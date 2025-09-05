Sofía, activista de Burriana, en la flotilla rumbo a Gaza: "Es una misión sin precedentes"

Sofía Buchó Lahuerta (39 años, y de Burriana) es maestra y psicopedagoga de instituto de formación, aunque su trayectoria profesional ha estado ligada principalmente al turismo. En los últimos meses ha puesto su vida en estand by para centrarse en un compromiso personal y humano: participa en la Global Sumud Flotilla, una misión internacional humanitaria, por mar, para romper el bloqueo israelí a Gaza. Representa «la lucha contra lo imposible» y se ha puesto en marcha esta semana. La expedición es "histórica" porque "reúne por primera vez a miles de personas civiles de 44 países colaborando para abrir el corredor humanitario y forzar a los gobiernos a que cumplan la ley internacional y terminen con el genocidio, la ocupación y el apartheid". La castellonense, que navegará a bordo del barco de las mujeres, relata la complejidad de la expedición por la logística y la rapidez con la que se ha organizado —apenas dos meses cuando requeriría dos años—. Por mar, prevén alcanzar los 70 barcos con unos 600 pasajeros, cuando se vayan sumando desde distintos países en cada puerto.

-Sofía trabaja ayudando en la organización global. En Barcelona, revisando que todo está listo en uno de los barcos. / Mediterráneo

Nómada y comprometida

Sofía ha trabajado como guía de expediciones y viajes en diferentes continentes, residiendo en países como Tailandia, Escocia, Tanzania, Estados Unidos e Italia. Durante años se ha dedicado al turismo en África del Este desde muchos ángulos: desde el alquiler de un hotel en Zanzíbar a guía de safaris y consultora para turoperadores y hoteles. Actualmente impulsa una start-up de safaris africanos con el propósito de generar un ecosistema de igualdad de oportunidades a los profesionales locales frente al neocolonialismo. Su proyecto ha sido seleccionado en el programa europeo emprendedor The Break.

Su carácter nómada no le impide mantener un vínculo profundo con la provincia de Castellón, en Burriana, donde vive parte de su familia y amigos, y donde aspira a situar su centro de operaciones.

La burrianense, con más activistas de la misión. / Mediterráneo

De Barcelona a Túnez

En su misión humanitaria actual, Sofía ayuda en el comité de resolución de conflictos y de recursos humanos del comité global de la flotilla. Trabaja codo con codo con otra valenciana, Mai, que vive en Suiza y es abogada en Derechos Humanos.

En el puerto de Barcelona coordinó la situación de los barcos, la lista de participantes, etc. pero no se subió allí -sino en Túnez- pues dada su experiencia como guía de grupos focalizó su cooperación en formarse en acción no violenta para así luego enseñar a otros tripulantes en Grecia, Italia y Túnez, que se enganchan a la flotilla en estos países.

Con el equipo de malayos y la coordinadora de HR global, aterrizando en Túnez desde Barcelona. / Mediterráneo

Una semana intensa

Ha vivido días intensos esta semana manteniendo contacto y aprendiendo de activistas internacionales como el brasileño Thiago Ávila, la sueca Greta Thunberg o la alemana Yasemin Acar.

A bordo de la sala de trabajo del barco, con la activista sueca Greta Thunberg. / Mediterráneo

Ha visto a muchos VIP que colaboran en la misión, desde políticos, como Ada Colau, a actores, como el irlandés Liam Cunningham, popular por la serie Juego de Tronos. A todos les une lanzar un clamor internacional de apoyo a Gaza, cuando el desastre no cesa.

En el puerto de Barcelona, junto al actor de ‘Juego de Tronos’, el irlandés Liam Cunningham, también implicado. / Mediterráneo

"Una pequeña palabra o actitud puede poner en peligro toda la misión y tu vida"

«Nadie que no reciba el entrenamiento puede subir al barco. Te enseñan a cómo reaccionar porque cualquier pequeña cosa, acción, palabra o actitud que no sepas cómo gestionar pone en peligro toda la misión y tu vida. Es vital para resistir juntos», manifestó.

Sofía, impartiendo una formación en seguridad y no violencia a los tripulantes, en Barcelona. / Mediterráneo

Así, de la Ciudad Condal donde impartió cursos, voló a Túnez, desde donde zarpará este domingo 7 con la previsión de llegar cerca de Gaza el 18 de septiembre -día en que Sofía cumplirá 40 años-, a expensas de lo que pueda hacer Israel.

Un equipo legal, de ciberseguridad y comunicación

Global Sumud ha diseñado un plan exhaustivo de seguridad, con equipos legales, de ciberseguridad y comunicación listos para intervenir en caso de interceptación o detención. Equipos en tierra firme que velan por ellos las 24 horas. Israel ya ha dicho que los tratará como «terroristas» y ella es consciente de los riesgos: desde bombardeos hasta encarcelamientos sin garantías de derechos humanos, pasando por represalias a familiares, pues hay precedentes. Pero su determinación moral de actuar supera al miedo.

¿Cómo se embarca en la flotilla?

Durante un entrenamiento con los chalecos salvavidas. / Mediterráneo

Aunque Burriana se ha dado a conocer por contar en su puerto con una base de mantenimiento de las embarcaciones de otra oenegéhumanitaria, Open Arms, Sofía no tiene contacto con esta. Su vínculo activista con Palestina comenzó en El Cairo, cuando viajó sola para unirse a un movimiento internacional de más de 4.000 personas que intentó caminar hacia la frontera de Gaza. Desde entonces se implicó, convencida de que el genocidio se perpetúa con la complicidad de gobiernos y negocios internacionales.

El espíritu del pueblo palestino...y su libertad

Alaba la fuerza espiritual del pueblo palestino, quienes dicen que son los europeos quienes necesitan ser liberados. Y le impacta cómo los niños allí cantan para tapar el sonido de los drones, «símbolo de resiliencia y amor por la vida».

«No vamos a salvar a nadie -sostiene- sino a exigir respeto a los derechos humanos, abrir un corredor permanente que permita el acceso de toneladas de ayuda bloqueada en las fronteras y ejercer presión civil, mediática y diplomática contra 75 años de abusos -de Israel-».

Barco de la misión, en el puerto. / Mediterráneo

Para ella, ir en la flotilla implica hacer lo posible para frenar el genocidio, la ocupación y el apartheid, así como educarse a sí misma sobre el lugar que ocupa como personal occidental y la narrativa en la que ha sido adoctrinada: "Es mi mayor deber moral".

Sofía ve en Palestina el centro de la historia contemporánea y su desenlace «marcará» el rumbo de la humanidad. Es optimista -y se le pone la piel de gallina- pensando en que un día acabe el asedio: «Son posibles otras sociedades que prioricen la vida, el cuidado mutuo y el respeto, utilizando la ciencia, tecnología o IA para prosperar sin oprimir al otro». Viaja a Gaza no solo para apoyar la libertad de un pueblo, sino para mantener intacta la suya propia.