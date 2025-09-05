La sorpresa de Bernabé en Carlet

El equipo de la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, andaba este viernes con la mosca detrás de la oreja durante la presentación del puente sobre el río Magro que da acceso a Carlet y que colapsó durante la dana. La obra reabierta al tráfico ha sido pagada íntegramente por el Ministerio de Política Territorial y la sorpresa ha venido cuando en el acto ha aparecido la plana mayor de la Diputación de Valencia, que también convocaba el acto: el presidente, Vicent Mompó, junto a la diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, y la diputada de Hacienda y alcaldesa de Carlet, Laura Sáez.

La Diputación de Valencia ha contado con una inversión de cinco millones de euros del Gobierno de España para la reposición del tramo dañado mediante una réplica de la estructura preexistente, disminuyendo el número de vanos de cuatro a dos y aumentando así la luz de los mismos para ajustarse a la normativa hidráulica actual y la recuperación del tablero mediante vigas prefabricadas.

Esta intervención, ha matizado la delegada del Gobierno, ha permitido "la reconstrucción del puente tal y como estaba, adaptado a la normativa vigente, manteniendo inalterada la funcionalidad de la estructura, así como su geometría".

El puente de Riba-Roja

Riba-roja también ha reabierto al tráfico el puente de la CV-336 afectado por la dana pagado con fondos provenientes del Gobierno de España y al acto inaugural han asistido el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, el presidente de la diputación, Vicent Mompó, la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y Mazzolari, junto con miembros del consistorio.