts":-1,"customStyles":-1,"lazyLoadSensibilityMobile":696},{"name":794,"positions":795,"id":880,"published":8,"typeAlias":881,"config":882,"adMapId":885},"emv - amp - noticia free",{"footer":796,"pageStealers":806,"columns":-1,"htmls":853,"header":862,"skies":-1,"repeatPattern":-1,"banners":871},[797],{"data":798,"name":802,"id":803,"published":8,"typeAlias":804,"config":-1,"adPositionId":805,"slotBitMask":-1},{"targeting":799,"html":801,"type":668},[800],{"value":649,"key":650},"\u003Cdiv id=\"sticky-container\">

\u003Camp-sticky-ad layout=\"nodisplay\" next-page-replace=\"sticky\">\u003Camp-ad data-force-safeframe=\"true\"

data-block-on-consent=\"_till_responded\" width=\"320\" height=\"100\" class=\"ad-slot\" type=\"doubleclick\"

data-slot=\"/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]\" json='{\"targeting\":{\"KEY\":\"VALUE\"[TARGETING-TAGEPI]}}'

rtc-config='{\"urls\":[\"https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150\"],\"vendors\":{\"criteo\":{\"NETWORK_ID\": \"5100\",\"PUBLISHER_SUB_ID\":\"cpm_fmega\"},\"aps\":{\"PUB_ID\": \"3471\",\"PARAMS\":{\"amp\":\"1\"}},\"indexexchange\": {\"SITE_ID\" : \"793971\"},\"richaudience\": {\"PLACEMENT_ID\": \"qekI52rgii\"}}}'

layout=\"fixed\" data-multi-size=\"320x53,320x50,300x100,300x50,300x53,fluid\"

data-multi-size-validation=\"false\">\u003C/amp-ad>\u003C/amp-sticky-ad>

\u003C/div>","emv - amp - cpm_fmega (scroll infinito)","6dac2570-2ca2-338c-8a2f-4203833b65bb","adserverAmpAdPosition","1000179",{"all":807,"simple":852},[808,817,825,834,842],{"data":809,"name":813,"id":814,"published":8,"typeAlias":804,"config":815,"adPositionId":816,"slotBitMask":-1},{"targeting":810,"html":812,"type":691},[811],{"value":683,"key":650},"\u003Ccenter>\u003Camp-ad data-force-safeframe=\"true\" data-block-on-consent=\"_till_responded\" width=\"336\" height=\"600\"

class=\"ad-slot\" type=\"doubleclick\" data-slot=\"/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]\"

json='{\"targeting\":{\"KEY\":\"VALUE\"[TARGETING-TAGEPI]}}'

rtc-config='{\"urls\": [\"https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150\"], \"vendors\":{\"criteo\":{\"NETWORK_ID\": \"5100\",\"PUBLISHER_SUB_ID\":\"cpm_r_dcha\"},\"aps\":{\"PUB_ID\": \"3471\",\"PARAMS\":{\"amp\":\"1\"}},\"indexexchange\": {\"SITE_ID\" : \"793971\"},\"richaudience\": {\"PLACEMENT_ID\": \"f9txjDCMWu\"}}}'

layout=\"fixed\" data-multi-size=\"300x600,336x280,320x480,300x300,300x250,250x250,fluid\"

data-multi-size-validation=\"false\">\u003C/amp-ad>\u003C/center>","emv - amp - cpm_r_dcha","0d6055cc-0d19-36b6-a496-cea0d27304b0",{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":696,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},"1000130",{"data":818,"name":820,"id":821,"published":8,"typeAlias":804,"config":822,"adPositionId":824,"slotBitMask":-1},{"html":819,"type":691},"\u003Camp-ad width=\"4\" height=\"3\" type=\"sunmedia\" layout=\"responsive\" data-cid=\"92c60b8d-73da-4c89-b3da-7045b61d5dab\" data-html-access-allowed=\"true\" data-block-on-consent=\"_till_responded\">\u003C/amp-ad>","emv - amp - sunmedia","b1d52cca-7d1d-3188-abda-e3b2ec467e7b",{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":823,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},4,"1000039",{"data":826,"name":830,"id":831,"published":8,"typeAlias":804,"config":832,"adPositionId":833,"slotBitMask":-1},{"targeting":827,"html":829,"type":668},[828],{"value":704,"key":650},"\u003Ccenter>\u003Camp-ad data-force-safeframe=\"true\" data-block-on-consent=\"_till_responded\" width=\"336\" height=\"600\"

class=\"ad-slot\" type=\"doubleclick\" data-slot=\"/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]\"

json='{\"targeting\":{\"KEY\":\"VALUE\"[TARGETING-TAGEPI]}}'

rtc-config='{\"urls\": [\"https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150\"], \"vendors\":{\"criteo\":{\"NETWORK_ID\": \"5100\",\"PUBLISHER_SUB_ID\":\"cpm_r_dchab\"},\"aps\":{\"PUB_ID\": \"3471\",\"PARAMS\":{\"amp\":\"1\"}},\"indexexchange\": {\"SITE_ID\" : \"793971\"},\"richaudience\": {\"PLACEMENT_ID\": \"VO84bIOpjV\"}}}'

layout=\"fixed\" data-multi-size=\"300x600,336x280,320x480,300x300,300x250,250x250,fluid\"

data-multi-size-validation=\"false\">\u003C/amp-ad>\u003C/center>","emv - amp - cpm_r_dchab","6a589b6c-6cb9-34ab-bcd9-b2185cfd3480",{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":674,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},"1000146",{"data":835,"name":837,"id":838,"published":8,"typeAlias":804,"config":839,"adPositionId":841,"slotBitMask":-1},{"html":836,"type":691},"\u003Camp-ad width=\"1\" height=\"1\" type=\"sunmedia\" layout=\"responsive\" data-cid=\"b0e1101b-2f5c-4cdc-b3e0-002de4d16cf4\" data-html-access-allowed=\"true\" data-block-on-consent=\"_till_responded\">\u003C/amp-ad>","emv - amp - sunmedia2","1a23c467-bcc1-30d3-ad46-22397c1d7b58",{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":840,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},10,"1000065",{"data":843,"name":847,"id":848,"published":8,"typeAlias":804,"config":849,"adPositionId":851,"slotBitMask":-1},{"targeting":844,"html":846,"type":691},[845],{"value":720,"key":650},"\u003Ccenter>\u003Camp-ad data-lazy-fetch=\"true\" data-loading-strategy=\"prefer-viewability-over-views\" data-force-safeframe=\"true\"

data-block-on-consent=\"_till_responded\" width=\"336\" height=\"600\" class=\"ad-slot\" type=\"doubleclick\"

data-slot=\"/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]\" json='{\"targeting\":{\"KEY\":\"VALUE\"[TARGETING-TAGEPI]}}'

rtc-config='{\"urls\": [\"https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150\"], \"vendors\":{\"criteo\":{\"NETWORK_ID\": \"5100\",\"PUBLISHER_SUB_ID\":\"cpm_r_dchac\"},\"aps\":{\"PUB_ID\": \"3471\",\"PARAMS\":{\"amp\":\"1\"}},\"indexexchange\": {\"SITE_ID\" : \"793971\"},\"richaudience\": {\"PLACEMENT_ID\": \"67awb4CQRZ\"}}}'

layout=\"fixed\" data-multi-size=\"300x600,336x280,320x480,300x300,300x250,250x250,fluid\"

data-multi-size-validation=\"false\">\u003C/amp-ad>\u003C/center>","emv - amp - cpm_r_dchac","d24aaac2-63f5-35e3-82eb-d4c2fe68c8af",{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":850,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},13,"1000162",[],{"bodyStart":854},[855],{"data":856,"name":858,"id":859,"published":8,"typeAlias":860,"config":-1,"adPositionId":861,"slotBitMask":-1},{"html":857},"\u003Camp-iframe width=\"auto\" title=\"User Sync\" height=1 layout=\"fixed-height\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin\" frameborder=\"0\" class=\"sync-ad-pixel iframe-pixel-richaudience\" src=\"https://sync.richaudience.com/3a786fc1b019f44a8b7d3e216dc4ac53/\">\u003Camp-img layout=\"fill\" src=\"\" placeholder>\u003C/amp-img>\u003C/amp-iframe>

\u003C!-- interstitial adgage -->

\u003Camp-list id=\"adk-interstitial-list\" [class]=\"closeInterstitialStickyAd\" layout=\"fill\" data-block-on-consent=\"_till_responded\" src=\"https://loremipsum.adkaora.space/super?source_url=SOURCE_URL&doc_host=AMPDOC_HOST&doc_hostname=AMPDOC_HOSTNAME&doc_url=AMPDOC_URL&canonical_host=CANONICAL_HOST&canonical_hostname=CANONICAL_HOSTNAME&canonical_path=CANONICAL_PATH&canonical_url=CANONICAL_URL&counter=COUNTER&document_charset=DOCUMENT_CHARSET&document_referrer=DOCUMENT_REFERRER&external_referrer=EXTERNAL_REFERRER&html_attr=HTML_ATTR&source_host=SOURCE_HOST&source_hostname=SOURCE_HOSTNAME&source_path=SOURCE_PATH&title=TITLE&viewer=VIEWER\">

\u003Ctemplate type=\"amp-mustache\">

\u003Cdiv id=\"adk_interstitial\">

\u003Camp-iframe width=\"414\" height=\"1027\" layout=\"responsive\" id=\"adk_iframe\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation\" resizable frameborder=\"0\" src=\"{{iframeSrc}}\">

\u003Cdiv id=\"interstitialClosingBarSX\" overflow on=\"tap:AMP.setState({closeInterstitialStickyAd:'interstitial closed'})\" tabindex=\"0\" role=\"button\">\u003C/div>

\u003Cdiv id=\"interstitialClosingBarDX\" overflow on=\"tap:AMP.setState({closeInterstitialStickyAd:'interstitial closed'})\" tabindex=\"0\" role=\"button\">\u003C/div>

\u003Cdiv placeholder>\u003C/div>

\u003C/amp-iframe>

\u003C/div>

\u003C/template>

\u003C/amp-list>

\u003C!-- fin interstitial adgage -->","all - amp - user sync + Adgage","c72c4044-a06f-316e-b588-ccce1b904c4b","htmlAdPosition","1000082",[863],{"data":864,"name":868,"id":869,"published":8,"typeAlias":804,"config":-1,"adPositionId":870,"slotBitMask":-1},{"targeting":865,"html":867,"type":691},[866],{"value":737,"key":650},"\u003Camp-ad data-force-safeframe=\"true\" data-block-on-consent=\"_till_responded\" width=\"320\" height=\"100\" class=\"ad-slot\"

type=\"doubleclick\" data-slot=\"/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]\" json='{\"targeting\":{\"KEY\":\"VALUE\"[TARGETING-TAGEPI]}}'

rtc-config='{\"urls\":[\"https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150\"],\"vendors\":{\"criteo\":{\"NETWORK_ID\": \"5100\",\"PUBLISHER_SUB_ID\":\"cpm_m\"},\"aps\":{\"PUB_ID\": \"3471\",\"PARAMS\":{\"amp\":\"1\"}},\"indexexchange\": {\"SITE_ID\" : \"793971\"},\"richaudience\": {\"PLACEMENT_ID\": \"AOrXENwOIX\"}}}'

layout=\"fixed\" data-multi-size=\"320x53,320x50,300x100,300x50,300x53,fluid\"

data-multi-size-validation=\"false\">\u003C/amp-ad>","emv - amp - cpm_m","ec87d3d9-8883-3ed9-a992-7fcb7b8dd1c8","1000240",{"underTag":872},[873],{"data":874,"name":876,"id":877,"published":8,"typeAlias":804,"config":878,"adPositionId":879,"slotBitMask":-1},{"html":875,"type":691},"\u003Camp-animation layout=\"nodisplay\" id=\"hideStickyAmpAnimation\"> \u003Cscript type=\"application/json\" data-type=\"custom-ads\"> { \"duration\": 0, \"fill\": \"both\", \"animations\": [ { \"selector\": \"#sticky-container\", \"keyframes\": [ {\"opacity\": \"0\"} ] } ] } \u003C/script> \u003C/amp-animation> \u003Camp-animation layout=\"nodisplay\" id=\"showStickyAmpAnimation\"> \u003Cscript type=\"application/json\" data-type=\"custom-ads\"> { \"duration\": 0, \"fill\": \"both\", \"animations\": [ { \"selector\": \"#sticky-container\", \"keyframes\": [ {\"opacity\": \"100\"} ] } ] } \u003C/script> \u003C/amp-animation> \u003Camp-position-observer id=\"hideStickyAmpPositionObserver\" intersection-ratios=\"0\" on=\"enter:hideStickyAmpAnimation.start;exit:showStickyAmpAnimation.start\" layout=\"nodisplay\" > \u003C/amp-position-observer>

\u003Camp-embed width=100 height=100 type=taboola layout=responsive data-publisher='prensaibericawebs-network' data-mode='thumbnails-b' data-placement='AMP Below Article Thumbnails AMP' data-target_type='mix' data-article='auto' data-url='' data-block-on-consent=\"_till_responded\">\u003C/amp-embed>","emv - amp - taboola","18dac696-fdf2-383d-bece-60558a5f66bb",{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":697,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},"1000217","fd7aa350-5d1b-3503-9171-47dfbd595bc4","adMapAmpArticle",{"lazyLoadSensibilityDesktop":-1,"headScripts":883,"customStyles":884,"lazyLoadSensibilityMobile":-1},"\u003C!-- etiquetas necesarias para interstitial ADGAGE, también requiere amp-iframe, amp-consent, amp-bind que están incluidas de serie -->

\u003Cscript async custom-element=\"amp-list\" src=\"https://cdn.ampproject.org/v0/amp-list-0.1.js\" data-type=\"custom-ads\">\u003C/script>

\u003Cscript async custom-template=\"amp-mustache\" src=\"https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js\" data-type=\"custom-ads\">\u003C/script>

\u003Cscript async custom-element=\"amp-position-observer\" src=\"https://cdn.ampproject.org/v0/amp-position-observer-0.1.js\" data-type=\"custom-ads\">\u003C/script>

\u003Cscript async custom-element=\"amp-animation\" src=\"https://cdn.ampproject.org/v0/amp-animation-0.1.js\" data-type=\"custom-ads\">\u003C/script>

\u003C!-- fin etiquetas -->",".sync-ad-pixel{margin:0px;padding:0px;}

.site-header .site-header__content{top:0;}

amp-ad:not(amp-ad[type='doubleclick']):before{display:none;}

.ad-container amp-embed+span.ad-signature{display:none;}

amp-ad[hidden]+.ad-signature{display:none;}

.ft-ad--roba:has(amp-ad[type='teads'],amp-ad[type='sunmedia'],amp-ad[type='teads'],amp-embed) {min-height: 0;max-width: unset;}

.ft-ad:has(amp-ad[type='teads'],amp-ad[type='sunmedia'],amp-ad[type='teads'],amp-embed)::before {display:none;}



/* interstitial adgage v3 */

@keyframes setFullPage {0%,95% {transform: translateY(0);height: calc(25vh - 1px);}100% {transform: translateY(-75vh);height: 100vh;}}amp-iframe#adk_iframe[height=\"363\"] {max-width: 100%;max-height: 56vw;min-height: 56vw;transform: scale(0.93);opacity: 1;bottom: 100px;}amp-list#adk-interstitial-list {right: auto;left: 0;top: calc(310vh + 400px);position: absolute;min-height: 1px;width: 100%;}#adk_interstitial amp-iframe,#adk_interstitial amp-iframe[height=\"1027\"] {top: calc(75vh + 1px);z-index: -1;}amp-list#adk-interstitial-list:has(amp-iframe:not([height=\"1027\"])) {z-index: 2147483647;}amp-list#adk-interstitial-list #adk_interstitial amp-iframe[height=\"1027\"] {animation-name: setFullPage;animation-duration: 0.2s;animation-delay: 1s;animation-fill-mode: forwards;}amp-list#adk-interstitial-list.closed {display: none;}#adk_interstitial amp-iframe {position: fixed;bottom: 0;margin: 0;overflow: visible;min-width: 100%;opacity: 0;}#adk_interstitial amp-iframe[height=\"1024\"],#adk_interstitial amp-iframe[height=\"1025\"] {top: 0;max-height: 100%;max-width: 100%;opacity: 1;z-index: 2147483647;}amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarDX,amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarSX {top: 0;z-index: 2147483647;width: 20vw;height: 12.5vh;background: 0 0;visibility: visible;}amp-iframe#adk_iframe[height=\"363\"] #interstitialClosingBarDX,amp-iframe#adk_iframe[height=\"363\"] #interstitialClosingBarSX {z-index: 2147483647;width: 20vw;height: 50px;}amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarSX,amp-iframe#adk_iframe[height=\"363\"] #interstitialClosingBarSX {left: 0;}amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarDX,amp-iframe#adk_iframe[height=\"363\"] #interstitialClosingBarDX {right: 0;}

/* fin interstitial adgage */","1000025",{"name":642,"positions":887,"id":790,"published":8,"typeAlias":791,"config":966,"adMapId":714},{"footer":888,"pageStealers":-1,"columns":900,"htmls":926,"header":935,"skies":947,"repeatPattern":-1,"banners":-1},[889],{"data":890,"name":669,"id":670,"published":8,"typeAlias":671,"config":899,"adPositionId":675,"slotBitMask":676},{"targeting":891,"mapping":893,"sizes":667,"slot":649,"type":668},[892],{"value":649,"key":650},[894,895,896,897,898],{"value":653,"key":654},{"value":656,"key":657},{"value":659,"key":660},{"value":662,"key":663},{"value":665,"key":666},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":673,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},{"right":901},[902,910,918],{"data":903,"name":692,"id":693,"published":8,"typeAlias":671,"config":909,"adPositionId":698,"slotBitMask":699},{"targeting":904,"mapping":906,"sizes":667,"slot":690,"type":691},[905],{"value":683,"key":650},[907,908],{"value":686,"key":687},{"value":689,"key":666},{"delay":7,"locationMobile":695,"orderMobile":696,"lazyLoad":7,"order":697,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},{"data":911,"name":709,"id":710,"published":8,"typeAlias":671,"config":917,"adPositionId":714,"slotBitMask":715},{"targeting":912,"mapping":914,"sizes":667,"slot":708,"type":668},[913],{"value":704,"key":650},[915,916],{"value":686,"key":687},{"value":689,"key":666},{"delay":7,"locationMobile":695,"orderMobile":712,"lazyLoad":7,"order":713,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},{"data":919,"name":725,"id":726,"published":8,"typeAlias":671,"config":925,"adPositionId":730,"slotBitMask":731},{"targeting":920,"mapping":922,"sizes":667,"slot":724,"type":691},[921],{"value":720,"key":650},[923,924],{"value":686,"key":687},{"value":689,"key":666},{"delay":7,"locationMobile":695,"orderMobile":728,"lazyLoad":8,"order":729,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":713},{"head":927},[928],{"data":929,"name":931,"id":932,"published":8,"typeAlias":860,"config":933,"adPositionId":934,"slotBitMask":-1},{"html":930},"\u003Cstyle>

.article__video-news__aperture>.new {

max-width: 100%;

margin-left: 0;

width: 100%;

}

\u003C/style>","css fix videos","6f3d6dd9-fb2a-3cee-8b7b-057d1504ff39",{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":673,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},"1000024",[936],{"data":937,"name":750,"id":751,"published":8,"typeAlias":671,"config":946,"adPositionId":753,"slotBitMask":754},{"targeting":938,"mapping":940,"sizes":667,"slot":749,"type":691},[939],{"value":737,"key":650},[941,942,943,944,945],{"value":740,"key":654},{"value":742,"key":657},{"value":744,"key":660},{"value":746,"key":663},{"value":748,"key":666},{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":673,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},{"left":948,"right":957},[949],{"data":950,"name":769,"id":770,"published":8,"typeAlias":671,"config":956,"adPositionId":772,"slotBitMask":773},{"targeting":951,"mapping":953,"sizes":667,"slot":768,"type":691},[952],{"value":761,"key":650},[954,955],{"value":764,"key":765},{"value":767,"key":666},{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":673,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},[958],{"data":959,"name":785,"id":786,"published":8,"typeAlias":671,"config":965,"adPositionId":788,"slotBitMask":789},{"targeting":960,"mapping":962,"sizes":667,"slot":784,"type":691},[961],{"value":779,"key":650},[963,964],{"value":782,"key":765},{"value":767,"key":666},{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":673,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":674},{"lazyLoadSensibilityDesktop":697,"headScripts":-1,"customStyles":-1,"lazyLoadSensibilityMobile":696},{"name":794,"positions":968,"id":880,"published":8,"typeAlias":881,"config":1012,"adMapId":885},{"footer":969,"pageStealers":974,"columns":-1,"htmls":998,"header":1002,"skies":-1,"repeatPattern":-1,"banners":1007},[970],{"data":971,"name":802,"id":803,"published":8,"typeAlias":804,"config":-1,"adPositionId":805,"slotBitMask":-1},{"targeting":972,"html":801,"type":668},[973],{"value":649,"key":650},{"all":975,"simple":997},[976,981,984,989,992],{"data":977,"name":813,"id":814,"published":8,"typeAlias":804,"config":980,"adPositionId":816,"slotBitMask":-1},{"targeting":978,"html":812,"type":691},[979],{"value":683,"key":650},{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":696,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},{"data":982,"name":820,"id":821,"published":8,"typeAlias":804,"config":983,"adPositionId":824,"slotBitMask":-1},{"html":819,"type":691},{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":823,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},{"data":985,"name":830,"id":831,"published":8,"typeAlias":804,"config":988,"adPositionId":833,"slotBitMask":-1},{"targeting":986,"html":829,"type":668},[987],{"value":704,"key":650},{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":674,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},{"data":990,"name":837,"id":838,"published":8,"typeAlias":804,"config":991,"adPositionId":841,"slotBitMask":-1},{"html":836,"type":691},{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":840,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},{"data":993,"name":847,"id":848,"published":8,"typeAlias":804,"config":996,"adPositionId":851,"slotBitMask":-1},{"targeting":994,"html":846,"type":691},[995],{"value":720,"key":650},{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":850,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},[],{"bodyStart":999},[1000],{"data":1001,"name":858,"id":859,"published":8,"typeAlias":860,"config":-1,"adPositionId":861,"slotBitMask":-1},{"html":857},[1003],{"data":1004,"name":868,"id":869,"published":8,"typeAlias":804,"config":-1,"adPositionId":870,"slotBitMask":-1},{"targeting":1005,"html":867,"type":691},[1006],{"value":737,"key":650},{"underTag":1008},[1009],{"data":1010,"name":876,"id":877,"published":8,"typeAlias":804,"config":1011,"adPositionId":879,"slotBitMask":-1},{"html":875,"type":691},{"delay":7,"locationMobile":-1,"orderMobile":673,"lazyLoad":7,"order":697,"enabledForRegistered":7,"enabledForAnonymous":7,"enabledForSubscribers":7,"enabledForBitMask":673},{"lazyLoadSensibilityDesktop":-1,"headScripts":883,"customStyles":884,"lazyLoadSensibilityMobile":-1},{"prerollAmp":1014,"premium":1015,"preroll":1016,"main":1015},"emv/emv-generico/vc/amp","emv/local/comunitat-valenciana/noticia","emv/emv-generico/vc",{"ampVastUrl":1018},"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360|640x480|480x360|480x361|480x70|300x50&iu=/138855687/nacional-[adunit-video-amp]&ciu_szs&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26platform%3Damp%26plcmt%3D1%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&ad_rule=1&output=vmap&unviewed_position_start=1&plcmt=1&vpmute=0&url=[url]&description_url=[url]&correlator=[timestamp]","{

\"admessage\": \"El anuncio terminará en xx s\",

\"adscheduleid\": \"WCsW6FRA\",

\"client\": \"googima\",

\"cuetext\": \"Anuncio\",

\"schedule\": [

{

\"offset\": \"pre\",

\"tag\": \"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360|640x480|480x360|480x361|480x70|300x50&iu=/138855687/nacional-[adunit-video]&ciu_szs=1x1,728x90,970x90,980x90,970x250,980x250,620x72,300x250,300x600,980x45,320x50,320x100&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26plcmt%3D1%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&ad_rule=0&output=vast&vpos=preroll&plcmt=1&vpmute=0&unviewed_position_start=1&url=[url]&description_url=[url]&gdpr=__gdpr__&gdpr_consent=__gdpr_consent__&correlator=__random-number__\",

\"type\": \"linear\"

},

{

\"offset\": \"post\",

\"tag\": \"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360|640x480|480x360|480x361|480x70|300x50&iu=/138855687/nacional-[adunit-video]&ciu_szs=1x1,728x90,970x90,980x90,970x250,980x250,620x72,300x250,300x600,980x45,320x50,320x100&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26plcmt%3D1%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&ad_rule=0&output=vast&vpos=postroll&plcmt=1&vpmute=0&unviewed_position_start=1&url=[url]&description_url=[url]&gdpr=__gdpr__&gdpr_consent=__gdpr_consent__&correlator=__random-number__\",

\"type\": \"linear\"

}

],

\"skipmessage\": \"Saltar en xx s\",

\"vpaidcontrols\": true,

\"vpaidmode\": \"insecure\"

}","138855687",{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":7,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":7},{"hideRelations":7,"oldContent":7},[],{"expirationMinutes":1025,"isPersistent":7,"appOptions":1026,"webOptions":1028,"title":1030,"body":1031},1440,{"sendPush":7,"notificationButtons":1027},[],{"sendPush":7,"notificationButtons":1029},[],"La Generalitat \"traslada\" a los ayuntamientos la responsabil","La Conselleria de Servicios Sociales envía cartas a algunos ayuntamientos para preguntar \"qué recursos tiene disponibles\" y los alcaldes implicados recuerdan que la competencia y la financiación \"es autonómica\"",{"origin":-1,"type":-1,"editor":1033,"category":1034,"agencies":1035,"adsTypes":1036,"format":198,"variant":1037},"mros","ed-local",[],[],"N/A",{"bodyStart":1039,"header":1040},"\u003C!-- start tms v1.11 (noscript) -->

\u003Cnoscript>\u003Ciframe src=\"https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-K3F8ZWT\"

height=\"0\" width=\"0\" style=\"display:none;visibility:hidden\">\u003C/iframe>\u003C/noscript>

\u003C!-- end tms v1.11 (noscript) -->

\u003C!-- start comscore tag (noscript) -->

\u003Cnoscript>

\u003Cimg src=\"https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=8731705&cv=3.6.0&cj=1\">

\u003C/noscript>

\u003C!-- end comscore tag (noscript) -->



\u003C!-- ajuste logo mobile -->

\u003Cstyle>

@media (max-width: 480px) {

html.eldia .header .header--top>a.header__logo-link:not(.isThemeSucesos),html.levante-emv .header .header--top>a.header__logo-link:not(.isThemeSucesos),html.superdeporte .header .header--top>a.header__logo-link:not(.isThemeSucesos) {

left: 0!important;

transform: none!important;

text-align: center;

}

}

\u003C/style>

\u003C!-- end ajuste logo mobile -->

\u003C!-- cambio color texto bloque blue home -->

\u003Cstyle>

.new.box footer > p.new__subtitle { color: #fff; }

\u003C/style>

\u003C!-- FIN cambio color texto bloque blue home -->","\u003C!-- PIMe Collect -->

\u003Cscript type=\"text/javascript\" src=\"https://analytics-cdn.levante-emv.com/static/javascript/mo_wp.min.js\" async>\u003C/script>



\u003C!-- Activar Cabecera Piano -->

\u003Cscript>var enableHeroPianoSticky=true;\u003C/script>



\u003C!-- ID5 -->

\u003Cscript>window.ID5EspConfig={partnerId:1326};\u003C/script>

\u003C!-- disabling fundingchoices -->

\u003Cscript>window.googlefc = window.googlefc || {};googlefc.controlledMessagingFunction = (message) => {message.proceed(false);}\u003C/script>



\u003C!-- Enabling PIANO -->

\u003Cscript>(function(src){var a=document.createElement(\"script\");a.type=\"text/javascript\";a.async=true;a.src=src;var b=document.getElementsByTagName(\"script\")[0];b.parentNode.insertBefore(a,b)})(\"https://experience-eu.piano.io/xbuilder/experience/load?aid=qEh0R5iFpe\"); \u003C/script>

\u003C!-- END Enabling PIANO -->



\u003C!-- Start Chartbeat AB Test -->

\u003Cscript type='text/javascript'>

!function(){var n=window._sf_async_config=window._sf_async_config||{};n.uid=63417,n.domain=window.location.hostname.split(\".\").slice(-2).join(\".\"),n.useCanonical=!1,n.useCanonicalDomain=!1,n.path=window.location.pathname,n.flickerControl=!1}();

\u003C/script>

\u003Cscript>if(\"/\"===window.location.pathname){const e=document.createElement(\"script\");e.src=\"//static.chartbeat.com/js/chartbeat_mab.js\",e.async=!0,document.head.appendChild(e)}\u003C/script>

\u003C!-- End Chartbeat AB Test -->



\u003C!-- start gtm -->

\u003Cscript>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':

new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],

j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=

'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);

})(window,document,'script','dataLayer','GTM-K3F8ZWT');\u003C/script>

\u003C!-- end gtm -->



\u003Cscript defer id=\"renrshowcase\" src=\"https://www.levante-emv.com/estaticos/main.js?env=prod&media=lmv\">\u003C/script>

\u003Cscript defer src=\"https://www.levante-emv.com/estaticos/gaaInit.js\">\u003C/script>



\u003C!-- Disable \"premium\" tags in home (Regional) -->

\u003Cscript>

(function () {

try {

if (dataLayer[0].content.type.cms.substr(0,7) == \"portada\" && document.cookie.indexOf(\"__tac\") == -1) {

\t var css = document.createElement(\"style\");

\t css.innerText = `.ft-mol-author--premium .ft-mol-author__quote a:before, .ft-org-cardHome__mainRelated--premium:after, .ft-org-cardHome--premium.ft-org-cardHome .ft-org-cardHome__mainTitle:before, .premium .ft-title:before {display:none!important;} .ft-org-cardHome__mainRelated--premium .ft-link--secondary {padding-left: 0rem!important;}`;

\t document.head.appendChild(css);

}

}

catch(e){}

})();

\u003C/script>","121241005",{"thematicContents":1043,"relatedContents":1044,"internalTags":1045,"playersSummaries":1046,"relatedDataSheets":1047,"featuredHtml":-1,"externalRelatedContents":1048},[],[],[],[],[],[],[1050],{"name":378,"id":1051,"originalId":1052,"title":378,"url":1053,"image":1054,"description":-1,"authorInformation":-1,"active":8,"urls":1055},"f0699251-b538-378d-9a5a-e3382938f62b","5511","/autores/monica-ros.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/608383fc-5171-44e0-b5c6-eae5961920d2_source-aspect-ratio_320w_0.jpg",{"mainUrl":1053,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"Surrogate-Key":1057,"xkey":1057},"lmv_26650392-a99c-39b4-8fb5-f4a72734eed7 lmv_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591_bc lmv_section_explicitContent_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_networkCode_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_content_admap_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_articleAmp_admap_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_contentPremium_admap_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_contentPremiumAmp_admap_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_content_adunit_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_contentPremium_adunit_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_video_adunit_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_videoAmp_adunit_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_vastUrl_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_ampVastUrl_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_adScheduleVideo_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_geoblock_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_analyticsCategory_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_freeformHtmls_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_customization_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_section_categoryContents_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv_2025-09-05 lmv-all",{"id":1059,"categoryId":578,"links":1060},"6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591_bc",[1061],{"id":578,"name":407,"type":-1,"level":697,"url":580,"urls":1062,"active":8,"archived":7},{"mainUrl":580,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},["ShallowRef",697],["EmptyShallowRef",1065],"false",["EmptyShallowRef",1065],["ShallowRef",1068],[],["EmptyShallowRef",1070],"_",{"headers":1056,"errorHeadersData":-1},{"adUnit":1073,"idPost":1075,"isPreview":1076,"boardId":1077,"positionAds":1078,"positionsPreview":1079,"adsJs":1081,"countOrderMobile":1085,"rawPageStealers":1087,"ampPageStealerOrder":1089,"publishedRawPageStealersParagraphs":1090,"ordersMobile":1092,"ordersBoard":1094,"ordersBoardSimple":1095,"ordersBannersHorizontal":1096,"ordersDesktop":1097,"countAdsRightMobile":1099,"countAdsRightLiveMobile":1100,"countAdsRightSectionAutomaticMobile":1101,"hasShowFirstRoba":1102,"countOrderBoardPageStealerPc":1103,"countOrderBoardPageStealerMobile":1104,"countOrderBoardPageStealerSimplePc":1105,"countOrderBoardPageStealerSimpleMobile":1106,"showInTextElement":1107,"pageType":1109},["EmptyShallowRef",1074],"\"\"",["EmptyShallowRef",1074],["EmptyShallowRef",1065],["EmptyShallowRef",1074],["ShallowRef",887],["ShallowRef",1080],{},["ShallowRef",1082],{"moduleInit":1083,"esiAdsScripts":1084},"let module = {\"adMap\":{\"name\":\"all - web - noticia\",\"positions\":{\"footer\":[{\"data\":{\"targeting\":[{\"value\":\"cpm_fmega\",\"key\":\"p\"}],\"mapping\":[{\"value\":\"[[1,1],[728,90],[980,90],[990,90],[970,90],[990,45],[990,50],[980,45],[980,50],[970,50]]\",\"key\":\"[990,0]\"},{\"value\":\"[[1,1],[728,90],[980,90],[970,90],[980,45],[980,50],[970,50]]\",\"key\":\"[980,0]\"},{\"value\":\"[[1,1],[728,90],[970,90],[970,50]]\",\"key\":\"[970,0]\"},{\"value\":\"[[1,1],[728,90],[320,50],[320,53],[320,100]]\",\"key\":\"[728,0]\"},{\"value\":\"[[1,1],[320,50],[320,53],[320,100],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[0,0]\"}],\"sizes\":\"[[1, 1]]\",\"slot\":\"cpm_fmega\",\"type\":\"local\"},\"name\":\"all - web - cpm_fmega\",\"id\":\"5b117aeb-6c14-3642-82d7-a36956ca3fbc\",\"published\":true,\"typeAlias\":\"adserverAdPosition\",\"config\":{\"delay\":true,\"orderMobile\":0,\"lazyLoad\":false,\"order\":0,\"enabledForRegistered\":true,\"enabledForAnonymous\":true,\"enabledForSubscribers\":true,\"enabledForBitMask\":7},\"adPositionId\":\"1000019\",\"slotBitMask\":\"cpm_fmega-7\"}],\"columns\":{\"right\":[{\"data\":{\"targeting\":[{\"value\":\"cpm_r_dcha\",\"key\":\"p\"}],\"mapping\":[{\"value\":\"[[1,1],[300,250],[300,300],[300,600],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[768,0]\"},{\"value\":\"[[1,1],[300,600],[336,280],[320,480],[300,250],[300,300],[250,250],[300,100],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[0,0]\"}],\"sizes\":\"[[1, 1]]\",\"slot\":\"300dcha\",\"type\":\"nacional\"},\"name\":\"all - web - cpm_r_dcha\",\"id\":\"d51e6032-66d7-3fc8-984f-e07e21b44627\",\"published\":true,\"typeAlias\":\"adserverAdPosition\",\"config\":{\"delay\":false,\"locationMobile\":\"Bajo párrafo del cuerpo\",\"orderMobile\":2,\"lazyLoad\":false,\"order\":1,\"enabledForRegistered\":true,\"enabledForAnonymous\":true,\"enabledForSubscribers\":true,\"enabledForBitMask\":7},\"adPositionId\":\"1000004\",\"slotBitMask\":\"300dcha-7\"},{\"data\":{\"targeting\":[{\"value\":\"cpm_r_dchab\",\"key\":\"p\"}],\"mapping\":[{\"value\":\"[[1,1],[300,250],[300,300],[300,600],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[768,0]\"},{\"value\":\"[[1,1],[300,600],[336,280],[320,480],[300,250],[300,300],[250,250],[300,100],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[0,0]\"}],\"sizes\":\"[[1, 1]]\",\"slot\":\"300dchab\",\"type\":\"local\"},\"name\":\"all - web - cpm_r_dchab\",\"id\":\"de5b8131-a464-315a-aeee-41406df6606d\",\"published\":true,\"typeAlias\":\"adserverAdPosition\",\"config\":{\"delay\":false,\"locationMobile\":\"Bajo párrafo del cuerpo\",\"orderMobile\":6,\"lazyLoad\":false,\"order\":3,\"enabledForRegistered\":true,\"enabledForAnonymous\":true,\"enabledForSubscribers\":true,\"enabledForBitMask\":7},\"adPositionId\":\"1000005\",\"slotBitMask\":\"300dchab-7\"},{\"data\":{\"targeting\":[{\"value\":\"cpm_r_dchac\",\"key\":\"p\"}],\"mapping\":[{\"value\":\"[[1,1],[300,250],[300,300],[300,600],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[768,0]\"},{\"value\":\"[[1,1],[300,600],[336,280],[320,480],[300,250],[300,300],[250,250],[300,100],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[0,0]\"}],\"sizes\":\"[[1, 1]]\",\"slot\":\"300dchac\",\"type\":\"nacional\"},\"name\":\"all - web - cpm_r_dchac\",\"id\":\"bed06774-7bf1-30ce-b3eb-146d1f1f2f96\",\"published\":true,\"typeAlias\":\"adserverAdPosition\",\"config\":{\"delay\":false,\"locationMobile\":\"Bajo párrafo del cuerpo\",\"orderMobile\":11,\"lazyLoad\":true,\"order\":5,\"enabledForRegistered\":true,\"enabledForAnonymous\":true,\"enabledForSubscribers\":false,\"enabledForBitMask\":3},\"adPositionId\":\"1000009\",\"slotBitMask\":\"300dchac-3\"}]},\"header\":[{\"data\":{\"targeting\":[{\"value\":\"cpm_m\",\"key\":\"p\"}],\"mapping\":[{\"value\":\"[[1,1],[728,90],[980,90],[980,180],[728,250],[990,90],[980,200],[980,250],[990,200],[990,250],[970,90],[970,250],[990,45],[990,50],[980,45],[980,50],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[990,0]\"},{\"value\":\"[[1,1],[728,90],[980,90],[980,180],[728,250],[980,200],[980,250],[970,90],[970,250],[980,45],[980,50],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[980,0]\"},{\"value\":\"[[1,1],[728,90],[728,250],[970,90],[970,250],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[970,0]\"},{\"value\":\"[[1,1],[728,90],[728,250],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[728,0]\"},{\"value\":\"[[1,1],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\\\"fluid\\\"]\",\"key\":\"[0,0]\"}],\"sizes\":\"[[1, 1]]\",\"slot\":\"728\",\"type\":\"nacional\"},\"name\":\"all - web - cpm_m\",\"id\":\"0b8fc971-2947-3e7b-bee9-8a0492fb7691\",\"published\":true,\"typeAlias\":\"adserverAdPosition\",\"config\":{\"delay\":false,\"orderMobile\":0,\"lazyLoad\":false,\"order\":0,\"enabledForRegistered\":true,\"enabledForAnonymous\":true,\"enabledForSubscribers\":true,\"enabledForBitMask\":7},\"adPositionId\":\"1000001\",\"slotBitMask\":\"728-7\"}],\"skies\":{\"left\":[{\"data\":{\"targeting\":[{\"value\":\"cpm_si\",\"key\":\"p\"}],\"mapping\":[{\"value\":\"[[1,1],[120,600],[120,1000],[160,1000],[160,600],[450,1000]]\",\"key\":\"[1280,0]\"},{\"value\":\"[]\",\"key\":\"[0,0]\"}],\"sizes\":\"[[1, 1]]\",\"slot\":\"skyizda\",\"type\":\"nacional\"},\"name\":\"all - web - cpm_si\",\"id\":\"658f0c87-3469-3156-aad2-190bdc40b22d\",\"published\":true,\"typeAlias\":\"adserverAdPosition\",\"config\":{\"delay\":false,\"orderMobile\":0,\"lazyLoad\":false,\"order\":0,\"enabledForRegistered\":true,\"enabledForAnonymous\":true,\"enabledForSubscribers\":true,\"enabledForBitMask\":7},\"adPositionId\":\"1000002\",\"slotBitMask\":\"skyizda-7\"}],\"right\":[{\"data\":{\"targeting\":[{\"value\":\"cpm_sd\",\"key\":\"p\"}],\"mapping\":[{\"value\":\"[[1,1],[120,601],[120,1001],[160,1001],[160,601],[450,1001]]\",\"key\":\"[1280,0]\"},{\"value\":\"[]\",\"key\":\"[0,0]\"}],\"sizes\":\"[[1, 1]]\",\"slot\":\"skydcha\",\"type\":\"nacional\"},\"name\":\"all - web - cpm_sd\",\"id\":\"ce904dfc-3f41-3577-814f-fc932949883c\",\"published\":true,\"typeAlias\":\"adserverAdPosition\",\"config\":{\"delay\":false,\"orderMobile\":0,\"lazyLoad\":false,\"order\":0,\"enabledForRegistered\":true,\"enabledForAnonymous\":true,\"enabledForSubscribers\":true,\"enabledForBitMask\":7},\"adPositionId\":\"1000003\",\"slotBitMask\":\"skydcha-7\"}]}},\"id\":\"4933c8ca-4304-34fb-966e-32f3fb672260\",\"published\":true,\"typeAlias\":\"adMapContent\",\"config\":{\"lazyLoadSensibilityDesktop\":1,\"lazyLoadSensibilityMobile\":2},\"adMapId\":\"1000005\"},\"adUnits\":{\"prerollAmp\":\"emv/emv-generico/vc/amp\",\"premium\":\"emv/local/comunitat-valenciana/noticia\",\"preroll\":\"emv/emv-generico/vc\",\"main\":\"emv/local/comunitat-valenciana/noticia\"},\"compliant\":\"yes\",\"isPremiumContent\":0,\"pageId\":\"121241005\",\"premiumEnabled\":1,\"tagepi\":[\"menores\",\"comunitat-valenciana\",\"migrantes\",\"gobierno\",\"mazon\",\"traslado\",\"acogida\",\"cartas\"],\"hasPrebid\":true,\"media\":\"emv\",\"target\":\"_noticia\",\"disableAds\":\"no\",\"disableNoAdserverAds\":\"no\",\"disableAdsInImage\":\"no\",\"openContentData\":false,\"pageType\":[\"noticia\"],\"isRegional\":true};

let updatedAdMap = true;



const slotTargetings = {\"leftSky\":\"cpm_si\",\"rightSky\":\"cpm_sd\",\"footer\":\"cpm_fmega\",\"header\":\"cpm_m\"};","\u003Cesi:include src=\"/cds-statics/esi/ads/index.html\" />



\u003Cesi:include src=\"/cds-statics/esi/site/config/no\" />

\u003Cesi:include src=\"/cds-statics/esi/ads/priorityAds.js\" />

\u003Cesi:include src=\"/cds-statics/esi/ads/gam360.js\" />

\u003Cesi:include src=\"/cds-statics/esi/ads/scriptsPrebid.js\" />

",["EmptyShallowRef",1086],"0",["ShallowRef",1088],[],["ShallowRef",696],["ShallowRef",1091],[],["ShallowRef",1093],{"300dcha":696,"300dchab":712,"300dchac":728},["EmptyShallowRef",1070],["EmptyShallowRef",1070],["EmptyShallowRef",1070],["ShallowRef",1098],{"300dcha":697,"300dchab":713,"300dchac":729},["EmptyShallowRef",1086],["EmptyShallowRef",1086],["EmptyShallowRef",1086],["EmptyShallowRef",1065],["ShallowRef",697],["ShallowRef",697],["ShallowRef",697],["ShallowRef",697],["ShallowRef",1108],{"1":7,"2":7,"mobile1":8,"desktop1":8,"mobile2":8,"desktop2":8},["ShallowRef",1110],[1111],"noticia",{"positionAds":887,"slotsRobaAll":1113,"slotsRobaNoRepeatSize":713,"hasShowFirstRoba":8,"rightRobaShowed":696,"rightRobaShowedData":1118,"rightRobaShowedLiveData":1121,"rightRobaShowedLive":673},[1114,1116,1117],{"title":683,"id":690,"positionMobile":696,"positionDesktop":697,"bitMask":699,"position":695,"user":1115,"type":671,"htmlCode":-1},"anonymous",{"title":704,"id":708,"positionMobile":712,"positionDesktop":713,"bitMask":715,"position":695,"user":1115,"type":671,"htmlCode":-1},{"title":720,"id":724,"positionMobile":728,"positionDesktop":729,"bitMask":731,"position":695,"user":1115,"type":671,"htmlCode":-1},[1119,1120],"movil-div-gpt-ad_300dcha-7","movil-div-gpt-ad_300dchab-7",[],{"idMissedIt":578,"section":1123},{},{"menuLinks":1125,"navBarLinks":1126,"sideBarLinks":1127,"ampSideBarLinks":1128,"sideBarLinksItemsLinks":1129,"themesLinks":1130,"editionLinks":1131,"mobileLinks":1132,"tapBarLinks":1133,"headers":1147,"breadcrumbSubItems":1149},{},[],[],[],[],[],[],[],[1134,1139,1143],{"name":1135,"sponsored":7,"childItems":1136,"type":1137,"follow":8,"value":1138,"target":-1,"order":673},"Leer",[],"manual-link","/",{"name":1140,"sponsored":7,"childItems":1141,"type":1137,"follow":8,"value":1142,"target":-1,"order":697},"Cerca",[],"/cerca/",{"name":1144,"sponsored":7,"childItems":1145,"type":1137,"follow":8,"value":1146,"target":-1,"order":696},"Jugar",[],"https://juegos.levante-emv.com/",{"Surrogate-Key":1148,"xkey":1148},"lmv_d44887ce-372a-377c-8a7c-568995caec4b lmv_6afcbc74-05da-3e74-88be-2a78741f3591 lmv-all",[],{"navBarLinks":1151,"sidebarLinks":1152,"navBarLinksItemsSection":1153,"themesLinks":1154,"editionLinks":1155,"breadcrumb":1156,"headers":1157},[],[],[],[],[],{},{},{"authorPageOpinion":1159,"authorPage":1160,"author":1161,"seeMorePage":1162,"seeMoreContentViews":1163,"isUrlPaginated":1165},["EmptyShallowRef",1070],["EmptyShallowRef",1070],["EmptyShallowRef",1070],["ShallowRef",696],["ShallowRef",1164],[],["EmptyShallowRef",1065],{"isSuscriptor":1167,"isWebSubscriber":1168,"isPdfSubscriber":1169,"isPaperSubscriber":1170,"isRegistered":1171},["EmptyShallowRef",1065],["EmptyShallowRef",1065],["EmptyShallowRef",1065],["EmptyShallowRef",1065],["EmptyShallowRef",1065],{"board":1173,"seeMorePage":1175,"seeMoreContentViews":1176,"contentViewUrlWithPage":1178,"initialModule":1180,"initialSlot":1182,"bottomScripts":1184,"compositionVersionId":1185,"isBoardComplete":1186,"isEditModule":1187,"isTypeLayout100":1188,"isEditModeHomeItem":1189,"parentModuleType":1190,"parentSlotType":1191,"isEditModeBoard":1192,"globalSafeMode":1193,"isFirstImage":1194,"imagesOpeningTwoPlusOne":1195,"totalPagesSectionList":1196,"idsItems":1197,"liveSport":1199,"sectionListCGId":1201},["ShallowRef",1174],{},["ShallowRef",696],["ShallowRef",1177],[],["ShallowRef",1179],[],["ShallowRef",1181],{},["ShallowRef",1183],{},["EmptyShallowRef",1074],["EmptyShallowRef",1086],["ShallowRef",8],["ShallowRef",8],["ShallowRef",8],["EmptyShallowRef",1065],["EmptyShallowRef",1070],["EmptyShallowRef",1070],["EmptyShallowRef",1065],["ShallowRef",8],["EmptyShallowRef",1065],["EmptyShallowRef",1086],["ShallowRef",697],["ShallowRef",1198],[],["ShallowRef",1200],[],["EmptyShallowRef",1070],{"analyticsModulesFromData":1203,"jwplayer_rer":1204,"login":1205,"newrelic_int":1206,"newrelic_pre":1207,"newrelic_prod":1208,"renr_header":1209,"scoreboard":1210,"dsStylesByBrand":1211,"fourty-ads_skys-sticky.js":1216,"fourty-js-tabs.js":1217,"fortty-js-dropdown-simple.js":1218,"fourty-js-modal.js":1219,"fourty-js-prism.js":1220,"fourty-js-popover.js":1221,"fourty-js-tapbar.js":1222},"d1f79011","9362c306","1ebdf72b","0cb01f18","eeff6f7c","d3279b9b","7a2f2a60","1239634a",{"epe":1212,"ep":1213,"sport":1214,"regionales":1215},"e48d83c8","c16b9de7","02bf9565","5327549f","4fa39c53","b29ba571","988c125f","80c62f22","2fea88e3","06bc02c2","71871cb2"]</script> <script>window.__NUXT__={};window.__NUXT__.config={public:{domain:"",media:"LMV",env:"prod",relativePath:"/",hash_files:"lmv-2f8563648dea54cffb1ba671a6e95411df59a2e0",esi:"",isLocal:"no",brand:"regionales",device:{defaultUserAgent:"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.39 Safari/537.36",enabled:true,refreshOnResize:false},disqus:{shortname:""}},app:{baseURL:"/",buildId:"8bdac1d7-e8e5-41be-9a1c-621f54e6f477",buildAssetsDir:"/cds-statics/_nuxt/",cdnURL:""}}</script></body></html>