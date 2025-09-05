Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Illa quiere repetir el maratón de València

Salvador Illa, durante su acto esta mañana en València.

Salvador Illa, durante su acto esta mañana en València. / Fernando Bustamante

Redacción Levante-EMV

València

Además de varios titulares, Salvador Illa dejó una promesa (o más bien un deseo) en su desayuno informativo en València organizado por Prensa Ibérica: volver a correr el maratón de València. El socialista recordó que fue en el Cap i Casal donde se estrenó como maratoniano, lo que genera una "vinculación especial".

Así, aseguró que si se lo permite su agenda, no faltará a la carrera. Su objetivo es completar este y el de Barcelona, añadió. Si finalmente cumple, el morbo está asegurado, pues es muy probable que en el maratón de València vuelva a participar el president Carlos Mazón, cuya afición por el running es ampliamente conocida.

