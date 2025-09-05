Rescatan en La Vila Joiosa una patera con 19 personas, entre ellas una embarazada y dos menores
Cruz Roja ha atendido a siete personas con heridas de diversa consideración, y se han efectuado tres traslados a centros hospitalarios
Una patera con 19 personas a bordo ha sido localizada este jueves en La Vila Joiosa. Entre ellas, había una mujer embarazada y dos menores. Tres de los arribados han sido trasladados a un centro hospitalario.
El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido a las 19 personas en el Puerto de Alicante, según ha indicado la organización humanitaria en un comunicado.
Entre las 19 personas, había 15 varones adultos y dos mujeres adultas, una de ellas embarazada. Además, dos son menores de edad -uno no acompañado y un niño de seis años acompañado de sus padres-.
Cruz Roja ha atendido a siete personas con heridas de diversa consideración, y se han efectuado tres traslados a centros hospitalarios, uno de ellos el de la mujer embarazada, debido a dolores abdominales.
- Mazón anuncia 350 millones más en ayudas 'automáticas' para afectados por la dana
- Educación rescinde el contrato de transporte escolar a Monbús y lo adjudica a otra empresa
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- Un camión arrolla a varios operarios en la pista de Silla y obliga a cortar la autovía de madrugada
- La jueza de la dana denuncia en un auto que un abogado grabó a su marido y su hija menor de edad en la sala de vistas
- La Generalitat investiga el hallazgo de una cámara oculta en una base de los bomberos forestales
- Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano
- La jueza expulsa a una letrada y una familiar de la causa que relacionan la dana con 'ritos satánicos