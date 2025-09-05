Sant Joan de Déu acoge a los enfermos que se quedaron sin plaza social tras un incendio

Solidaridad entre entidades. Un incendio calcinó la madrugada del pasado 9 de agosto un piso con siete enfermos terminales en la calle Convento Carmelitas de València. La vivienda, gestionada por el Casal de la Pau, tan solo sufrió daños materiales, pero la entidad lanzó la voz de alerta porque no tenía dónde reubicar a los usuarios. Sant Joan de Déu vio la noticia en los medios de comunicación, reajustó sus propios recursos y ofreció una vivienda que ha cedido a Casal de la Pau. Así se convierte en red y refugio para estas personas (que necesitan oxígeno las 24 horas del día y son enfermos de cáncer muy avanzado), que residen allí desde el pasado 25 de agosto.

Sin embargo, las dos entidades sociales han querido visibilizar este acuerdo en un acto de "entrega de llaves" y firma de un convenio que han protagonizado la directora de San Joan de Déu València, Isabel Tortajada, y el director de Casal de la Pau, Juan Molpeceres. "La Administración es, en ocasiones, demasiado lenta así que agradecemos la solidaridad de San Juan de Dios porque sin esta ayuda la situación de estos usuarios sería muy diferente. Son vulnerables y lo perdieron todo en el incendio".

El Casal de la Pau es una entidad que trabaja con personas reclusas y ex reclusas de Picassent. Gestiona varios pisos en València y uno de ellos es el de Carmelitas, destinado a presos enfermos terminales que han salido de la cárcel por este motivo. Ahora, mientras la entidad rehabilita el piso los usuarios tienen dónde estar.

A parte de este programa, la entidad dispone de dos más: uno para reclusos en tercer grado que no tienen ningún sitio al que ir, y otro para personas que acaban de salir de prisión. En este último se les da unos meses de acogida y se les ayuda a encontrar un empleo para que puedan encauzar sus vidas, alejarse de las drogas y no reincidir.

Entrega de llaves. / F. Calabuig.

El incendio en el piso no tuvo daños personales. Según cuentan desde la entidad el fuego se inició en una habitación que, justo en ese momento, no tenía a nadie. "Gracias a la ayuda de todos no hubo daños personales, porque podía haber sido un drama", explican.

Ahora, con la cesión temporal de un nuevo piso, ambas entidades destacan "la red solidaria que es fundamental y debe tener visibilidad para que la sociedad comprenda que todos estamos en el mismo barco y que es obligación ayudarnos unos a otros. La sociedad vive de espaldas a estas personas así que poder mostrar esta conexión es muy importante", explican.

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, por su parte, puso a disposición varios pisos, pero ninguno cumplía de momento las condiciones necesarias para poder acoger a estas personas, con situaciones sanitarias muy complejas que precisan de atención especial. El piso de San Joan de Déu sí tiene estas características, ya que es una vivienda que la entidad destina a un programa que acoge enfermos que residen en otras autonomías o en lugares más apartados y que no pueden asumir trasladarse y costearse una vivienda en València el tiempo que dure el tratamiento.