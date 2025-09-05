Illa defiende la doble denominación valenciano-catalán: "Es un debate académicamente resuelto"

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha sostenido que la doble nomenclatura valenciano-catalán es un debate "académicamente resuelto" y "cerrado" y ha asegurado que lo "más relevante" al respecto es que "sumemos todos". "Y algunos tienen cosas que hacer aquí que no han hecho", ha asegurado en alusión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien a afeado sus maniobras para "frenar" los intentos del Gobierno para su reconocimiento como lengua oficial en la UE.

Illa ha señalado, en el desayuno organizado por Prensa Ibérica este viernes en València, que el "punto esencial" es que las lenguas que se hablan en territorios "donde viven más de 20 millones de ciudadanos españoles" como el catalán-valenciano, euskera y gallego tengan "un estatus oficial en Europa".

Dicho esto, ha hecho un llamamiento "directo" al PP y concretamente a Feijóo, un "gallego y presidente durante cuatro legislaturas de una comunidad con una lengua propia", ya "no para que levante el teléfono y diga estamos de acuerdo, adelante, sino para que dé instrucciones de que no levanten el teléfono desde su partido para decir que frenen eso".

Pide "coherencia" a Feijóo

"No le pido que levante el teléfono para decir adelante, estamos de acuerdo. Le pido que diga a los suyos 'no levantad el teléfono' para frenarlo. Eso es lo que le pido a Feijóo y que sea coherente con lo que hizo cuando era presidente de Galicia", ha expresado.

Illa ha repasado los "lazos comunes" entre territorios también en el ámbito lingüístico. "Son miles los niños y jóvenes valencianos que leen revistas como Camacuc, miles los lectores catalanes que leen libros editados por Afers o Bromera, y miles los lectores catalanes que disfrutan del maestro Joan Francesc Mira o de las novelas de Isabel Clara Simó o Ana Monner".

Morant defiende a Albares

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha defendido tras el encuentro al titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la diana del PPCV estos últimos días por no incluir al valenciano como una de las lenguas a ser reconocidas en Europa,

Morant ha asegurado que "todo el mundo ha entendido que cuando está hablando el ministro del catalán está hablando del catalán-valenciano". "Es que lo ha dicho hoy mismo el presidente (Illa), este debate está ya cerrado hace tanto tiempo", ha agregado.

Dicho esto, ha mostrado la "vergüenza ajena que sentimos todos los valencianos" cuando escuchamos al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, pedir la dimisión de alguien", ya que él "debería haber dimitido desde hace diez meses" por su gestión de la dana.

"Respeto al valenciano en perfecto castellano"

Además, ha afeado al jefe del Consell que esté "pidiendo que se respete el valenciano" mientras está "sacándolo, por ejemplo, de la radiotelevisión pública", À Punt, y tras haber impulsado "una consulta absurda e innecesaria a los padres y madres" sobre la lengua base.

"Un presidente que forma parte del PP que votó en contra de que se hable el valenciano en el Congreso de los Diputados, que forma parte del PP que con mayoría absoluta no permite hablar valenciano en el Senado", ha incidido Morant, que ha cuestionado que Carlos Mazón "exija respeto al valenciano en perfecto castellano". "Si no fuera porque es tan trágico sería cómico", ha zanjado.