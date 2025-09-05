Vaivén
La sorpresa de Bernabé en Carlet
La Diputación de Valencia ha contado con una inversión de cinco millones de euros del Gobierno de España para la reconstrucción
L-EMV
El equipo de la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, andaba este viernes con la mosca detrás de la oreja durante la presentación del puente sobre el río Magro que da acceso a Carlet y que colapsó durante la dana. La obra reabierta al tráfico ha sido pagada íntegramente por el Ministerio de Política Territorial y la sorpresa ha venido cuando en el acto ha aparecido la plana mayor de la Diputación de Valencia, que también convocaba el acto: el presidente, Vicent Mompó, junto a la diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, y la diputada de Hacienda y alcaldesa de Carlet, Laura Sáez.
La Diputación de Valencia ha contado con una inversión de cinco millones de euros del Gobierno de España para la reposición del tramo dañado mediante una réplica de la estructura preexistente, disminuyendo el número de vanos de cuatro a dos y aumentando así la luz de los mismos para ajustarse a la normativa hidráulica actual y la recuperación del tablero mediante vigas prefabricadas.
Esta intervención, ha matizado la delegada del Gobierno, ha permitido "la reconstrucción del puente tal y como estaba, adaptado a la normativa vigente, manteniendo inalterada la funcionalidad de la estructura, así como su geometría".
El puente de Riba-Roja
Riba-roja también ha reabierto al tráfico el puente de la CV-336 afectado por la dana pagado con fondos provenientes del Gobierno de España y al acto inaugural han asistido el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, el presidente de la diputación, Vicent Mompó, la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y Mazzolari, junto con miembros del consistorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón anuncia 350 millones más en ayudas 'automáticas' para afectados por la dana
- Educación rescinde el contrato de transporte escolar a Monbús y lo adjudica a otra empresa
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano
- Un camión arrolla a varios operarios en la pista de Silla y obliga a cortar la autovía de madrugada
- La jueza de la dana denuncia en un auto que un abogado grabó a su marido y su hija menor de edad en la sala de vistas
- La Generalitat investiga el hallazgo de una cámara oculta en una base de los bomberos forestales
- La jueza expulsa a una letrada y una familiar de la causa que relacionan la dana con 'ritos satánicos