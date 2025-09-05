Nunca lo sabremos

Como ya he recordado en varias ocasiones, en esto de los riesgos naturales hay tres factores a considerar, la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. En el primero de ellos, aunque podamos intentar mitigar, que no eliminar, los extremos con una reducción en la emisión de los gases de efecto invernadero, no podemos hacer mucho como humanos, estamos sujetos a las leyes de la Naturaleza. En el caso de los otros dos podemos y debemos hacer mucho más. En el caso de la exposición se trata de reducir mediante una correcta ordenación del territorio la ubicación de poblaciones e infraestructuras en zonas donde los elementos desbordados de la naturaleza pueden generar daños graves. Esta ordena

ción puede ser relativamente sencilla en lugares vírgenes, con poca presión económica y demográfica y resulta muy compleja en sectores urbanos consolidados como los de l’Horta Sud de Valencia, por culpa de no haber hecho las cosas bien desde un principio. En el caso de la vulnerabilidad, se trata de tener un buen sistema de emergencias capaz de mitigar, nunca eliminar del todo, los posibles daños generados por un peligro de origen natural o humano. Este sistema debe funcionar tanto en lo estructural como en lo coyuntural. En este último aspecto centro mi reflexión. Me he dado cuenta de que en esto de la gestión política de las emergencias todo depende a veces de tener suerte. Tanto en las inundaciones del 29 de octubre de 2024 como en los incendios forestales de este verano, uno se da cuenta de que todo ha dependido de que unas precipitaciones torrenciales en un caso, o unas condiciones físicas de precipitaciones abundantes de primavera seguidas de un verano extremadamente seco y cálido en el otro, hayan dado como resultado un desastre que ha puesto en evidencia una mala gestión de la emergencia. Si esas condiciones físicas no se hubiesen dado, nadie hubiera quedado en evidencia y estoy seguro de que así piensan los gestores como también estoy seguro de que los que están en la oposición se alegran de no haber estado gobernando en esas circunstancias. De cara a la galería la solución es acusar al adversario político, pero en su fuero interno todos confían en que la escasa inversión en emergencias no les ponga en evidencia. He insistido muchas veces en la escasa rentabilidad política de la inversión en emergencias. Si uno invierte en prepararse para una emergencia de forma proporcionada y no pasa nada en el corto plazo, quedará como que ha hecho un gasto superfluo, y así lo verá la misma opinión pública que se quejará si un desastre deja en evidencia esa falta de inversión. Por poner un ejemplo, parece que las condiciones físicas del noroeste peninsular han dejado en evidencia la falta de inversión en la gestión y extinción de incendios forestales en esa parte de España. En sentido contrario los gestores sacan pecho en el entorno mediterráneo, concretamente en la Comunidad Valenciana, por haber tenido muy pocos incendios. Nunca sabremos en el segundo caso si ese éxito se debe a una buena gestión o una simple cuestión de buena suerte. Por cierto, la frase de “solo el pueblo salva al pueblo”, que tanto se puso de moda en Valencia y que también se ha generalizado este verano con los incendios me genera desasosiego. No voy a negar que la iniciativa popular ha salvado vidas y bienes en todos estos desastres, pero se usa de forma torcida por muchos políticos, con la idea de desprestigiar los servicios públicos, que son los que deben protagonizar esa defensa ante los riesgos, y tumbar al partido en el gobierno. La sociedad tiene el derecho y el deber de defenderse a sí misma, pero debemos buscar canales de voluntariado que sean compatibles con unos adecuados servicios públicos de emergencias.