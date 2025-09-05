Illa da por descontada la aprobación de la OPA del BBVA sobre el Sabadell: "Sabíamos que pasaría"

La visita del presidente catalán, Salvador Illa, a la Comunitat Valenciana por el desayuno informativo organizado por Prensa Ibérica ha oincidido con la autorización de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el coloquio posterior a la intervención del 'president' catalán, este ha analizado la decisión en un tono de prudencia.

Así, Illa no se ha mostrado sorprendido por la posición de la CNMV. "Era un paso que sabíamos que pasaría", ha dicho. Y ha defendido las iniciativas del Gobierno de España sobre esta cuestión: "Ha hecho lo que tenía que hacer en defensa del interés general", sea el que sea el desenlace final. Ha subrayado que es el momento de los accionistas, peroremacando que el Consejo de Ministros " ha garantizado que el interés general queda protegido".

Illa ha preferido no explicitar esta mañana su opinión sobre esta OPA, pero ha defendido la importancia de la presencia del Sabadell durante los últimos años. "He dicho claramente qué desenlace preferiría, pero, sea cual sea, los intereses no sólo de Cataluña, también de las comunidades donde hay una presencia territorial importante del Sabadell, quedan garantizados en materia de defensa del tejido empresarial y de garantizar una competencia en el sector financiero, un sector muy relevante para que una economía funcione", ha expuesto.

Así, ha resaltado que muchas empresas de la zona mediterránea, donde el Sabadell tiene "más implementación" (incorporó la valenciana CAM), han podido "superar momentos de dificultad y no estarían sin un banco como el Sabadell, que estuvo a su lado". En concreto se ha referido a la crisis financiera del año 2008.