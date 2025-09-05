Illa ofrece un nuevo "hermanamiento" con la C. Valenciana para una "prosperidad compartida"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha dejado esta mañana una oferta de nuevo "hermanamiento" a la Comunitat Valenciana para una "prosperidad compartida". Este es precisamente el título de la conferencia que ha ofrecido en un desayuno informativo organizado por El Periódico en colaboración los diarios de Prensa Ibérica en la C. Valenciana (Levante-EMV, Información y Mediterráneo) dentro de una ronda de encuentros por distintas autonomías para reforzar lazos y superar las tensiones que dejó el ‘procés’ independentista.

Illa ha destacado los vínculos económicos y humanos entre Cataluña y la C. Valenciana y ha abogado por una nueva etapa de colaboración. “Somos un motor de prosperidad para España. ¿De verdad nos podemos permitir el lujo de vivir de espaldas? Es momento de superar desconfianzas y restaurar la colaboración".

El exministro de Sanidad ha defendido la "diversidad" y la vertebración española “con una Cataluña y una C. Valenciana hermanadas", ha dicho antes antes de acabar citando a Vicent Andrés Estellés.

Eso sí, ha reconocido que Carlos Mazón, al que ha enviado un mensaje esta mañana, ha dicho, y él mantiene “proyecto políticos muy diferentes”, pero ha abogado por una relación “lo más constructiva posible”.

El corredor mediterráneo y la financiación autonómica han sido ejes principales de la intervención. Illa ha subrayado el papel del empresariado valenciano en la reivindicación del eje ferroviario cuando Cataluña mostró menos interés y ha calificado la conexión como “la Vía Augusta del siglo XXI”. ¿Es optimista sobre que esté en la primavera de 2027? le ha preguntado el director de Levante-EMV, Joan Carles Martí, en el coloquio posterior. Es un horizonte razonable, ha contestado.

Sobre la financiación de los territorios, ha destacado que Cataluña ha hecho una propuesta “con ánimo de que no perjudique a nadie”, si bien “mirando desde Cataluña” (no ha utilizado el térimo singular en ningún momento) y ha lamentado que ve “mucho ruido y no le gustan “las críticas mientras rebajan impuestos en su casa”. En este sentido, ha llamado a liderar la reivindicación de un nuevo modelo junto con la Comunitat Valenciana, la peor tratada históricamente.

Asimismo, ha defendido la quita de la deuda propuesta por el Gobierno de España. “Me gustaría que fuera más, pero reconozco el esfuerzo del Gobierno. Valoro mucho lo que se está haciendo. Fue un acuerdo con ERC y qué. ¿Por eso es malo? Ya hay suficiente de política de sábana corta”, ha dicho.

Illa ha apoyado también que Pedro Sánchez se mantenga como líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno. Ha resaltado que "se ha mantenido fiel a los valores europeos" y su peso en el ámbito comunitario.