Mazón se reúne en el Palau con otra asociación “apolítica” de damnificados por la dana

Diez meses después de la riada, los encuentros del president de la Generalitat, Carlos Mazón, con las víctimas y damnificados de la dana del pasado 29 de octubre crecen con cuentagotas y con interlocutores escogidos. El president no se ha reunido con las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana - la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024, la Asociación de Víctimas Morales de la Dana 29-O y la Asociación Damnificados Dana Horta Sud- pero sí con cuatro personas que, a título individual, solían concentrarse ante la sede del Consell en cada pleno del gobierno valenciano, con SOS Desaparecidos, que se había personado como acusación particular en el juicio por las responsabilidades de la riada, y con una agrupación ciudadana no constituida como asociación -Tots a una veu- que reclamaba soluciones técnicas y recalcaba su carácter apolítico. Tres reuniones en diez meses a las que ahora se suma una cuarta: hoy el president ha recibido en el Palau a la Asociación de Vecinos Sociopolis Faitanar La Torre.

Existe una Asociación de Vecinos y Vecinas de La Torre, pero esta es otra diferente. Desde la primera dicen que los responsables de la segunda “no se han presentado al barrio” y se han desvinculado de la asociación que se ha reunido hoy con Mazón en un post en Facebook: "Desde el 29 de octubre nuestra asociación ha participado en todas las manifestaciones reclamando la dimisión de Mazón y solidarizándonos con las asociaciones de víctimas, por decisión unánime de l@s soci@s que acuden a nuestras juntas vecinales. Seguimos reclamando todos los meses por las graves carencias que tiene La Torre para que ahora vayan diciendo que todo está bien, parece que vivan en otro barrio llamado Happylandia", han indicado. Además, han reprochado que "claramente se ve la intencionalidad política tras esta nueva asociación que pretende dividir a nuestros vecinos y vecinas".

Su portavoz y la persona que se ha reunido hoy con Mazón, Jorge Jaime Guillot, explica que se creó después de la dana y para dar respuesta a las necesidades concretas de una zona dentro de La Torre: Sociópolis. “La Asociación de Vecinos de La Torre se ubica en la zona antigua del barrio y nosotros en Sociópolis, una zona que está creciendo mucho y que intentamos que crezca, que genere economía y nueva construcción, que se convierta en un barrio emblemático de València como Natzaret”, explica Guillot.

Mazón con Jorge Guillot, de la asociación de vecinos La Torre Sociópolis Faitanar / GVA

“Las asociaciones politizadas no deberían llamarse asociaciones”

Explica Guillot que constituyó la asociación “nada más acabó la dana” con una clara visión apartidista. “Si alguien empieza a hablarme de un color político u otro, me levanto y me voy”, afirma. Cree que las diferencias políticas, religiosas o étnicas no existen en momentos de catástrofes. “Todos nos morimos igual”, indica. Por eso, durante la reunión con Mazón no se ha hablado de responsabilidades políticas del gobierno valenciano. “La asociación que vaya a sacar negocio de esto o que haga política con esto deja de ser una asociación y se convierte en un negocio, no debería ni llamarse asociación porque no mira por los intereses de los vecinos”, asegura. En la misma línea, el presidente de la plataforma ciudadana ‘Tots a una veu’, la otra agrupación que se ha reunido con Mazón en los últimos meses, dijo tras el encuentro: “no estamos tanto en la batalla de exigencia de responsabilidades como en la planificación del futuro”. El president ha escogido como interlocutores de entre los damnificados y víctimas de la dana a dos asociaciones con un marcado perfil apolítico, además de a los responsables de SOS Desaparecidos, especializados en desapariciones. En este último caso, la reunión con el president costó a la asociación perder la representación de 38 grupos de familiares de víctimas mortales, que denunciaron que no se les consultó sobre la conveniencia de reunirse con el jefe del Consell .

Sobre cómo se gestó el encuentro, explica Jorge Guillot que comenzó a participar con la asociación en foros como el pleno municipal de València para trasladar sus reivindicaciones. Dice que han mantenido contactos a nivel local, provincial y autonómico que han cristalizado en la llamada de la Generalitat para invitarlos a reunirse con el president. “Imagino que llamarán al resto de asociaciones para que den su opinión y exijan sus reivindicaciones”, indica.

“Necesitamos seguridad”

Y en este encuentro, a Mazón le han planteado las necesidades de esta zona concreta de La Torre en la que, dice su portavoz, “mucha gente no trabaja o se ha quedado sin su negocio”. “Le he hecho saber que necesitamos un poco de seguridad, que sigan con los trabajos de limpieza y que si vuelve a haber una dana, que nos dé a los ciudadanos tiempo a poder reaccionar”, ha destacado. También le han planteado que las medidas de prevención ante futuros episodios se articulen “no de abajo a arriba, sino al revés”, acabando en La Torre y no empezando por ella. Así como un refuerzo de la cultura de la prevención: “En los colegios se enseña muchas cosas, pero se debería enseñar a los niños a reaccionar en caso de catástrofes y urgencias”.

Por su parte, desde la Generalitat, que ha limitado el acceso al encuentro a medios gráficos, han indicado en un comunicado que “durante la reunión se han abordado las necesidades de la agrupación de vecinos y las nuevas ayudas puestas en marcha por el Consell, así como la prevención y la formación ante riesgos climatológicos, entre otros aspectos”.