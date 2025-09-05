Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan en La Vila Joiosa una patera con 19 personas, entre ellas una embarazada y dos menores

Cruz Roja ha atendido a siete personas con heridas de diversa consideración, y se han efectuado tres traslados a centros hospitalarios

Imagen de archivo de una mujer embarazada rescatada de una patera en Canarias.

Imagen de archivo de una mujer embarazada rescatada de una patera en Canarias. / EFE

Redacción Levante-EMV

La Vila Joiosa

Una patera con 19 personas a bordo ha sido localizada este jueves en La Vila Joiosa. Entre ellas, había una mujer embarazada y dos menores. Tres de los arribados han sido trasladados a un centro hospitalario.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido a las 19 personas en el Puerto de Alicante, según ha indicado la organización humanitaria en un comunicado.

Entre las 19 personas, había 15 varones adultos y dos mujeres adultas, una de ellas embarazada. Además, dos son menores de edad -uno no acompañado y un niño de seis años acompañado de sus padres-.

Cruz Roja ha atendido a siete personas con heridas de diversa consideración, y se han efectuado tres traslados a centros hospitalarios, uno de ellos el de la mujer embarazada, debido a dolores abdominales.

